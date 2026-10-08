SIR: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಕ್ರಮ ಖಂಡಿಸಿ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಮತ್ತು ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದು, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೀಗ ಹಲವು ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (Special Intensive Revision)ಯಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮಗಳ ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಸಂಚಲನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಖ್ಯಾತ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ (Dhruv Rathee), ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ (Abhijeet Dipke) ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು. SIR ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇವರಿಬ್ಬರ ಎಂಟ್ರಿ ದೇಶದ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕಾರಣವಾಗ್ತಿದೆ.
ಹಗಲು ಗನಸು ಕಂಡ ಪಾಕ್ ನಟಿ?
ಎಸ್ಐಆರ್ (SIR) ಅಕ್ರಮ ವಿರುದ್ಧದ ಹೋರಾಟ ದೇಶದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ದೇಶದಾಚೆಗಿನ ವಿರೋಧಿಗಳು ಪ್ರೊಪಗಂಡ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಂತೆ. ಧ್ರುವ್ ರಾಠಿ ಮತ್ತು ದೀಪ್ಕೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗಿರೋ ವಿಚಾರ ತಿಳಿದು ಪಾಕ್ ನಟಿಯೊಬ್ಬಳು ವಿಕೃತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸಿದ್ದಾಳೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.
ನಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ವೈರಲ್
ಅಭಿಜಿತ್ ದಿಪ್ಕೆ ಮತ್ತು ಧುವ್ ರಾಠಿ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾನು ಈಗಷ್ಟೇ ತಿಳಿದುಕೊಂಡೆ. ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ನನ್ನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಇದೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ನಟರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಬರೋದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ನನಗೆ ಬರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರತಿಭನೆ ನಂತರ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆಶಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪಾಕ್ ನಟಿ ಮಹೀರಾ ಖಾನ್ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ನಟಿ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಜನಾ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ನಿಖರ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಕೆಲವರು ಇದು ಎಐ ಜನರೇಟೆಡ್ ವಿಡಿಯೋ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಪಾಕ್ ನಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪಾಕ್ ನಟಿ ಹಗಲು ಗನಸು ಕಾಣೋದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕ್ಯಾಮೆ ನೋಡಲಿ. ಭಾರತದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೂಗು ತೋರಿಸೋದು ಯಾಕೆ ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಜಾಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನಿ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಾದ ಈ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕೆಲವರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಒಳಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗೆ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಜನರು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರೇ.. ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಶತ್ರು ದೇಶದ ಅಂತರ್ಯುದ್ದ ಪ್ರಚೋದಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರಾ.. ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿದೆ.
ಪಾಕ್ ನಟಿ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10 ರಂದು ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಈ ರೀತಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೆಹಲಿಯ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಕೇಂದ್ರ ಚುನಾವಣಾ ಆಯುಕ್ತ ಜ್ಞಾನೇಶ್ ಕುಮಾರ್ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಚುನಾವಣಾ ಅಕ್ರಮಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಅಹಿಂಸಾತ್ಮಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅಭಿಜಿತ್ ದೀಪ್ಕೆ, ಸೌರವ್ ದಾಸ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.