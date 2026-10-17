ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17, 2026 ರ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ದಿನ ಹೇಗೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ, ಅದೃಷ್ಟ ಅಥವಾ ದುರಾದೃಷ್ಟವೇ ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದ ಭಾವನೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಳವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನೀವು ಭಾವುಕರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಸಣ್ಣ ಉಳಿತಾಯವು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಅತಿಥಿಯ ಆಗಮನವು ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಆಶೀರ್ವಾದವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸವನ್ನು ವೇಗಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿಡಬಹುದು. ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಯನಿರತ ಕೆಲಸದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತನನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ತರಿಸಬಹುದು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸುದ್ದಿಗಳು. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಈಗ ಫಲ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪ್ರಗತಿಯ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಡೆಯುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಳಗಿನ ಯಾವುದೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಬೇಕೆಂದು ಆಶಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ:
ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಂದು ಅನೇಕ ಸಂಕೀರ್ಣತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿತರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಬಹುಕಾಲದ ಆಸೆ ಈಡೇರಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಸುದ್ದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಃಖಿತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಲೋಚನೆ ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರಿಗೆ, ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಗಮನದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನೀಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಿ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸೇವೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಮಾರಂಭವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವವರು ಹೊಸ ಪಾತ್ರ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಮುಂದೂಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾದ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ನಿಧಿಗಳ ಮರಳುವಿಕೆಯ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಭವಿಷ್ಯದ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಆನ್ಲೈನ್ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ವಹಿವಾಟುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿರಬಹುದು. ಅವರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು, ಅದರಿಂದ ಕಲಿಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ವಿವಾಹದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಸ್ನೇಹಿತರು, ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ಷಣಗಳ ದಿನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಅತಿಥಿ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆಗಮನವು ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.