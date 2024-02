ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಅನಕೊಂಡ ಹಾವು ಪತ್ತೆ, ಈ ಪ್ರಭೇದ ಅತಿ ವಿರಳ!

ಈಕ್ವೆಡಾರ್(ಫೆ.21) ಅಮೆಜಾನ್ ಮಳೆ ಕಾಡು ವಿಶ್ವದ ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಸಸ್ಯ ಸಂಕಲು ಹಾಗೂ ಪ್ರಾಣಿಸಂಕುಲದ ಆಗರ. ಅಧ್ಯಯನ, ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೆಸಿದಷ್ಟು ಹೊಸ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಇದೀಗ ಇದೇ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಅನಕೊಂಡ ಹಾವಿನ ಪ್ರಬೇಧಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಹಾವುಗಳು ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಗಾತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಕೊಂಡ ಹಾವಿನ ದುಪ್ಪಟ್ಟ ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇದು ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಇದುವರೆಗೆ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ದೈತ್ಯ ಗಾತ್ರದ ಹಾವು ಅನ್ನೋ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.

ದಕ್ಷಿಣ ಹಸಿರು ಅನಕೊಂಡ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಅನಕೊಂಡ ಚಲನಚಿತ್ರ ಕೂಡ ಭಾರಿ ಸಂಚಲನ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಇದೀಗ ಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವುದು ಗ್ರೀನ್ ಅನಕೊಂಡ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜಿಯೋಗ್ರಫಿ ವಾಹನಿ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾಡಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಣದ ವೇಳೆ ದೈತ್ಯ ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ. ಶೂಟಿಂಗ್ ವೇಳೆ ಅಮೆಜಾನ್ ಕಾರಿನ ನದಿಯ ತಳಬಾಗದಲ್ಲಿ ಅತೀ ಉದ್ದನೆಯ ಈ ಅನಕೊಂಡ ಗ್ರೀನ್ ಹಾವು ಪತ್ತೆಯಾಗಿದೆ.

ಅಬ್ಬಬ್ಬಾ... ಅನಕೊಂಡ ಹಾವನ್ನು ಭುಜದ ಮೇಲೆ ಹೊರೋದಾ? ಈತನ ಸಾಹಸ ಎಂಥದ್ದು?

ಹಿಂಬಾಗದಿಂದ ಹಾವಿನ ತಲೆವರೆಗಿನ ವಿಡಿಯೋ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅತೀ ದೊಡ್ಡ ಗಾತ್ರದ ಈ ಹಾವು ನೀರಿನ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೇ ಹಚ್ಚಾಗಿ ವಾಸವಿರುತ್ತದೆ. ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುವುದು, ಆಹಾರ ಹುಡುಕುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಬೂ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಾವಿನ ಮೇಲೆ ಇತರ ದೈತ್ಯ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಂದ ದಾಳಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು.

