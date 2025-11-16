Most unlucky zodiac sign of 2026 may face severe hardship ಮುಂಬರುವ ವರ್ಷ ತಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಎಲ್ಲರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದಿರುತ್ತಾರೆ. 2026ನೇ ವರ್ಷವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿವೆ
2026 ರಲ್ಲಿ, ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸತಿಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಮೇಷ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಚಿಂತೆ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಭಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಿರುಕುಳ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ನೆರಳು ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ನೀವು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತವೆ. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ, ಈ ಸಮಯವನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಬೇಡಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅರ್ಧ ವರ್ಷದ ನಂತರ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು ರಾಶಿಯ ಜನರು ಶನಿಯ ಪ್ರಭಾವದ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಧನು ರಾಶಿಯ ಮೇಲೆ ಶನಿಯ ಕಬ್ಬಿಣದ ಅಡಿಪಾಯವೂ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಅಂತಿಮ ಹಂತ. ಈ ಸಮಯ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಲ್ಲ ಆದರೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಾಲನೆ ಮಾಡಿ. ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶುಭ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು.
ಮೀನ ರಾಶಿಯವರು ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಶನಿಯ ಸಾಡೇ ಸಾತಿಯ ಎರಡನೇ ಹಂತವು ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ, ಅನಾರೋಗ್ಯ, ಅಪಘಾತಗಳು, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.