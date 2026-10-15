ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳು ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಿಯಕರನನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 27 ವರ್ಷದ ಯುವತಿ, ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಗೊಂದಲಕ್ಕೀಡಾಗಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇರೆ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ತಾಯಿಯ ಆತಂಕದ ಬಗ್ಗೆ ಆಕೆ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಲಹೆ ಕೇಳಿದ್ದು, ಈ ವಿಚಾರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಪ್ರೀತಿ, ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರ! ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವತಿಗೆ ತಾಯಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಶುರುವಾಯ್ತು ಗೊಂದಲ
ಪ್ರೀತಿಯೇ ಮದುವೆಗೆ ಸಾಕೇ?
ಮದುವೆ ಎನ್ನುವುದು ಜೀವನದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ. ಪ್ರೀತಿ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ, ಕುಟುಂಬದ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಈ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಕಾಣದ ಕೆಲವು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ 27 ವರ್ಷದ ಯುವತಿಯೊಬ್ಬಳ ಅನುಭವ ಈಗ ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಪ್ರಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಈ ಯುವತಿ, ತನ್ನದೇ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ 30 ವರ್ಷದ ಯುವಕನನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಬೇರೆ ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಡೇಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮದುವೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ತಾಯಿಯ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾದ ಗೊಂದಲ
ಯುವತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯವಳಾಗಿದ್ದು, ಆಕೆಯ ಪ್ರಿಯಕರ ಬಿಹಾರ ಮೂಲದವನು. ಇಬ್ಬರ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಪರಸ್ಪರ ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಸೂಚಿಸಿದಂತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಯುವತಿಯ ತಾಯಿಗೆ ಈ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಆತಂಕಗಳಿದ್ದವು.
ಬೇರೆ ಭಾಷೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಾಯಿ ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದರಂತೆ. ಉದ್ಯೋಗದ ಕಾರಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೇರೆ ಊರಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರವಾಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೆ, ಯುವತಿ ತನ್ನ ಪರಿಚಿತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಕಳವಳವಾಗಿತ್ತು.
ತಾಯಿಯ ಮಾತುಗಳು ಯುವತಿಯನ್ನು ತನ್ನ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿವೆ. ತನ್ನ ಪ್ರಿಯಕರನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತನೊಂದಿಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆಕೆ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಆದರೆ ಆತನನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತನಗೇ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ.
ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು
ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು ಯುವತಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ಬಳಿಕ ಅನೇಕರು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಕೆಲವೇ ತಿಂಗಳ ಪರಿಚಯದ ನಂತರ ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಧಾವಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮದುವೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಸಲಹೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ತಾಯಿಯ ಆತಂಕವನ್ನೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಆಧಾರವಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಿಯಕರನ ಕುಟುಂಬ, ಜೀವನಶೈಲಿ, ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ ನಂತರವೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮದುವೆಗೆ ಮುನ್ನ ಯೋಚಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ
ಪ್ರೀತಿವಿವಾಹವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಮೂಲಕ ನಡೆಯುವ ಮದುವೆಯಾಗಲಿ, ಇಬ್ಬರ ನಡುವೆ ನಂಬಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂಭಾಷಣೆ ಅಗತ್ಯ. ಭಾಷೆ ಹಾಗೂ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಸವಾಲಾಗಬಹುದು; ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ.
ಅಂತಿಮವಾಗಿ, ಮದುವೆಯ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇತರರ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ, ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಗೆ ಈ ಘಟನೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.