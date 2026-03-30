rashifal 30 march 2026 horoscope monday ಗ್ರಹಗಳ ಸಂಚಾರ ಮತ್ತು ಯೋಗಗಳು ಇಂದು 12 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳ ವೃತ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯ, ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಹೇಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವನ್ನು ಕಲಿಯುವಿರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಆಹಾರವೂ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ನೀವು ದಿನವಿಡೀ ಕಿರಿಕಿರಿಯಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ದಿನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಇರುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026) ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಗದಿತ ಸಮಯಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ದೌರ್ಬಲ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆವರಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಹೋಗುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಈ ದಿನ ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಹೋಗಬೇಡಿ. ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವು ಕಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಇದು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026) ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ಬೆನ್ನು ನೋವು ಪರಿಹಾರವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ ಸೂರ್ಯ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಪ್ಪು ನಿರ್ಧಾರದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಲು ನೋವು ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026) ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ನಿಮಗೆ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ, ಅದರ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ದೇಹದ ಬಿಗಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಿರಿ.
ಧನು ರಾಶಿ
ಗುಪ್ತ ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026) ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ.
ಮಕರ
ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳು ದೇಶೀಯ ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೋಸಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಅಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಡಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸಗಳು ಈ ದಿನ (ಮಾರ್ಚ್ 30, 2026) ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಸಂಜೆಯ ನಂತರವೇ ತಲೆನೋವು ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ಎಲ್ಲಾ ವಯಸ್ಸಿನ ಜನರು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.