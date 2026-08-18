ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಫ್ರೆಶರ್ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಪ್ರತಿದಿನ ₹350 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ CEO ಸಂಕೇತ್ ಶೇಠ್ ಅವರ LinkedIn ಪೋಸ್ಟ್ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಲಾಲ್ಬಾಗ್ನಿಂದ HSRಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆಟೋ ಬಳಸುವ ಈ ಯುವಕನ ಮಾಸಿಕ ಕಮ್ಯೂಟ್ ವೆಚ್ಚ ₹7-8 ಸಾವಿರದಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಎದ್ದಿವೆ.
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿದಿನ ಕಚೇರಿಗೆ ತೆರಳಲು ಸುಮಾರು ₹350 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರವನ್ನು CEO ಸಂಕೇತ್ ಶೇಠ್ ತಮ್ಮ LinkedIn ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದಕ್ಕೇ ದಿನಕ್ಕೆ ₹350 ಬೇಕು!
2024ರಲ್ಲಿ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಫೀಸ್ನಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭವಾದಾಗ ಫ್ರೆಶರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು CEO ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಆ ಯುವಕ ಲಾಲ್ಬಾಗ್ ಸಮೀಪ ವಾಸವಾಗಿದ್ದು, ಕಚೇರಿ HSR ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿತ್ತು.
ಪೋಷಕರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸ್ಕೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಓಡಾಡುವುದು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ ಬಳಸಿದರೆ ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆ ಒಂದು ಮಾರ್ಗಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಪ್ರಯಾಣದಿಂದ ಸಮಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು.
₹7,000-₹8,000 ಮಾಸಿಕ ಪ್ರಯಾಣ ವೆಚ್ಚ!
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಆಟೋ ಬಳಸಿದಾಗ ದಿನಕ್ಕೆ ಸುಮಾರು ₹350 ಖರ್ಚಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ತಿಂಗಳಿಗೆ ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಕೇವಲ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬರಲು ₹7,000ರಿಂದ ₹8,000ವರೆಗೆ ಖರ್ಚಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ.
ಮೊದಲ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಫ್ರೆಶರ್ಗೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಹೊರೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು CEO ಸಂಕೇತ್ ಶೇಠ್ ಅವರ ವಾದ.
‘ಬೆಂಗಳೂರು ಯುವಕರಿಗೆ ಕೈಗೆಟುಕದ ನಗರವಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ?’
ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಸಂಕೇತ್ ಶೇಠ್ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷ 21, 22 ಮತ್ತು 23 ವರ್ಷದ ಸಾವಿರಾರು ಯುವಕರು ಉದ್ಯೋಗ, ಕನಸು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣ, ಬಾಡಿಗೆ, ಆಹಾರ ಸೇರಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಖರ್ಚು ಅವರ ಮೊದಲ ಸಂಬಳದ ದೊಡ್ಡ ಭಾಗವನ್ನು ನುಂಗಬಹುದು ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ.
ಅವರ ಪ್ರಕಾರ, 22 ವರ್ಷದ ಯುವಕ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಎಂಬುದನ್ನೇ ಯೋಚಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಾರದು. ಮೊದಲ ಸಂಬಳವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಅನುಭವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ರಿಮೋಟ್ ವರ್ಕ್ಗೇ ಯುವಕರ ಒಲವು?
ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಇದೇ ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ವರ್ಕ್ ಫ್ರಮ್ ಹೋಮ್ ಅಥವಾ ರಿಮೋಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಬಹುದು, ಕಚೇರಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಬೇಕಾದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಸಂಬಳವಾದರೂ ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನ ನಗರಗಳಿಗೆ ತೆರಳಬಹುದು ಎಂಬ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಶೇಠ್ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಬಿಸಿ ಚರ್ಚೆ!
ಈ LinkedIn ಪೋಸ್ಟ್ಗೆ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಬಂದಿವೆ. ಕೆಲವರು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಇದು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾದ ಸಮಸ್ಯೆಯಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ BMTC ಬಳಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನೂ ಕೆಲವರು ಸೂಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬಳಕೆದಾರರು ₹25,000-₹30,000 ಆರಂಭಿಕ ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಫ್ರೆಶರ್ಗಳು ಬಾಡಿಗೆ, ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಇತರ ಖರ್ಚುಗಳ ಬಳಿಕ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಹಣ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.