ಬೆಂಗಳೂರು (ಜ.6): ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಬ್ಯುಸಿನೆಸ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ (ಸಿಬಿಡಿ) ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ 35 ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಉಚಿತವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ.ಇಲ್ಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್, ಕಾರು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಲ್ಲಿ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಲಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಕೇಂದ್ರ ನಿಗಮವು ಈ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಅವಧಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ನಿರ್ವಾಹಕರನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು.
ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹದ ಮೂಲಕ ನಿಗಮವು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ಸುಮಾರು 5 ಕೋಟಿಯಿಂದ 7 ಕೋಟಿ ರೂ.ಗಳ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯು ಇಷ್ಟೊಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಂಖ್ಯೆಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಪೇ-ಅಂಡ್-ಪಾರ್ಕ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿ ತರುತ್ತಿರುವುದು ಇದೇ ಮೊದಲಾಗಿದೆ.
ಸರ್ಕಾರವು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ನೀತಿ 2.0 ಅನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸಿದ್ದರೂ, ಸ್ಥಳೀಯ ಚುನಾಯಿತ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳ ಪ್ರತಿರೋಧದಿಂದಾಗಿ ಅದು ಕಾಗದದಲ್ಲೇ ಉಳಿದಿತ್ತು. ಈ ಕ್ರಮವು ತಮ್ಮ ಮತಗಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಎಂದು ಅವರು ಭಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ (ಬಿಬಿಎಂಪಿ) ಐದು ಭಾಗವಾದ ನಂತರ, ಹೊಸ ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಾವಲಂಬಿಯಾಗಲು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ.
35 ರಸ್ತೆಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್, ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರಸ್ತೆ, ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರಸ್ತೆ, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರಸ್ತೆ, ಈಜಿಪುರ ರಸ್ತೆ, ಮತ್ತು ಇಂದಿರಾನಗರದ 80 ಅಡಿ ರಸ್ತೆ ಮತ್ತು 100 ಅಡಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಜನಪ್ರಿಯ ರಸ್ತೆಗಳು ಸೇರಿವೆ.
ಪಾವತಿಸಿದ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ಗಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಲಾದ ರಸ್ತೆಗಳು
- ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
- ಕೇಂಬ್ರಿಡ್ಜ್ ರೋಡ್
- ವುಡ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
- ಕ್ಯಾಸಲ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
- ಮಗ್ರತ್ ರೋಡ್
- ಚರ್ಚ್ ಸ್ಟ್ರೀಟ್
- ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ರೋಡ್
- ಕ್ರೆಸೆಂಟ್ ರೋಡ್
- ಬ್ರಿಗೇಡ್ ರೋಡ್
- ಈಜಿಪುರ ರೋಡ್
- 80 ಅಡಿ ಇಂದಿರಾನಗರ
- 100 ಅಡಿ ಇಂದಿರಾನಗರ
- 2ನೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ರಸ್ತೆ, ದತ್ತಾತ್ರೇಯ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಾರ್ಡ್
- ಸಂಪಿಗೆ ರೋಡ್
- ರೈಲ್ವೆ ಪ್ಯಾರಲಲ್ ರೋಡ್
- ಬಿವಿಕೆ ಅಯ್ಯಂಗಾರ್ ರೋಡ್
- ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ರೋಡ್
- ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಸಾಹಿಬ್ ರೋಡ್
- ಸಫೀನಾ ಪ್ಲಾಜಾದಿಂದ ಡಿಸ್ಪೆನ್ಸರಿ ರಸ್ತೆವರೆಗಿನ ಮುಖ್ಯ ಗಾರ್ಡ್ ರೋಡ್
- ಡಿಕೆನ್ಸನ್ ರೋಡ್
- ಮಾವಳ್ಳಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ ಬಂಡ್ ರೋಡ್
- ಸುಂಕೇನಹಳ್ಳಿ ವಾರ್ಡ್ನ ಡಿವಿಜಿ ರೋಡ್
- ಶಂಕರ್ ಮಠ ರೋಡ್
- ಪಿಎಂಕೆ ರೋಡ್
- ಮಿಲ್ಲರ್ಸ್ ರೋಡ್ ಜಂಕ್ಷನ್
- ಪ್ಲಾನೆಟೇರಿಯಮ್ ರೋಡ್
- ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ಚರ್ಚ್ ರೋಡ್
- ಸೇಂಟ್ ಜಾನ್ಸ್ ರೋಡ್
- ವಾಣಿ ವಿಲಾಸ್ ರೋಡ್
- ವಾಸವಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ರೋಡ್
- ಕನಕಪುರ ರೋಡ್
- ಡಯಾಗ್ನೋನಲ್ ರೋಡ್
- ಪಟಾಲಮ್ಮ ರೋಡ್
- ಟಿ ಮರಿಯಪ್ಪ ರೋಡ್