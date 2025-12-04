ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ನಲ್ಲಿ, 32 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಫ್ಯಾಬರ್ಜ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ ಅನ್ನು ಕದ್ದು ನುಂಗಿದ್ದಾನೆ. ಪೊಲೀಸರು ಆತನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ಕಳ್ಳ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆ ಮೂಲಕ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಅನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.&nbsp;

ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.4): ದುಬಾರಿ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ ಕಳ್ಳತನದ ತನಿಖೆಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್‌ ಪೊಲೀಸರು ಈಗ ಕಳ್ಳ ಮಲವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಹೋಗೋದನ್ನೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 17 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ ಕಳ್ಳತನದ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬೇಧಿಸಿರುವ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ತನಿಖೆಯ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾದ ಸತ್ಯವೇನೆಂದರೆ, ಕಳ್ಳ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಅನ್ನು ನುಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು. ದುಬಾರಿ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಅನ್ನು ಆತ ನುಂಗಿದ್ದಾನೆ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಪೊಲೀಸರು ಆತನ ಬಾತ್‌ರೂಮ್‌ ಮುಂದೆ ಕಾಯುತ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ.

ನವೆಂಬರ್ 28 ರಂದು ಆಕ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಪಾರ್ಟ್ರಿಡ್ಜ್ ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲಂಕೃತ ಫ್ಯಾಬರ್ಜ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಅನ್ನು 32 ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ನುಂಗಿದ್ದ. 33,000 ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಡಾಲರ್ (ಸುಮಾರು 17 ಲಕ್ಷ ರೂ.) ಮೌಲ್ಯದ ಈ ಸೀಮಿತ ಆವೃತ್ತಿಯ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ 1983 ರ ಜೇಮ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ ಚಲನಚಿತ್ರ ಆಕ್ಟೋಪಸಿಯಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.

ಕಳ್ಳತನ ನಡೆದ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಪೊಲೀಸರು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಂಗಡಿಯೊಳಗೆ ಬಂಧಿಸಿದರು. ನವೆಂಬರ್ 29 ರಂದು ಆಕ್ಲೆಂಡ್ ಜಿಲ್ಲಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಹಾಜರಾದರು ಆದರೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿಲ್ಲ. ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಪಡೆಯುವವರೆಗೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ.

"ಬಂಧನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಅವರನ್ನು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸಲಾಯಿತು, ಮತ್ತು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಲು ಒಬ್ಬ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಇನ್ಸ್‌ಪೆಕ್ಟರ್ ಗ್ರೇ ಆಂಡರ್ಸನ್ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅನ್ನು ವಶಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿಲ್ಲ' ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

183 ವಜ್ರಗಳ ಜೊತೆ ಇರುವ ಚಿನ್ನದ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌

ಆಭರಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಯ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಪ್ರಕಾರ, ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಕೇವಲ 50 ಅಂತಹ ಪೆಂಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಮಾತ್ರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿವೆ. ಚಿನ್ನದಿಂದ ರಚಿಸಲ್ಪಟ್ಟ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ದಂತಕವಚದಿಂದ ಚಿತ್ರಿಸಲಾದ ಈ ತುಣುಕನ್ನು 183 ವಜ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಎರಡು ನೀಲಮಣಿಗಳಿಂದ ಹೊದಿಸಲಾಗಿದೆ. 8.4 ಸೆಂ.ಮೀ ಎತ್ತರವಿರುವ ಈ ಪೆಂಡೆಂಟ್, ಬಿಳಿ ವಜ್ರದ ಸಕ್ಕರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕಪ್ಪು ವಜ್ರದ ಕಣ್ಣುಗಳಿಂದ ಅಲಂಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟ 18-ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಹಳದಿ ಚಿನ್ನದ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ ಇದಾಗಿದೆ. ಜೇಮ್ಸ್‌ ಬಾಂಡ್‌ ಅವರ ಆಕ್ಟೋಪಸಿ ಸಿನಿಮಾದ ವಿಲನ್‌ ಗೌರವಾರ್ಥ ಈ ಹೆಸರಿಡಲಾಗಿದೆ.

ಸದ್ಯ ಸಮಯ ಹಾಗೂ ಕಳ್ಳನ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಫ್ಯಾಬರ್ಜ್ ಆಕ್ಟೋಪಸ್ 2ನೇ ಬಾರಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಎನ್ನುವ ಕುತೂಹಲ ಎದುರಾಗಿದೆ.