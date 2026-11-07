ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯುಎಎಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಮೆಖ್ರಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ 1.6 ಕಿ.ಮೀ. ಉದ್ದದ ಎತ್ತರದ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದ ಕೆಐಎ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಾದರೆ ನಾಗವಾರ, ಹೆಬ್ಬಾಳ, ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲೂ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಆತಂಕ ಎದುರಾಗಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ನಗರದ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಎಲಿವೇಟೆಡ್ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಯುಎಎಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಮೆಖ್ರಿ ಸರ್ಕಲ್ ವರೆಗೆ ಸುಮಾರು 1.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ಎತ್ತರಿಸಿದ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಈ ಯೋಜನೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೆಐಎ ರಸ್ತೆ, ಬಳ್ಳಾರಿ ರೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ನಗರದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳ ನಡುವೆ ಸಂಚರಿಸುವ ವಾಹನಗಳು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಚಾರ ಪೊಲೀಸರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿ, ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿ ಮುಚ್ಚುವ ಮತ್ತು ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವನ್ನು ಈ ರಸ್ತೆಗಳು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಲಿವೆ ಎಂಬುದೇ ಈಗಿರುವ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹಾರವಾಗುವ ಬದಲು, ಆ ರಸ್ತೆಗಳೇ ಹೊಸ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವ ಆತಂಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ದುರಸ್ತಿಗೊಳಿಸಿ, ಅವುಗಳ ವಾಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಒತ್ತಾಯವಾಗಿದೆ.
ನಾಗವಾರ–ಹೆಬ್ಬಾಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ರೋ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಸವಾಲು
ನಗರದಿಂದ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಕಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಟ್ಯಾನರಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ನಾಗವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಬ್ಬಾಳ ತಲುಪುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ನಾಗವಾರ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ನೀಲಿ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ.
ನಾಗವಾರದಿಂದ ಹೆಬ್ಬಾಳದವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (ಬಿಎಂಆರ್ಸಿಎಲ್) ಎತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಟ್ರೋ ಮಾರ್ಗದ ಕಾಮಗಾರಿ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಜಾಗ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿಧಾನಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಕೆಐಎ ರಸ್ತೆಯ ನಿರ್ಬಂಧದಿಂದಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಾಹನಗಳು ಈ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಈಗಿರುವ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯವೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಡ?
ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಹೆಬ್ಬಾಳದಿಂದ ಯಶವಂತಪುರದ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳಿ, ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಮೂಲಕ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ತಲುಪುವ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯ ಜಂಕ್ಷನ್ ಈಗಾಗಲೇ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ.
ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆ (ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್) ಮತ್ತು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಜಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುವುದರಿಂದ, ಇಲ್ಲಿ ದಿನವಿಡೀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಿಇಎಲ್ ವೃತ್ತದಿಂದ ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದವರೆಗಿನ ಹೊರ ವರ್ತುಲ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳು ಕಿರಿದಾಗಿದ್ದು, ಭಾರೀ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ, ಮುತ್ಯಾಲ ನಗರದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕಿರಿದಾದ ರೈಲ್ವೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಈ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಚಾರ ಅಡಚಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡವಿರುವ ಈ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣದ ಕಡೆಗೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಂದ ಬರುವ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವಿದೆ.
ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮತ್ತು ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ
ಗೋರಗುಂಟೆಪಾಳ್ಯದಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಡಾ. ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿವೆ. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವೈಟ್ಟಾಪಿಂಗ್ ಕಾಮಗಾರಿ ಇನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ, ಕೆಲವು ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಮುಖ ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ.
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ನಿಂದ ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಯ ಕಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಹಲವು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಇದೇ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿವೆ. ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳದಿರುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರವೂ ಇದೇ ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾದರೆ ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಸ್ತೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ, ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನಗಳ ಒತ್ತಡ ಒಂದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾದರೆ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ಕಳೆಯಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಬಹುದು.
ಮತ್ತಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ದುಸ್ಥಿತಿ: ಕೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿ
ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಂಸ್ಥೆ (ಐಐಎಸ್ಸಿ) ಮತ್ತು ಬಿಇಎಲ್ ವೃತ್ತದ ನಡುವಿನ ಮತ್ತಿಕೆರೆ ರಸ್ತೆಯ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿಲ್ಲ. ಕರ್ನಾಟಕ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರಸರಣ ನಿಗಮ ನಿಯಮಿತ (ಕೆಪಿಟಿಸಿಎಲ್) ಭೂಗತ ವಿದ್ಯುತ್ ಕೇಬಲ್ ಅಳವಡಿಕೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ಬೆಂಗಳೂರು ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಮತ್ತು ಒಳಚರಂಡಿ ಮಂಡಳಿ (ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ) ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನೂ ಕೈಗೊಂಡಿತ್ತು.
