ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ನಗರದ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ನಡುವಿನ T20 ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆಯ ಅವಧಿಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17ರಂದು ನಗರದ ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಮನೆಗೆ ಮರಳುವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ನಿಗಮ (BMRCL) ಈ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊನೆಯ ರೈಲುಗಳು ಹೊರಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೂ ಮೆಟ್ರೋ ಸಂಚಾರ ಇರಲಿದೆ.
ಯಾವ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕೊನೆಯ ಮೆಟ್ರೋ ರೈಲು ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ?
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಿಗೆ ತೆರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ವಿವಿಧ ಟರ್ಮಿನಲ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಿಂದ ಕೊನೆಯ ರೈಲುಗಳ ಸಮಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಕೊನೆಯ ರೈಲು ಹೊರಡುವ ಸಮಯ
ವೈಟ್ಫೀಲ್ಡ್ (ಕಾಡುಗೋಡಿ) ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ
ಬೊಮ್ಮಸಂದ್ರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 12 ಗಂಟೆ
ಸಿಲ್ಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮುಂಜಾನೆ 12:15
ಮಾದಾವರ ಮುಂಜಾನೆ 12:15
ಮೆಜೆಸ್ಟಿಕ್ (ಕೆಂಪೇಗೌಡ ನಿಲ್ದಾಣ) ಮುಂಜಾನೆ 1 ಗಂಟೆ
ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆ ಮುಂಜಾನೆ 1:30
ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣ ಸುಲಭ
ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮೆಟ್ರೋ ಬಳಸುವಂತೆ BMRCL ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ T20 ಪಂದ್ಯದ ಟಿಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಬದಿಯ ಮೆಟ್ರೋ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ QR ಕೋಡ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನೂ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಕಬ್ಬನ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗೇಟ್ಗಳಿಗೆ ತೆರಳುವವರು ಕಬ್ಬನ್ ಪಾರ್ಕ್ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಸಬಹುದು. ಲಿಂಕ್ ರಸ್ತೆ ಬದಿಯ ಗೇಟ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸುವವರು ಎಂ.ಜಿ. ರಸ್ತೆ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಳಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಜನದಟ್ಟಣೆ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಲ್ದಾಣಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೆಟ್ರೋ ನಿಗಮ ಕಾಯ್ದಿರಿಸಿದೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಮಾಹಿತಿ
- - ಪಂದ್ಯ: ಭಾರತ ವಿರುದ್ಧ ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಐದನೇ T20
- - ದಿನಾಂಕ: ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2026
- - ಸ್ಥಳ: ಎಂ. ಚಿನ್ನಸ್ವಾಮಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ, ಬೆಂಗಳೂರು
- - ಮೆಟ್ರೋ ಸೇವೆ: ಭಾನುವಾರ ಮುಂಜಾನೆವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆ
- - ಕೊನೆಯ ರೈಲು: ಆರ್.ವಿ. ರಸ್ತೆಯಿಂದ ಮುಂಜಾನೆ 1:30ಕ್ಕೆ
ಪಂದ್ಯ ಮುಗಿದ ಬಳಿಕ ಮೆಟ್ರೋ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರೈಲು ಸಮಯವನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.