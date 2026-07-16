ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಅವರ ತೋಟದಿಂದ ಕಟಾವಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದ 2.5 ಟನ್ 'ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್' ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಳ್ಳರು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಕದ್ದೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೈತ, ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬಾರದಂತಾಗಿ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ (ಜು.16): ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಕೃಷಿಯ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸುಗ್ಗಿಯ ಕಥೆಯು ಕೈಗೆ ಬಂದ ಇಳುವರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ; ಬದಲಿಗೆ, ರೈತನ ಕಣ್ಣೆದುರೇ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಮಾಯವಾಗುವ ಬೆಳೆಯ ಕಣ್ಣೀರ ಕಥೆಯಾಗಿರುತ್ತದೆ! ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸಿನಿಮಾ ಶೈಲಿಯ ಕಳ್ಳತನ ಪ್ರಕರಣವೊಂದು ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಘಟಿಸಿದೆ. ಕಟಾವಿಗೆ ಕೇವಲ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳು ಬಾಕಿ ಇರುವಾಗ ದುಷ್ಕರ್ಮಿಗಳು ರೈತನ ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ಸುಮಾರು 2.5 ಟನ್ ತೂಕದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ತಳಿಯ ‘ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್’ (Red Globe) ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಳವು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೈಗೆ ಬಂದ ತುತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಬರದೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಿದ ರೈತ ಬಸವರಾಜ್, ಖಾಲಿ ಬಳ್ಳಿಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುವಂತಾಗಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಸಮೀಪವಿರುವ ಕೊಲವನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಎರಡು ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ತಡರಾತ್ರಿ ಈ ಭಾರೀ ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದಿದೆ. ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ನೀಡಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಳ್ಳರು ಪೂರ್ವಯೋಜಿತವಾಗಿ ಈ ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ್ದಾರೆ. ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ (Tank Bund) ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಕಳ್ಳರು, ತೋಟಕ್ಕೆ ನುಗ್ಗಿ ವೇಗವಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನವೇ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಕದ್ದೊಯ್ದ ಒಟ್ಟು ದ್ರಾಕ್ಷಿಯ ಮೌಲ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಈ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ನಾನು ಬರೋಬ್ಬರಿ 15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬಂಡವಾಳ ಹೂಡಿದ್ದೆ" ಎಂದು ರೈತ ಬಸವರಾಜ್ ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸಸಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರ, ಕೀಟನಾಶಕಮತ್ತು ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿದಂತೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸಾಲಸೋಲ ಮಾಡಿ ಹೂಡಿದ್ದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 30 ಟನ್ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಗುಣಮಟ್ಟದ 'ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್' ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹150 ರ ಆಸುಪಾಸಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ಇದ್ದಿದ್ದರಿಂದ, ಇಡೀ ಬೆಳೆಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ₹45 ಲಕ್ಷ ಸಿಗುವ ಬೃಹತ್ ಭರವಸೆ ಇತ್ತು. "ಬುಧವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಟಾವು ಮಾಡಲು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಆದರೆ ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತರಿಸಿ ಕಳ್ಳರು ಹೊತ್ತೊಯ್ದಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಅವರು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ಕಳ್ಳರು ಮೊಬೈಲ್ ಟಾರ್ಚ್ ಅಥವಾ ಮಂದ ಬೆಳಕಿನ ಬ್ಯಾಟರಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಗೊಂಚಲುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಶಂಕಿಸಿದ್ದು, ಈ ಸಂಬಂಧ ನಂದಿ ಗಿರಿಧಾಮ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸುಲಭ ತುತ್ತಾಗುತ್ತಿರುವ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಳು
ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಾಗೂ ದಾಳಿಂಬೆ ಬೆಳೆಗಳು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭವಾದ ಟಾರ್ಗೆಟ್ಗಳಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ ಎಂದು ನಯನಹಳ್ಳಿಯ ಹಿರಿಯ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಬೆಳೆಗಾರ ಅಂಜನೇಯ ರೆಡ್ಡಿ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ದಾಳಿಂಬೆಯನ್ನು ಬಹಳ ವೇಗವಾಗಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು. ಕೇವಲ ಒಂದು ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿಯನ್ನು ಕಟಾವು ಮಾಡಿ ವಾಹನಕ್ಕೆ ತುಂಬಿಸಬಹುದು" ಎಂದು ಅವರು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ಟನ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸರಬರಾಜಾಗುವುದರಿಂದ, ಕದ್ದ ಮಾಲನ್ನು ಯಾರಿಗೂ ತಿಳಿಯದಂತೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದು ಕಳ್ಳರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಅಸಲಿ ಅಪರಾಧಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುವುದು ಕೂಡ ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ‘ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್’ ತಳಿ ಕ್ರೇಜ್
ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಅಧಿಕಾರಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಅವರು ನೀಡಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಅಂಕಿ-ಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1,900 ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೃಷಿ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದ್ದು, 2,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರೈತರು ಇದನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ಲೂ’ (Bengaluru Blue) ಮತ್ತು ‘ದಿಲ್ಕುಶ್’ (Dilkush) ತಳಿಗಳು ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದರೂ, ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ರೈತರು ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿ ‘ರೆಡ್ ಗ್ಲೋಬ್’ ತಳಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಬೆಲೆ ಹೆಚ್ಚಾದಂತೆ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಕಳ್ಳರ ಉಪಟಳವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಈ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ದರೋಡೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿರುವ ನಂದಿ ಬೆಟ್ಟದ ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆಯನ್ನು ಚುರುಕುಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳತನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಸಾಗಣೆಗೆ ಬಳಸಲಾದ ವಾಹನವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ರಸ್ತೆಗಳು, ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆರೆಯ ಏರಿಯ ಸಮೀಪವಿರುವ ಸಿಸಿಟಿವಿ (CCTV) ಕ್ಯಾಮೆರಾಗಳ ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಜಾಲಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.