ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.17): ಶ್ರೀಲಂಕಾದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಾಯಕ ಅರ್ಜುನ ರಣತುಂಗ ಅವರನ್ನು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಸಚಿವರಾಗಿದ್ದ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಬಂಧಿಸಲು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಮವಾರ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ತೈಲ ಖರೀದಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಿದ ಆರೋಪ ರಣತುಂಗ ಮತ್ತು ಅವರ ಸಹೋದರರ ಮೇಲಿದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿಗಾ ಸಂಸ್ಥೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. 2017 ರಲ್ಲಿ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಮಯದಲ್ಲಿ "27 ಖರೀದಿಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 800 ಮಿಲಿಯನ್ ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರೂಪಾಯಿಗಳು (ಸುಮಾರು 23.5 ಕೋಟಿ ರೂ.) ನಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಲಂಚ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಆರೋಪಗಳ ತನಿಖಾ ಆಯೋಗ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ಅರ್ಜುನ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದು, ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ ಬಂಧಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಆಯೋಗವು ಕೊಲಂಬೊ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಸಂಗಾ ಬೋದರಗಾಮಗೆ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಮಾಜಿ ಸಚಿವರ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರ, ಆಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಸ್ವಾಮ್ಯದ ಸಿಲೋನ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಧಮ್ಮಿಕಾ ರಣತುಂಗ ಅವರನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಬಂಧಿಸಿ, ನಂತರ ಜಾಮೀನಿನ ಮೇಲೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
ಧಮ್ಮಿಕಾ ರಣತುಂಗಾ ಬಂಧನ
ಶ್ರೀಲಂಕಾ ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕದ ದ್ವಿಪೌರತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಧಮ್ಮಿಕಾ ಮೇಲೆ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಪ್ರಯಾಣ ನಿಷೇಧ ಹೇರಿದ್ದಾರೆ.ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾರ್ಚ್ 13 ಕ್ಕೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಎಡಗೈ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ ಆಗಿರುವ 62 ವರ್ಷದ ಅರ್ಜುನ, ದ್ವೀಪ ರಾಷ್ಟ್ರವಾದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸುವ ಮೂಲಕ ಶ್ರೀಲಂಕಾಕ್ಕೆ 1996 ರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲ್ಲಲು ನೆರವಾಗಿದ್ದರು.ರಣತುಂಗ ಸಹೋದರರ ವಿರುದ್ಧದ ಪ್ರಕರಣವು, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅನುರ ಕುಮಾರ ದಿಸಾನಾಯಕೆ ಅವರ ಸರ್ಕಾರದ ವ್ಯಾಪಕ ದಮನ ಕ್ರಮದ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವನ್ನು ಹತ್ತಿಕ್ಕುವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದರು.
ರಣತುಂಗ ಅವರ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸಹೋದರ, ಮಾಜಿ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಸಚಿವ ಪ್ರಸನ್ನ ಅವರನ್ನು ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ವಿಮಾ ವಂಚನೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಬಂಧಿಸಲಾಗಿತ್ತು.ಆ ಪ್ರಕರಣವು ಬಾಕಿ ಇದೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆ ಜೂನ್ 2022 ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಯಿಂದ ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಶಿಕ್ಷೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಅಮಾನತುಗೊಂಡ ಜೈಲು ಶಿಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.