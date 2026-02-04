Today 4th February 2026 horoscope lucky zodiac signs kannada 2026 ಯಾವ ರಾಶಿಗೆ ಹಣದ ಲಾಭ? ಯಾರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆ? ಕುಟುಂಬ ಜೀವನ, ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಔಷಧ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಆಯುರ್ವೇದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ತಾಯಿ-ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬೇಸರ. ಲಲಿತಾ ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ವೃಷಭ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಬುದ್ಧಿಬಲ. ಅನಗತ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು. ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ. ಗ್ರಾಮ ದೇವತಾರಾಧನೆ ಮಾಡಿ
ಮಿಥುನ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಹಿರಿಯರ ಸಹಾಯ. ಬಂಧುಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಗಂಟಲು-ಕಿವಿ ಬಾಧೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಆತಂಕ. ನರಸಿಂಹ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕರ್ಕ = ಆಹಾರ ಸಮೃದ್ಧಿ. ನೀರಿನ ತೊಂದರೆ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾತಿನ ಘರ್ಷಣೆ. ಶಿವ ಶಕ್ತಿಯರ ಆರಾಧನೆ ಮಾಡಿ
ಸಿಂಹ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಸಿಹಿ ಪದಾರ್ಥ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಲಹ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲ. ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಖ್ಯ. ಶಿವಶಕ್ತಿಯರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಕನ್ಯಾ = ಅತಿವ್ಯಯ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ನಷ್ಟ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಉದರ ಬಾಧೆ. bಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ. ಧನ್ವಂತರಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ತುಲಾ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ. ಹಣ್ಣು-ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ. ಸ್ನೆಹಿತರು-ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ. ಕೆಟ್ಟ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಸುಳಯಲಿವೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ವೃಶ್ಚಿಕ = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಸ್ತ್ರೀಯರಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮ. ಹೃದಯ ಸಂಬಂಧಿ ತೊಂದರೆ. ಕುಟುಂಬ ಸೌಖ್ಯ. ಸಹೋದರರು-ಸೇವಕರ ಸಹಾಯ.ಗಣಪಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ
ಧನು = ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ಧೈರ್ಯ-ಸಾಹಸ ಕಾರ್ಯಗಳು. ದೇವತಾಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಕುಗಳು. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಿಸಿ
ಮಕರ = ಹಲ್ಲಿನ ಬಾಧೆ. ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ನಾಗ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ಕುಂಭ = ಚರ್ಮ ಸಂಬಂಧಿ ಸಮಸ್ಯೆ. ಮೂಗು-ಬಾಯಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ. ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ. ಅಸಮಾಧಾನದ ದಿನ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ. ನಾಗ ಕವಚ ಪಠಿಸಿ
ಮೀನ= ಸ್ನೇಹಿತರು-ಬಂಧುಗಳ ಸಹಕಾರ. ಪ್ರಯಾಣ ಸೌಖ್ಯ. ಕಾಲಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ. ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ. ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