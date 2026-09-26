ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಬೆಲೆಗಳು ಗಗನಕ್ಕೇರಿದ್ದು, ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುವ ಯುವಕರಿಗೂ 2BHK ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದೆ. ದುಬಾರಿ ಬೆಲೆಯ ಹೊಸ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ಜನರ ಒಲವು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಮಹಾನಗರಗಳಲ್ಲಿ, ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಕೈಗೆಟುಕದಷ್ಟು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿವೆ. ಇಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಅಥವಾ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗಳಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಹ ಒಂದು ಸಣ್ಣ 2BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಪರದಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತಾಜಾ ಉದಾಹರಣೆಯೆಂಬಂತೆ, ಇತ್ತೀಚೆಗೆ 25 ವರ್ಷದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಪೋಸ್ಟ್ ಒಂದು ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಯುವಕನ ದುಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಉಳಿತಾಯ!
ಆ ಯುವಕ ತನ್ನ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ತಾನು ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಬರೋಬ್ಬರಿ 1.80 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಗಳಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇಷ್ಟೊಂದು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯವಿದ್ದರೂ ಸಹ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ 2BHK ಮನೆಯ ಬೆಲೆಗಳು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ತನ್ನ ಆದಾಯವೂ ಸಾಲುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಇಂದಿರಾನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1.3 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಬಾಳುವ 2BHK ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಗಂಭೀರ ಯೋಚನೆಯಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ಮಾಡಿಟ್ಟಿರುವ ಉಳಿತಾಯವು ಈ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದ ಮನೆ ಖರೀದಿಗೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಅವರ ಮುಖ್ಯ ಚಿಂತೆಯಾಗಿದೆ.
ಜಾಗೃತ ನಡೆ!
ಖರ್ಚು-ವೆಚ್ಚಗಳ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆ ಯುವಕ ಅತ್ಯಂತ ಜಾಗರೂಕನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ತಾನು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪಿಜಿಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಜೀವನದ ಅಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಕೇವಲ 31,000 ರೂಪಾಯಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ವ್ಯಯಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಉಳಿದ ಹಣವನ್ನು ಭವಿಷ್ಯದ ಬಂಡವಾಳಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದು, ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ತಪ್ಪದೆ 75,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಸ್ಐಪಿ (SIP) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದಿರುವುದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡದೆ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವುದೇ ತನ್ನ ಆದ್ಯತೆ ಎಂದು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮದುವೆ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆ!
ಮನೆ ಹೊಂದುವ ತನ್ನ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚುರೂಪವಾಗಲು ಬಿಡದಿರಲು ಆ ಯುವಕ ಕೆಲವು ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ತನಗೆ 30 ವರ್ಷ ತುಂಬುವವರೆಗೆ ಮದುವೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವ ಅವರು, ಮನೆಗಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಇತರ ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಂಡವಾಳವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿ, ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಗೃಹ ಸಾಲದ (Home Loan) ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಂತ ಮನೆ ಹೊಂದುವ ಕನಸನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನನಸಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃತಕ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು!
ಈ ಪೋಸ್ಟ್ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ನೆಟಿಗರ ನಡುವೆ ಪರ-ವಿರೋಧ ಚರ್ಚೆಗಳು ಆರಂಭವಾದವು. ಒಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದ್ದು, ಅನೇಕ ಐಷರಾಮಿ ಆಸ್ತಿಗಳು ಮಾರಾಟವಾಗದೆ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿವೆ. ಈ ಕೃತಕ ಬೆಲೆಗಳು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕುಸಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವಕ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ತಗ್ಗುತ್ತವೆಯೋ ಅಥವಾ ಈಗಲೇ ಖರೀದಿಸುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ ಎಂಬ ಗೊಂದಲ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಜೂಜಾಟದಂತೆ ಭಾಸವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದ ಆರ್ಥಿಕ ಹಿಂಜಳಿತ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಕ ಉದ್ಯೋಗ ಕಡಿತ (Layoffs) ಸಂಭವಿಸದ ಹೊರತು ಭಾರತೀಯ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಇಳಿಕೆಯಾಗುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ.
ಪರಿಹಾರವೇನು? ಹಳೆಯ ಮನೆಗಳತ್ತ ಜನರ ಒಲವು
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡಿ-ಟು-ಮೂವ್-ಇನ್ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೂ, ಡೆವಲಪರ್ಗಳು ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿಲ್ಲ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಫ್ಲಾಟ್ ಖರೀದಿಸುವ ಬಲ್ಲಿದರ ಜಂಜಾಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಬದಲು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹಳೆಯದಾದ ಮನೆಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂಬ ಸಲಹೆಗಳು ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿವೆ. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕೇವಲ 5 ರಿಂದ 6 ವರ್ಷಗಳಷ್ಟು ಹಳೆಯದಾದ 2BHK ಫ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ಹಣ ಉಳಿಸಿದ ಅನುಭವವನ್ನು ಕೆಲವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇವುಗಳ ಬೆಲೆ ತಕ್ಕಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬಾಡಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮತ್ತು ಗಗನಕ್ಕೇರುತ್ತಿರುವ ಆಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗಳ ನಡುವೆ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸ್ವಂತ ಮನೆಗಾಗಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟ ನಿಜಕ್ಕೂ ಆತಂಕಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.