ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹65 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಇಂದು ₹20,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೇವಲ ₹65 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವಕ, ಇಂದು ₹20,000 ಕೋಟಿ ಮೌಲ್ಯದ ಕಂಪನಿಯನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ಭಾರತದ ಯಶಸ್ವಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆರ್.ಜಿ. ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ (RG Chandramogan) ಅವರ ಜೀವನಗಾಥೆ ಪರಿಶ್ರಮ, ದೂರದೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಅದ್ಭುತ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದರು. ಅವರ ತಂದೆ 1956ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ದಿನಸಿ ಅಂಗಡಿ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ 1968ರ ವೇಳೆಗೆ ವ್ಯವಹಾರ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತೆ ಊರಿಗೆ ಮರಳಬೇಕಾಯಿತು. ಕುಟುಂಬದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವಾಗಿತ್ತು.
ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟವೇ ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ ಅವರ ಜೀವನದ ಮೊದಲ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠ
ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಜೀವನವೂ ಅವರಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಪಳಯಂಕೊಟ್ಟೈನ ಸೇಂಟ್ ಕ್ಸೇವಿಯರ್ಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಗಣಿತದಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾದ ಕಾರಣ ಓದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಳಿಕ ಅವರ ತಂದೆ ವಿಲುಪುರಂನಲ್ಲಿರುವ ಮರದ ಡಿಪೋದಲ್ಲಿ ಅಪ್ರೆಂಟಿಸ್ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿಸಿದರು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹65 ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ವರ್ಷ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಲಿತರು. ಆದರೆ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ಇದೇ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದು ತಮ್ಮ ಗುರಿಯಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ನಿರ್ಧರಿಸಿದರು.
ಒಂದು ವರ್ಷದ ನಂತರ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಮರಳಿದ ಅವರು ಸ್ವಂತ ಉದ್ಯಮ ಆರಂಭಿಸಲು ಮುಂದಾದರು. ಅವರ ಬಳಿ ಹಣವೂ ಇರಲಿಲ್ಲ, ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಯೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ತಂದೆ ಕುಟುಂಬದ ಪೂರ್ವಜರ ಜಮೀನನ್ನು ₹13,000ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟಮಾಡಿ ಮಗನ ಕನಸಿಗೆ ಬಂಡವಾಳ ಒದಗಿಸಿದರು.
ಸಣ್ಣ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಘಟಕ ಆರಂಭ
1970ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನ ರಾಯಪುರಂನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 250 ಚದರ ಅಡಿ ಬಾಡಿಗೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಘಟಕ ಆರಂಭಿಸಿದರು. ನಾಲ್ವರು ಉದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು 10,000 ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿದ್ದ ಈ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಅರುಣ್ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್' ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡಿತು. ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ ಸ್ವತಃ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು.
ಸುಮಾರು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಐಸ್ಕ್ರೀಮ್ ಉದ್ಯಮ ನಡೆಸಿದ ಬಳಿಕ, ನಿಜವಾದ ಅವಕಾಶ ಹಾಲು ಮತ್ತು ಡೈರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಲ್ಲಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಅರಿತುಕೊಂಡರು. 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿ ಬೆಣ್ಣೆ, ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಿದರು. ರೈತರು, ವಿತರಕರು ಮತ್ತು ಚಿಲ್ಲರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಬಲವಾದ ಜಾಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು.
Hatsun Agro Products ಎಂಬ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಡೈರಿ ಕಂಪನಿ
ಈ ಪ್ರಯತ್ನವೇ ಮುಂದೆ Hatsun Agro Products ಎಂಬ ಭಾರತದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಖಾಸಗಿ ಡೈರಿ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳೆದಿತು. ಜುಲೈ 2026ರ ವೇಳೆಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯ ₹20,000 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕವಾಗಿದೆ. ಫೋರ್ಬ್ಸ್ ಪ್ರಕಾರ ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸ್ತಿ ಮೌಲ್ಯ1.6 ಬಿಲಿಯನ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಡಾಲರ್ ಆಗಿದೆ. 2018ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಡೈರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಿದ ಕೊಡುಗೆಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ Indian Dairy Associationನ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ Patronage Award ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.
ಚಂದ್ರಮೋಗನ್ ಅವರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ದೊಡ್ಡ ಪಾಠವೆಂದರೆ, ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅನುತ್ತೀರ್ಣರಾಗುವುದು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಜೀವನದ ಅಂತ್ಯವಲ್ಲ. ತಿಂಗಳಿಗೆ ₹65 ಸಂಬಳದಿಂದ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಪರಿಶ್ರಮ, ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ದೂರದೃಷ್ಟಿಯ ಮೂಲಕ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು. ಇಂದು ಅವರ ಕಥೆ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದೆ.