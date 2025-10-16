today october 16th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ಈ ಸಮಯ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಮಾಡಿದ ನೀತಿಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಹತಾಶೆಯ ಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿಯ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಹ ಸರಿಯಾಗಿರಬಹುದು. ಮನೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಇದ್ದರೆ, ಈಗ ಆತುರಪಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಮನೋಬಲವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಪ್ತ ಸ್ನೇಹಿತ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ದುಃಖ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇತರರ ಅಹಂ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತವಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಗುರಿ ಇಂದು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲವು ಅಶುಭ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉತ್ಪಾದನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕೊರತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಯುವಕರು ತಪ್ಪು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಾಹನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಭಾರಿ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಇರಬಹುದು. ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವು ಆಯಾಸ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಕುಟುಂಬ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಮಿತ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮತ್ತು ಸೇವೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳದಿಂದಾಗಿ ಮನಸ್ಸು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಸೃಜನಶೀಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರಬಹುದು.
ಧನು: ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಸ್ಥಾನಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಗ್ರಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಇಂದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಅಪರಿಚಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರಬೇಡಿ. ಹೊರಗಿನವರ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಮನೆಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ: ಆಸ್ತಿ ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಪ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನೆಯಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸವು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದರೆ, ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ನಿಮಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ ಬಗೆಹರಿದಂತೆ, ಮನೆ ಪರಿಸರವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಅಧ್ಯಯನ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿ ಇರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಜನರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಮೀನ: ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತಂಕ ದುರವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.