ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಇಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದರೆ, ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರದ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡು ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ನ.12): ಮಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಂಪ್ವೆಲ್ ಫ್ಲೈವರ್ ಹೇಗೋ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಪಿಇಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅದೇ ಅದ್ವಾನವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಕಾರಗಳು ಬದಲಾದರೂ ಪಿಇಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುವ ಯಾವ ಸೂಚನೆಗಳೂ ಸಿಗುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೊನೆಗೆ ಬರೋಬ್ಬರಿ ಐದು ವರ್ಷದ ವಿಳಂಬದ ಬಳಿಕ ಪಿಇಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಿದೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಇದು ಸಂಚಾರಕ್ಕೂ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಲಿದೆ. ಬರೀ 15 ತಿಂಗಳ ಒಳಗೆ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಈ ಯೋಜನೆ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ವಿಳಂಬವಾಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ರಾಜಕೀಯ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಹೊರತು ಬೇರೇನೂ ಅಲ್ಲ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪಿಇಎಸ್ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಬಳಿಯ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಹೊಸಕೆರೆಹಳ್ಳಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳ ವಿಳಂಬದ ನಂತರ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ORR) ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 15 ತಿಂಗಳ ಗಡುವು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು, ಆದರೆ ಕಾಲಮಿತಿ ಐದು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿತು. ನಿರ್ಮಾಣ ವಿಳಂಬದಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಿವಾಸಿಗಳು ತೀವ್ರ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ದೀರ್ಘಕಾಲದ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಟೀಕೆ ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪ್ರಾಧಿಕಾರ (ಜಿಬಿಎ) ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 15 ದಿನಗಳ ಅಂತಿಮ ಗಡುವು ನೀಡಿತು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಗಡುವನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇನ್ನೂ ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಒಮ್ಮೆ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಫ್ಲೈಓವರ್ ಪಿಇಎಸ್ ಕಾಲೇಜು ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿನ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇದು ಸಾವಿರಾರು ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಒಂದು ಮುಗಿದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಶುರು..
ಪಿಇಎಸ್ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದ ಖುಷಿ ಜನರಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಆರ್ಆರ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನೆಟ್ಟಿರುವ ಕಂಬಗಳು ಜನರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ರಾಜರಾಜೇಶ್ವರಿ ನಗರ ಕಮಾನಿನ ಬಳಿ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮಗೊಳಿಸಲು 2022 ರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾದ ಆರ್.ಆರ್. ನಗರ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಯೋಜನೆಯು ಸುಮಾರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕ ನಿರಾಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೈಋತ್ಯ ಕಾರಿಡಾರ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಜನನಿಬಿಡ ಇಂಟರ್ಸೆಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆಂಚನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಮೈಸೂರು ರಸ್ತೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ₹71.4 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. 2023 ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬಸವರಾಜ ಬೊಮ್ಮಾಯಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಫ್ಲೈಓವರ್ ಅನ್ನು 305 ಮೀಟರ್ ರ್ಯಾಂಪ್ನೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಮತ್ತು ಮೂಲತಃ ಜೂನ್ 2024 ರೊಳಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು.
ಇಂದು, ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ನಿಂತಿರುವ ರಚನೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿವಾಸಿಗಳು ಹೇಳುವಂತೆ ಇದು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಟ್ಟುವ ಮತ್ತು ಕಸ ಸುರಿಯುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ. ಅಪೂರ್ಣ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆಯು ಸಂಚಾರವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪೀಕ್ ಅವರ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಚ್ ಬಳಿಯ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಿದೆ.
"ಈ ಅಪೂರ್ಣ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರತಿದಿನ, ಆರ್ಆರ್ ನಗರ ಕಮಾನಿನ ಬಳಿ ವಾಹನಗಳು ರಾಶಿ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಸಂಚಾರವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸವು ಶಾಶ್ವತ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರೊಬ್ಬರು ಹೇಳಿದರು. "ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮರೆತಂತೆ ತೋರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.