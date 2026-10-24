ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಹಡಗು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಶಾಲೆ ಎಂದರೆ ವಿಶಾಲವಾದ ಕಟ್ಟಡ, ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ಬೋರ್ಡ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಾತ್ರ ಹಡಗು ಸಾಗಿಸಲು ಬಳಸುವ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್ನಲ್ಲೇ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಆಟವಾಡಲು ಸುರಕ್ಷಿತ ಜಾಗ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಈ ಯೋಜನೆಯ ಉದ್ದೇಶ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ, ಈ ಶಾಲೆಯ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ತಗಲುವ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ಕೇವಲ 5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ!
ವಲಸೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಾರಿ
ಕಟ್ಟಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತೆರಳುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಿರಂತರ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿದೆ. ಪೋಷಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಮರಳು, ಕಬ್ಬಿಣದ ಸರಳುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾರೀ ಯಂತ್ರಗಳ ನಡುವೆ ಆಟವಾಡುವುದು ಅವರ ಸುರಕ್ಷತೆಗೂ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಮುಂದಾಗಿರುವವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ 12ನೇ ತರಗತಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ದಿವಿತ್. ಮಕ್ಕಳ ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿದರೂ ಅವರಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಿಗಬೇಕು ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಅವರು 'ದಿ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ಡ್ ಸ್ಕೂಲ್' (The Unboxed School) ಎಂಬ ವಿನೂತನ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
5 ಲಕ್ಷ ರೂ. ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಕಂಟೇನರ್ ಶಾಲೆ
ಸರ್ಜಾಪುರ-ಅತ್ತಿಬೆಲೆ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಸತಿ ಯೋಜನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಈ ಶಾಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. 40 ಅಡಿ ಉದ್ದ ಮತ್ತು 8 ಅಡಿ ಅಗಲದ ಶಿಪ್ಪಿಂಗ್ ಕಂಟೇನರ್ ಅನ್ನು ತರಗತಿ ಕೊಠಡಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 20ರಿಂದ 25 ಮಕ್ಕಳು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶವಿರಲಿದೆ.
ಕಂಟೇನರ್ನ ಒಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಶೌಚಾಲಯ, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಸ್ಥಳ ಇರಲಿದೆ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಈ ಜಾಗವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಕಲಿಕಾ ನೆರವು ಬೇಕಿರುವ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ತರಗತಿಯಾಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು.
ಆದರೆ ಲೋಹದ ಕಂಟೇನರ್ಗಳು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಸಿಯಾಗುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿತ್ತು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದಿವಿತ್ ವಿಶೇಷ ಪೇಂಟ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಗಾಳಿಯ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗುವ ಟರ್ಬೈನ್ ವೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನೂ ಅಳವಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ
ದಿವಿತ್ ಅವರು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗಲೇ ವಿನ್ಯಾಸ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಶಾಲೆಯೊಂದಕ್ಕೆ ಆಟದ ಜಾಗದ ವಿನ್ಯಾಸ ರೂಪಿಸಿದ್ದರು. ಬಳಿಕ ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೈದಾನಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ 'ಆಂಥಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಷನ್ಸ್' ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಪಡೆದರು.
ಈ ಯೋಜನೆಗೆ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಡೆವಲಪರ್ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಕಾರ್ಪೊರೇಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ (CSR) ನಿಧಿಯ ಮೂಲಕ ನೆರವು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಕಂಟೇನರ್ ನಿರ್ಮಾಣ ಬಹುತೇಕ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿದ್ದು, ಒಳಾಂಗಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಸೌರ ಫಲಕಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಬಾಕಿಯಿದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಅಂದುಕೊಂಡಂತೆ ನಡೆದರೆ 2026ರ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಶಾಲೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಗುರಿ
ಈ ಶಾಲೆಯ ಮಾದರಿಯನ್ನು ಇತರ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಕಂಪನಿಗಳು, ಸ್ವಯಂಸೇವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೂ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದು ದಿವಿತ್ ಅವರ ಆಶಯ. ನಿರ್ಮಾಣ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲೇ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಟಕ್ಕೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಾತಾವರಣ ಕಲ್ಪಿಸುವುದು ಅವರ ಗುರಿ.
ಆದರೆ ಶಾಲೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಮಕ್ಕಳ ಹಾಜರಾತಿ, ಕಲಿಕೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸ್ಥಳ ಬದಲಾಯಿಸಿದಾಗಲೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಂದುವರಿಸುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇದು ಭರವಸೆಯ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಯಶಸ್ಸು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಲಿದೆ.