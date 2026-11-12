ನವೆಂಬರ್ 12, 2026, ನಿಮಗೆ ಹೇಗಿರುತ್ತದೆ? ಮೇಷ, ಕರ್ಕ, ಸಿಂಹ, ಕನ್ಯಾ, ಕುಂಭ ಮತ್ತು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರ ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ನವೆಂಬರ್ 12, 2026 ರ ದೈನಂದಿನ ಜಾತಕವನ್ನು ಓದೋಣ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಹೇಗೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.
ಮೇಷ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಕೇವಲ ಹಣ ಸಂಪಾದಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ; ನಿಮ್ಮ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಡಂಬರ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯ ಐಷಾರಾಮಿಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ವಿಫಲವಾದರೆ ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಎಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಬಹುದು. ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಮಾಡುವ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಾಲವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸುವ ಕಡೆಗೆ ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ
ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ, ವಿವೇಚನೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸುವ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲವು ನಿರ್ಧಾರಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನವರನ್ನು ಅಚ್ಚರಿಗೊಳಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ನಿಲುವು ಬಲಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿರುವ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ವಿಶೇಷವಾದದ್ದನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವುದು ಅವರಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿ
ಇಂದು, ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಕೆಲವು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸೋಣ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಕೆಲವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಅಥವಾ ಗೊಂದಲಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದ ಅಥವಾ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದಾಗಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಅಥವಾ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲೂ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಬದಲು, ಯಾವಾಗ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಾವಾಗ ಮೌನವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ:
ಇಂದು, ನೀವು ಮುಂದುವರಿಯಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲು ಅನೇಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಹಠಾತ್ ಹೆಚ್ಚಳವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಯೋಜನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳುವ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯವೂ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅಥವಾ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಈಗ ವಿಷಯಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ತುಲಾ ರಾಶಿ:
ಇಂದು ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಗು ಮೂಡಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದಿಟ್ಟಿದ್ದ ಹಣವು ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ, ಇದು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ದಿನವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಮುಖ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು, ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಿಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡವಳಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಶೇಷ ನಿಯಂತ್ರಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು. ತಪ್ಪು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಸಂಭಾಷಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂಯಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅಪರಿಚಿತರ ಪ್ರಭಾವದಿಂದ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮತ್ತು ಸಲಹೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಧನು ರಾಶಿ:
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಠಾತ್ ಲಾಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಏನಾದರೂ, ಅವಕಾಶ ಅಥವಾ ಸವಲತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅಥವಾ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೋವುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶುಭ ಘಟನೆಯು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಸಹ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೊದಲಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶಕ್ತಿಯುತ ಮತ್ತು ಸಂಘಟಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ ರಾಶಿ :
ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪೂರೈಸುವುದರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಿಹಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುಂದರವಾದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲು ನಿಮಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಮಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಭಾಷಣೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ :
ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಹಣವನ್ನು ನೀವು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧಿಕರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಶುಭ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಮೀನ:
ಇಂದು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅನೇಕ ಹೊಸ ವಿಚಾರಗಳು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಬುದ್ಧಿವಂತವಲ್ಲ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ಮುಂದೂಡುವ ಬದಲು ತಕ್ಷಣ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ.