Today November 12th horoscope lucky zodiac signs kannada 2025 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ:
ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಸಿಕ್ಕಿಹಾಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಅನುಭವಿ ಜನರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿಯ ನಡುವೆ ಮಾಧುರ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ಹತ್ತಿರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ:
ಮನೆಕೆಲಸಗಳ ಜೊತೆಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕೆಲಸಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಇತರರಿಗೆ ನೋವುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಸಲಹೆಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಕೆಲಸ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ:
ಗ್ರಹದ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಕಟ ಸಂಬಂಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯುವಕರು ಗೊಂದಲದ ಬದಲು ವೃತ್ತಿಜೀವನದತ್ತ ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ಯೋಚಿಸುವ ಬದಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು. ಇಂದು ಹಣದ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ:
ಯಾರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭೂ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಗ್ರಹವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಅನುಮತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಮಲಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ:
ಯುವಕರು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ವೃತ್ತಿ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಪೂಜಾ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಸಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾಗಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.ಚರ್ಮದ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹವಾಮಾನದಿಂದ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಕನ್ಯಾ:
ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದ ಕೆಲಸಗಳು ಇಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ವೇಗವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆರಾಮದಾಯಕ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.ವ್ಯಾಪಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ
ತುಲಾ:
ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅದನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನವು ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಹತೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಧೀನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸಹಯೋಗವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ:
ದಿನಚರಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಳೆಯಿರಿ. ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ಸ್ವಭಾವತಃ ಕಿರಿಕಿರಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ.
ಧನು:
ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಸೌಕರ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಹಿತಕರ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನೆಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಡುತ್ತದೆ.ಇತರರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸಬೇಡಿ.
ಮಕರ:
ನಿಮ್ಮ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಸಮಯದ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ. ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಗೌರವಕ್ಕೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಉಳಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಸಹ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಪರಸ್ಪರ ಸಹಕಾರಿ ಮನೋಭಾವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಬೇಕು.
ಕುಂಭ:
ಗಣೇಶ ಹೇಳುವಂತೆ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆತಂಕ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಸಹೋದರರೊಂದಿಗಿನ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿಶೇಷ ವಸ್ತುವೊಂದು ಕದಿಯಲ್ಪಡುತ್ತಿದೆ ಅಥವಾ ಕಳೆದುಹೋಗುತ್ತಿದೆ. ತಂದೆ ಮತ್ತು ಮಗನ ನಡುವೆ ಸಣ್ಣ ಜಗಳವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೀನ:
ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸವನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ, ಯಶಸ್ಸು ಖಚಿತ. ಯೌವನದ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ. ಸಂವಹನ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಕೋಪವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹದಗೆಡಿಸಬಹುದು. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.