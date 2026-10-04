ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಭವಿಷ್ಯ 2026: ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಹೊಸ ವಾರವು 5 ರಿಂದ 11, 2026 ರವರೆಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ನೀಡಿದ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕುತೂಹಲವಿದೆ . ಇದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವ ಘಟನೆಗಳನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2026) ಈಗ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಮೊದಲ ವಾರ ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಜ್ಯೋತಿಷ್ಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 11, 2026 ರವರೆಗೆ ಹೊಸ ವಾರ ಬರಲಿದೆ. ಈ ವಾರ ಅನೇಕ ಶುಭ ಯೋಗಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ . ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಬಾ ವಂಗಾ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯವಾಣಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊಸ ವಾರವು ಯಾವ 5 ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗಳಿಗೆ (ರಾಶಿಚಕ್ರ) ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋಣ .
ಮೇಷ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 11 ರ ನಡುವೆ, ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡಲು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯ ಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂವಹನವು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ವೃಷಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ವಾರ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪ್ರಗತಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಒಪ್ಪಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿನ ವಾತಾವರಣವು ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಹಣದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ.
ಮಿಥುನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ವಾರ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೆಲದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅನ್ಯೋನ್ಯತೆಯನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಸಿಂಹ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 5 ರಿಂದ 11 ರವರೆಗಿನ ಅವಧಿಯು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ದುರಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ಕುಂಭ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಈ ವಾರ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಬರಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಆನ್ಲೈನ್ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಡಿಜಿಟಲ್ ವಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜನರಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಹಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ತರುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನೀವು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು.