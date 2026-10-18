ಬೆಂಗಳೂರಿನ AI ಮತ್ತು ML ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ AI/ML ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ತನ್ನ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳ ನೀಡುವುದಾಗಿ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೂ 2–3 ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಕೇಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಆಫರ್ಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
‘ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನಿಮಗೇ!’ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕನ ವಿಭಿನ್ನ ಆಫರ್ ವೈರಲ್
ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದಾಗ ನಿರುದ್ಯೋಗಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುವ ಪದವೀಧರನೊಬ್ಬರ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ. ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಅಥವಾ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನೇ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಅವರು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಈ ವಿಭಿನ್ನ ಆಫರ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
AI ಮತ್ತು ML ಓದಿದರೂ ಕೆಲಸ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ!
ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಯುವಕ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಯಂತ್ರ ಕಲಿಕೆ (AI ಮತ್ತು ML) ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಟೆಕ್ ಪದವಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೌಶಲಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿರುವ ಅವರು, PyTorch, FastAPI ಮತ್ತು RAG ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಹಲವು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆದರೂ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದಾಗ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
‘ಫ್ರೆಶರ್ ಕೆಲಸಕ್ಕೂ 2–3 ವರ್ಷ ಅನುಭವ ಬೇಕಂತೆ!’
ಹೊಸದಾಗಿ ಪದವಿ ಮುಗಿಸಿದವರಿಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಟ್ಟದ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಸೂಕ್ತವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನೇಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವ ಕೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಯುವಕ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕಂಪನಿಗಳ ಅರ್ಜಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ATS ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತಮ್ಮ ಅರ್ಜಿಗಳು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದರೂ ಸಂದರ್ಶನದ ಅವಕಾಶ ಸಿಗದಿರುವುದು ಅವರ ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸಿದೆ.
‘ನನಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿ, ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಬಳ ನಿಮ್ಮದು!’
ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನವಾಗಿ ಯುವಕ ರೆಡ್ಡಿಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರಾದರೂ ತಮ್ಮನ್ನು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಥವಾ AI/ML ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸೂಕ್ತ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿ, ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾದರೆ ಮೊದಲ ತಿಂಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಂಬಳವನ್ನು ಅವರಿಗೆ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ತಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಹುದ್ದೆಗಳಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ಅಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ
ಈ ಆಫರ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಂದಲೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಹಣದ ಆಮಿಷ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಪದ್ಧತಿಗೆ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಕೆಲವರು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಕೆಲವು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಶಿಫಾರಸಿನ ಮೂಲಕ ಅಭ್ಯರ್ಥಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ರೆಫರಲ್ ಬೋನಸ್ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ಯುವಕನಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ಹೊಸ ಪದವೀಧರರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗ ಸ್ಪರ್ಧೆ, ಅನುಭವದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಚಯಸ್ಥರ ಮೂಲಕ ಉದ್ಯೋಗ ಪಡೆಯುವ ತಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ಉದ್ಯೋಗ ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ; ಅರ್ಹತೆ, ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ಸಂದರ್ಶನದ ಸಾಧನೆಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿವೆ.