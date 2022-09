ನವದೆಹಲಿ(ಸೆ.12): ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಪಯಾಕಾರಿ, ಅಕ್ರಮ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶವಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್ ಕಣ್ತಪ್ಪಿಸಿ ಅಪಾಯಾಕಾರಿ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಹ್ಯಾಕರ್‌ಗಳು ಸೇರಿಸಿದ 35ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಬಳಕೆದಾರರನ್ನು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸಲಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಕ್ಷಣ ಈ ಆ್ಯಪ್ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಲು ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿರುವ 35 ಆ್ಯಪ್ ಕುರಿತು ಗೂಗಲ್‌ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ವಿಧಿಸಲು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಸ್ವರೂಪ ಬದಲಾಗಲಿದೆ. ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ ಆಗಲಿದೆ. ಇಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಹೆಸರು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ತಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕಂಪನಿ(Cybersecurity technology company ) ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಗೂಗಲ್ ಪ್ಲೇ ಸ್ಟೋರ್‌ನಲ್ಲಿ(Google Playstore) ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿರುವ 35 ಅಪಾಯಕಾರಿ ಆ್ಯಪ್ ಕುರಿತು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಆ್ಯಪ್‌ಗಳು(Apps) ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದೆಯಾ(Phone) ಅನ್ನೋದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದ್ದರೆ ಬುಡ ಸಮೇತೆ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ ಎಂದು ಗ್ರಾಹಕರಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ.

ವಾಲ್ಸ್ ಲೈಟ್( Walls light) - ವಾಲ್ ‌ಪೇಪರ್ಸ್ ಪ್ಯಾಕ್

ಬಿಗ್ ಇಮೋಜಿ( Big Emoji) - ಕೀಬೋರ್ಡ್

ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ವಾಲ್‌ಪೇರ್ಸ್( Grad Wallpapers) - 3D ಬ್ಯಾಕ್‌ಡ್ರಾಪ್ಸ್

ಎಂಜಿನ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ಸ್( Engine Wallpapers) - ಲೈವ್ & 3D

ಸ್ಟಾಕ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ಸ್( Stock Wallpapers) - 4K & HD

ಎಫೆಕ್ಟ್‌ಮೇನಿಯಾ( EffectMania )- ಫೋಟೋ ಎಡಿಟರ್

ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್( Art Filter)- ಡೀಪ್ ಫೋಟೋಎಫೆಕ್ಟ್

ಫಾಸ್ಟ್ ಇಮೋಜಿ( Fast Emoji ) ಕೀಬೋರ್ಡ್

ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಫಾರ್ ವ್ಯಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್( Create Sticker for Whatsapp)

ಮ್ಯಾಥ್ ಸಾಲ್ವರ್( Math Solver) - ಕ್ಯಾಮಾರ ಹೆಲ್ಪರ್

ಫೋಟೋಪಿಕ್ಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್( Photopix Effects) - ಆರ್ಟ್ ಫಿಲ್ಟರ್

ಲೆಡ್ ಥೀಮ್( Led Theme) - ಕಲರ್‌ಫುಲ್ ಕೀಬೋರ್ಡ್

ಕೀಬೋರ್ಡ್( Keyboard) - ಫನ್ ಇಮೋಜಿ, ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವೈಫೈ( Smart Wifi)

ಮೈ ಜಿಪಿಎಸ್ ಲೋಕೇಶನ್( My GPS Location)

ಇಮೇಜ್ ವ್ರಾಪ್ ಕ್ಯಾಮಾರ( Image Warp Camera)

ಆರ್ಟ್ ಗರ್ಲ್ಸ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್ ಹೆಚ್‌ಡಿ( Art Girls Wallpaper HD

ಕ್ಯಾಟ್ ಸಿಮುಲೇಟರ್( Cat Simulator)

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್( Smart QR Creator)

ಕಲರೈಜ್ ಒಲ್ಡ್ ಫೋಟೋ( Colorize Old Photo)

ಜಿಪಿಎಸ್ ಲೋಕೇಶನ್ ಫೈಂಡರ್( GPS Location Finder)

ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆರ್ಟ್ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್( Girls Art Wallpaper)

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಯೂಆರ್ ಸ್ಕಾನರ್( Smart QR Scanner)

ಜಿಪಿಎಸ್ ಲೋಕೇಶನ್ ಮ್ಯಾಪ್ಸ್( GPS Location Maps)

ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್( Volume Control)

ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಹೋರೋಸ್ಕೋಪ್( Secret Horoscope)

ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಜಿಪಿಎಸ್ ಲೋಕೋಶನ್( Smart GPS Location)

ಆ್ಯನಿಮೇಟೆಡ್ ಸ್ಕಿಟ್ಟರ್ ಮಾಸ್ಟರ್( Animated Sticker Master)

ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ಚಾರ್ಚಿಂಗ್ ಶೋ( Personality Charging Show)

ಸ್ಲೀಪ್ ಸೌಂಡ್ಸ್( Sleep Sounds)

ಕ್ಯೂಆರ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್( QR Creator)

ಮೀಡಿಯಾ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಸ್ಲೈಡರ್( Media Volume Slider)

ಸೀಕ್ರೆಟ್ ಆ್ಯಸ್ಟ್ರಾಲಜಿ( Secret Astrology)

ಕಲರೈಜ್ ಫೋಟೋಸ್( Colorize Photos)

ಫಿ 4ಕೆ ವಾಲ್‌ಪೇಪರ್( Phi 4K Wallpaper) - ಆ್ಯನಿಮ್ HD

ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಆ್ಯಪ್ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಅಪಾಯಾಕಾರಿ ಎಂದು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಹೇಳಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆದಾರರು ಈ ಕುರಿತು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.