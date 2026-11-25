ನವೆಂಬರ್ 25, 2026 ರ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವು ದಿನದ ದಿಕ್ಕು ಮತ್ತು ಸಂಭಾವ್ಯ ಅವಕಾಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸುಳಿವುಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮೇಷ, ಕರ್ಕ ಮತ್ತು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ವೃತ್ತಿ, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಿ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕೆಲಸದ ಜಂಜಾಟ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಯಾಸಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಬಹು ಕೆಲಸಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮರುಕಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ, ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆರಂಭಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಚಿಂತನೆ ಮತ್ತು ವಿಶಿಷ್ಟ ಶೈಲಿಯು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉತ್ತಮ ಸ್ನೇಹಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಅಗತ್ಯಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲೂಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಚರ್ಚೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಮಾತನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆರಿಸಿ. ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಆಕರ್ಷಕ ಕೊಡುಗೆಗಳಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬೇಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತಿವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಬದುಕಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲವು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ದೂರದ ಸಂಬಂಧಿಯಿಂದ ಬರುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ಸುಕರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯನಿರತತೆಯ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಕೆಲವು ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ನಡವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಸಹಾಯಶೀಲತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಲು ಬಿಡಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ತಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಗೊಂದಲ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಅವರ ಸಲಹೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವವು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದು. ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಆತುರವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಉಡುಗೊರೆ ಅಥವಾ ನೆಚ್ಚಿನ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನೀವು ಪ್ರಚೋದಿಸಲ್ಪಡಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ಸನ್ನೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಿಕಟತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಶುಭ ಘಟನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಫಲ ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಹಣವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ವಿರೋಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಲು ಅಥವಾ ಕಿರುಕುಳ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಭಯಭೀತರಾಗುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಂಬಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಹೊಸ ಮತ್ತು ಉಪಯುಕ್ತ ವಿಚಾರಗಳು ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಈ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಯೋಗ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದೇಶಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಮಿಶ್ರ ದಿನವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಯಾವುದೋ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ತಿಳಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುವ ಬದಲು, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ. ಸಂವಹನವು ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಹ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿಯಿಲ್ಲದೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಮಕರ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹೊಸ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ತರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಹ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಅನ್ವೇಷಿಸುವಾಗ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳು ಮತ್ತು ಜನರಿಂದ ನೀವು ಕಲಿಯುವ ಸಹಾಯಕ ಮಾಹಿತಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತಂತ್ರದಿಂದ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಯಾರೊಬ್ಬರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಬದಲು, ನಿಮ್ಮ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಓಡಾಟ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಿ.