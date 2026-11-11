ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿದೆ. ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ವಾಕ್ಮನ್, ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು, ನೋಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಂಟೇಜ್ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಅಪರೂಪದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಎಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ವಿಶೇಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ₹150, ₹200, ₹300ಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ, ಜಾಕೆಟ್, ಶರ್ಟ್ಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ಕ್ಯಾಸೆಟ್ ಪ್ಲೇಯರ್, ವಾಕ್ಮನ್, ಹಳೆಯ ನಾಣ್ಯಗಳು, ನೋಟುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಂಟೇಜ್ ವಸ್ತುಗಳೂ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಸಿಗುತ್ತವೆ.
₹150ರಿಂದಲೇ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿ!
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಜನರು ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ಶರ್ಟ್ಗಳು ಸುಮಾರು ₹200ಕ್ಕೆ, ಜಾಕೆಟ್ಗಳು ₹200ರಿಂದ ₹300ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಜೀನ್ಸ್ ಪ್ಯಾಂಟ್, ಬೆಡ್ಶೀಟ್, ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಬ್ಯಾಗ್, ವ್ಯಾನಿಟಿ ಬ್ಯಾಗ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಬಗೆಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಕಡೆ ₹150ಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ.
₹300ಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಮೆರಾ, ₹500ಕ್ಕೆ ಹಳೆಯ ವಾಕ್ಮನ್!
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆ ಎಂದರೆ ಹಳೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳು. ಹಿಂದೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳು, ಟೇಪ್ ರೆಕಾರ್ಡರ್ಗಳು, ಡಿವಿಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಗಳು, ವಾಕ್ಮನ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. 80 ಮತ್ತು 90ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರಿಗೆ ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಹಳೆಯ ನೆನಪುಗಳು ಮರುಕಳಿಸುವುದು ಖಚಿತ.
ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯ, ನೋಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹ!
ಇಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಹಳೆಯ ಕಾಲದ ನಾಣ್ಯ ಮತ್ತು ನೋಟುಗಳ ಸಂಗ್ರಹವೂ ಇದೆ. ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ, 50 ಪೈಸೆ, 25 ಪೈಸೆ, 10 ಪೈಸೆ, 5 ಪೈಸೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಿಂದೆ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ರೂಪಾಯಿಯ ಹಳೆಯ ನೋಟು ಸೇರಿದಂತೆ ಅಪರೂಪದ ನೋಟುಗಳೂ ಇಲ್ಲಿವೆ. ಮಾರಾಟಗಾರರು ಹಳೆಯ ನೋಟುಗಳನ್ನು ತಲಾ ₹20ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಾರಂತೆ.
₹10 ಸಾವಿರಕ್ಕೆ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್, ₹950ಕ್ಕೆ ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್!
ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವವರಿಗೂ ಇಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಯ್ಕೆಗಳಿವೆ. ಡೆಲ್, ಎಚ್ಪಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕಂಪನಿಗಳ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳು ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ ₹12 ಸಾವಿರದವರೆಗೆ ಸಿಗುತ್ತವೆಯಂತೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಟ್ರಾಲಿ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸುಮಾರು ₹950ರಿಂದ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು, ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ಗಳು, ಚಾರ್ಜರ್ಗಳು, ಸ್ಪೀಕರ್ಗಳು, ಹೆಡ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ನಿಂದ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಇದೆ!
ಮನೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಸ್ತುಗಳೂ ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್, ಫ್ರಿಡ್ಜ್, ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್, ಸ್ಪೀಕರ್, ಅಡುಗೆಮನೆಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹1,600ರಿಂದ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆಯಂತೆ.
ಶೂ, ವಾಚ್, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ಗಳಿಗೂ ಬೇಡಿಕೆ!
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಶೂಗಳು, ವಾಚ್ಗಳು, ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ಗಳು, ಏರ್ಪಾಡ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಸ್ತುಗಳಿವೆ. ಕೆಲವು ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ₹100ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ವಾಚ್ಗಳು, ಇಯರ್ಫೋನ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಪರಿಕರಗಳೂ ಗ್ರಾಹಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತಿವೆ. ಜಿಮ್ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಡಂಬಲ್ಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತವೆ. 5 ಕೆ.ಜಿ. ಡಂಬಲ್ಸ್ ಜೋಡಿಗೆ ₹650 ಬೆಲೆಯಂತೆ.
ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ!
ಈ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಇದು ಭಾನುವಾರ ಮಾತ್ರ ತೆರೆದಿರುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಭಾನುವಾರವೇ ಭೇಟಿ ನೀಡಬೇಕು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಳೆಯ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಅವು ಸರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿವೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು. ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟಗಾರರು ನೀಡುವ ಖಾತರಿ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬಹುದು. ಖರೀದಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗ್ರಾಹಕರದ್ದೇ ಆಗಬಹುದು.