ಈ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಕಡೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ತೇಪೆ ಹಾಕಿದ ಗುರುತುಗಳು ಕಾಣುತ್ತಿದ್ದು, ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ಸಂಚಾರ ಅಸೌಕರ್ಯ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿದೆ.
ವಾಹನ ದಟ್ಟಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಪಕ ಸಂಚಾರ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಕೊರತೆಯೂ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಈ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವ ಮೊದಲು ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ ಹಾಗೂ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬೇಕಿದೆ.
ಹೊಸ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣದ ಅಗತ್ಯ
ಹೊಸ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೂ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯೂಎಸ್ಎಸ್ಬಿ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ಉಪಯುಕ್ತತಾ ಕಾಮಗಾರಿಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿದೆ. ಪೈಪ್ಲೈನ್ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಕೆಲಸಗಳಿಗಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಅಗೆಯಲಾಗಿತ್ತು. ಕಾಮಗಾರಿ ಬಳಿಕ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಪ್ಯಾಚ್ವರ್ಕ್ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಂಪೂರ್ಣ ರಸ್ತೆಗೆ ಸಮಗ್ರ ಮರು ಡಾಂಬರೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ಕೆಲವು ತಿಂಗಳ ಹಿಂದೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಮಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ, ಆ ಭಾಗಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಸಮರ್ಪಕ ದುರಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ವಾಹನ ಸವಾರರ ಅಸಮಾಧಾನ. ಅಸಮತಟ್ಟಾದ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ದುರಸ್ತಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು.
ಹೀಗಾಗಿ, ಹೊಸ ಬಿಇಎಲ್ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಅದರ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ದುರಸ್ತಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಿದೆ.
ವಾಹನ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ಬಂಧದ ವಿವರ
ಯುಎಎಸ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಸ್ನಿಂದ ಮೆಖ್ರಿ ವೃತ್ತದವರೆಗೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲಿರುವ ನಾಲ್ಕು ಪಥಗಳ ಎತ್ತರದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಸುಮಾರು 1.6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಉದ್ದವಿರಲಿದೆ. ಯೋಜನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು 18 ತಿಂಗಳ ಕಾಲಾವಕಾಶ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ 2028ರ ಮೇ ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಲಾಗಿದೆ.
ಯೋಜನೆಯ ನಿರ್ಮಾಣ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಐಎ ರಸ್ತೆಯ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳು, ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕು ಸಾಗಣೆ ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಕಾರುಗಳು, ಕ್ಯಾಬ್ಗಳು, ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳು, ಶಾಲಾ ಬಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ತುರ್ತು ಸೇವೆಯ ವಾಹನಗಳಿಗೆ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಈ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಬಳಿಕ ಪರ್ಯಾಯ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಸಂಚಾರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.
ಕೆಐಎ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಪರಿಣಾಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಸಿದ್ಧತೆ
ಬಳ್ಳಾರಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿದಿನ ನೂರಾರು ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿ ಬಸ್ ಸೇವೆಗಳು ಸಂಚರಿಸುತ್ತವೆ. ಎತ್ತರದ ಕಾರಿಡಾರ್ ಕಾಮಗಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಈ ಬಸ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ ಉಂಟಾಗುವ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದಾಗಿ ಕೆಎಸ್ಆರ್ಟಿಸಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆ, ಎತ್ತರದ ಕಾರಿಡಾರ್ ನಿರ್ಮಾಣದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಐಎ ರಸ್ತೆಯ ಸಂಚಾರ ಸುಗಮವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದ್ದರೂ, ಕಾಮಗಾರಿ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಂಚಾರ ದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಸಮಗ್ರ ಸಿದ್ಧತೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆ ದುರಸ್ತಿ, ಜಂಕ್ಷನ್ಗಳ ಸಂಚಾರ ನಿರ್ವಹಣೆ, ಬಸ್ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮರುಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಂಡರೆ ಮಾತ್ರ ಸಂಚಾರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ.