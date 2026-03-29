rashifal 29 march 2026 horoscope sunday ಇಂದು ಶುಕ್ರಾದಿತ್ಯ ರಾಜಯೋಗ ಈ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯ ಮತ್ತು ಶುಕ್ರರ ಸಂಯೋಗದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗಬಹುದು, ಅದು ದಿನದ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉಳಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಆಹಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 ರಂದು ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ಭಾನುವಾರದಂದು ಮನೆ ದುರಸ್ತಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ದಿನ ಹಲ್ಲುನೋವು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ನೀವು ಬಯಸಿದ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೊರತೆಯಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸಲು ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರುವುದಿಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಒಪ್ಪಿಗೆಯಿಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸಂಜೆಯ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಗಂಭೀರ ಗಾಯವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ನೀವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ
ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ವಿಫಲವಾಗುತ್ತವೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬಹಳಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯನ್ನುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಾಲು ನೋವು ಕೂಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹದ ಲಾಭವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಪಡೆಯಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ದಿನವಿಡೀ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 ರ ಅಂತ್ಯದ ಮೊದಲು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಹ ಸಾಧ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 ರಂದು ಬೆಲೆಬಾಳುವ ವಸ್ತುಗಳು ಕಳ್ಳತನವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ದಿನವಿಡೀ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ಣ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಈ ದಿನ ಶುಭವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ
ಚಿಂತನಶೀಲ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸುವಿರಿ. ಮಾರ್ಚ್ 29, 2026 ರಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಶುಭವಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿಯೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ ರಾಶಿ
ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಿರಿಕಿರಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ದಿನ ಹಣಕಾಸಿನ ಚಿಂತೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಬದಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.