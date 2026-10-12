ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು.
ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವವರಿಗೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಮಹತ್ವದ ಸೌಲಭ್ಯ ಲಭ್ಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇನ್ಮುಂದೆ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲುಗಳಂತೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳನ್ನೂ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲೇ ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಸ್ ಎಷ್ಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಸಾರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆ (BMTC) ತನ್ನ ಲೈವ್ ಬಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಾಮರ್ಸ್ (ONDC) ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಬಸ್ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜಿಸುವುದು ಸುಲಭವಾಗಲಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ, ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಪರ್ಕವೂ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ONDC ಜೊತೆ ಮುಂದುವರಿದ ಚರ್ಚೆ
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವಿವಿಧ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ONDC ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದೆ. ಇದರ ಭಾಗವಾಗಿ ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಲೈವ್ ಬಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳು ಮುಂದುವರಿದ ಹಂತದಲ್ಲಿವೆ ಎಂದು ONDC ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಈಗಾಗಲೇ ತನ್ನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ONDC ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಡೇಟಾವನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿ, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಿಖರತೆಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜನರಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಟ್ ಫೀಡ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕೇಶನ್ (GTFS) ಎಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ದತ್ತಾಂಶದ ಮಾನದಂಡದ ಮೂಲಕ ಲೈವ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಯೋಜನೆಯಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಮತ್ತು ಆಟೋ-ಕ್ಯಾಬ್ ಸೇವೆಯಾದ ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ONDC ಜೊತೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿವೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ನಂತೆ ಬಸ್ಗಳ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಸಿಗುತ್ತಾ?
ಸದ್ಯ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ONDC ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋದ ನೇರಳೆ, ಹಸಿರು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ರೈಲುಗಳನ್ನು ಲೈವ್ ಆಗಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈಲುಗಳ ಚಲನೆಯ ಕುರಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ಗೊಮ್ಮೆ ನವೀಕರಿಸುವ ಮಾಹಿತಿಯೂ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಆದರೆ, ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಂತಹ ಸೌಲಭ್ಯ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಬಸ್ ಯಾವಾಗ ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯಲು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿನ ಅಂದಾಜು ಸಮಯ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ BMTC ಆ್ಯಪ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಮಾಹಿತಿಯ ನಿಖರತೆ ಕುರಿತು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ಎದುರಾಗುತ್ತವೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಲೈವ್ ಡೇಟಾ ಹಂಚಿಕೆ ಆರಂಭವಾದರೆ, ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಬಸ್, ಮೆಟ್ರೋ, ಆಟೋ ಒಂದೇ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ!
ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದರೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ಗಳು ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಆಗಮನದ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ನಿಖರವಾಗಿ ತೋರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ತಲುಪಲು ಬಸ್ ಬಳಸುವವರು ಬಸ್ನ ಆಗಮನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಮೆಟ್ರೋದಿಂದ ಇಳಿದ ಬಳಿಕ ಆಟೋ ಅಥವಾ ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವುದನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ನಮ್ಮ ಯಾತ್ರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲಿನ ಆಗಮನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಆಟೋ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ಗಳಿಗೆ ನೆರವಾಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಡೇಟಾವೂ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ವಿವಿಧ ವಿಧಾನಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮನ್ವಯ ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು.
ಪ್ರತಿದಿನ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ 40 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಾರಿಗೆ ಸೇವೆ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಬಳಸುವ ಬಸ್ಗಳ ಲೈವ್ ಡೇಟಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾದರೆ, ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಯ ಉಳಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನೂ ಸುಲಭಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ಸಾರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಚಾರ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಒಂದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲದಿಂದ ಮುಂದಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಕ್ತ ಡೇಟಾದಿಂದ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ಆಧಾರಿತ ಸಾರಿಗೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಎಂಟಿಸಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ರಘುನಂದನ್ ಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವಂತೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ONDC ಅಧಿಕಾರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಬಿಎಂಟಿಸಿ ತನ್ನ ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಡೇಟಾದ ವಾಣಿಜ್ಯ ಬಳಕೆಯ ಕುರಿತು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿತ್ತು.
ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದೊಳಗೆ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಬಿಎಂಟಿಸಿ ಮತ್ತು ONDC ನಡುವಿನ ಏಕೀಕರಣಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗಡುವು ನಿಗದಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಈ ವರ್ಷದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆಶಾವಾದವನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಯೋಜನೆ ಜಾರಿಯಾದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಬಸ್ ಬರುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೊತ್ತು ಕಾಯುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಬಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಟ್ರೋ ನಡುವಿನ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಸಮನ್ವಯಗೊಳಿಸುವುದು ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಲೈವ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಯಾವಾಗ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂಬುದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆಯ ನಂತರವೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.