today october 21st horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ:
ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ರೂಪಾಯಿಗಳ ಆಗಮನದ ಜೊತೆಗೆ, ಖರ್ಚಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರಿಸಿ. ಇಂದು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಷಭ:
ಕುಟುಂಬ ಸಂಬಂಧದ ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಚರ್ಚೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಹತ್ವ ನೀಡಲಾಗುವುದು.ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಠಾತ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಅದು ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಯಾವುದೇ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ:
ಇಂದು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಶುಭ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಳು, ತೆರಿಗೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗೌರವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಯಾರ ಮುಂದೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಬೇಡಿ. ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಸೋಮಾರಿತನವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೃದು ಸ್ವಭಾವವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ, ಕೋಪವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ:
ಹತ್ತಿರದ ಪ್ರಯಾಣವೂ ನಡೆಯಬಹುದು. ಇತರರ ಸಲಹೆಯ ಬದಲು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ನೀವು ನಂಬುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ:
ವದಂತಿಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಬೇಡಿ. ನೀವು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಚಿಲಿಪಿಲಿ ಬಗ್ಗೆ ಶುಭ ಸೂಚನೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಹಂಕಾರ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
ತುಲಾ:
ಧಾರ್ಮಿಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕುಟುಂಬ ಯೋಜನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇತರ ಜನರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಕಹಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರನ್ನು ಗೌರವಿಸಿ. ಇಂದು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಮತ್ತು ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು:
ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವೂ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗ್ರಹದ ಹುಲ್ಲುಗಾವಲುಗಳು ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಿವೆ.ಯಾವುದೇ ಅನೈತಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮೋಜಿನ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಗುರಿಯಿಂದ ವಿಮುಖರಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ:
ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಯೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಲು ನೌಕರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸಹ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಮನೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಕುಂಭ:
ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಯಶಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಇಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣ ಇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ರೂಪಾಯಿ ಮತ್ತು ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನೀವು ಮೋಸ ಹೋಗಬಹುದು.ಮನೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ವಿವೇಕದ ಮೂಲಕ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬಿರುದನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಹಳೆಯ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ.