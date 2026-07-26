ನೀಟ್ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಗರಣಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ.. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ, ಪಿಎಸ್ಐ ನೇಮಕಾತಿಗಳಲ್ಲಿನ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಕ್ಷಣವೇ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಪಡಿಸದಿದ್ದರೆ, ಯುವಜನರ ಆಕ್ರೋಶ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ರವಿ ಹೆಗಡೆ
ಸಮೂಹ ಸಂಪಾದಕೀಯ ನಿರ್ದೇಶಕರು
ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ಸುವರ್ಣ ನ್ಯೂಸ್, ಕನ್ನಡಪ್ರಭ
ಕೇಂದ್ರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್(Dharmendra Pradhan) ಅವರ ರಾಜೀನಾಮೆ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮತ್ತೊಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ರಾಜಕೀಯ ನಿರ್ಗಮನವಲ್ಲ. ಇದು ಭಾರತದ ಕಂಗಾಲಾದ ಯುವಜನತೆ ನೀಡಿದ ನೇರ ಪೆಟ್ಟು. ಇದೆಲ್ಲಾ ಮೊದಲು ಆರಂಭವಾಗಿದ್ದು, ನೀಟ್-ಯುಜಿ 2026ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧದ ಆಕ್ರೋಶವಾಗಿ. ನಂತರ ಕಾಕ್ರೋಚ್ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ (ಸಿಜೆಪಿ) ಬ್ಯಾನರ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶವ್ಯಾಪಿ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿತು. ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಲ್ಲಿ ವಾರಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ಯುವಕರ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯು ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು: ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಾ ಮಾಫಿಯಾಗಳು ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಮಾರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವಾಗ, ಉದ್ಯೋಗ ಆಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದು ಕೇಂದ್ರದ ಹಿರಿಯ ಸಚಿವರೊಬ್ಬರು ಬಲವಂತವಾಗಿ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಿರುವುದು ದಶಕಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು. ಇದು ಪರೀಕ್ಷಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರವು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಲು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇರುವ ಏಕೈಕ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು. ಆದರೆ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಮಾರಾಟವಾದಾಗ ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ನಡೆದಾಗ, ಯುವಕರ ಜೀವನವೇ ನಾಶವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಜಿರಳೆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ವಿಧಾನಸೌಧದ ಮೇಲಿನ ನೇರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಕರೆ ಎಂದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ, ಕೇಂದ್ರದ ಪರೀಕ್ಷಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಹಾಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕೊಳೆತು ಹೋಗಿದೆ!
‘ಕನ್ನಡಪ್ರಭ’ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿರುವಂತೆ, ಪಾರದರ್ಶಕ ನೇಮಕಾತಿ ನಡೆಸುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ದಾಖಲೆ ಅತ್ಯಂತ ಮುಜುಗರದಿಂದ ಕೂಡಿದೆ:
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಜನಪಕ್ಷಪಾತದ ಆಘಾತ
ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಶಿವಶಂಕರಪ್ಪ ಸಾಹುಕಾರ್ ಅವರು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಮೀಸಲಾತಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸಲು, ವಾರ್ಷಿಕ ಆದಾಯ ಕೇವಲ ₹40,000 ಎಂದು ತೋರಿಸುವ ನಕಲಿ ಆದಾಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪುತ್ರಿಯರನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ದುರ್ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು ಎಂಬುದನ್ನು ‘ಕನ್ನಡಪ್ರಭ’ ಮೊದಲು ಬಯಲಿಗೆಳೆಯಿತು.
ಕುಖ್ಯಾತ ಪಿಎಸ್ಐ ಹಗರಣ
2021ರ ಪೊಲೀಸ್ ಸಬ್-ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ನೇಮಕಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಾಗಿ ₹30 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹60 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಹಣ ನೀಡಿದ್ದರು. ಪರೀಕ್ಷಾ ಹಾಲ್ ಒಳಗಡೆ ಪೊಲೀಸರ ನೇರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದರು ಎಂಬುದನ್ನೂ ‘ಕನ್ನಡಪ್ರಭ’ ಸವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ತಂದಿತ್ತು.
ಪಶುವೈದ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಹಗರಣ
ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳು ಪ್ರತಿ ಹುದ್ದೆಗೆ ₹80 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಖಾಸಗಿ ರೆಸಾರ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳು ಇವೆ.
ಕೆಇಎ ಮತ್ತು ಬೋರ್ಡ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ವೈಫಲ್ಯಗಳು
ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿ, ಪಿಯುಸಿ ಮತ್ತು ಸಿಇಟಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ, ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಹೊರತಾದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಗೊಂದಲಗಳು ವರ್ಷದಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಲೇ ಇವೆ.
ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳೆಲ್ಲಾ ನಡೆದಾಗ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಬರುವ ಉತ್ತರ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರುತ್ತದೆ: ತನಿಖೆಗೆ ಆದೇಶಿಸುವುದು, ಕೆಳಹಂತದ ಕೆಲವು ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಸುದ್ದಿಯ ಕಾವು ತಣಿಯುವವರೆಗೆ ಕಾಯುವುದು. ಆ ತಂತ್ರ ಈಗ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯುವಕರನ್ನು ತೀರಾ ಅಂಚಿಗೆ ತಳ್ಳಿದಾಗ, ಇಂತಹ ಉಡಾಫೆಯ ರಾಜಕೀಯ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಜಿರಳೆ ಪಕ್ಷದ ಚಳವಳಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಕೇವಲ ಡ್ಯಾಮೇಜ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕ್ರಮಗಳ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತರಾಗಬಾರದು. ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ತಕ್ಷಣದ ಕ್ರಮಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ:
1. ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲಾ ನೇಮಕಾತಿಗಳನ್ನು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆಧರಿತ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮೂಲಕ ನಡೆಸಬೇಕು. ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ತಪಾಸಣೆಗಳು ಇರಬೇಕು.
2. ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಸೋರಿಕೆ ಸೂತ್ರಧಾರರನ್ನು ಮತ್ತು ಭ್ರಷ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಜೈಲಿಗಟ್ಟಲು ಶೀಘ್ರಗತಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
3. ಕೆಪಿಎಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ಕೆಇಎ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕು.
ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತೊಂದು ಸಂಗತಿ ನೆನಪಿಡಬೇಕು: ಇದು ಕೇವಲ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕೆಟ್ಟ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಭಾವಿಸಿದರೆ, ಅದು ದೊಡ್ಡ ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮುಂದಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ದಂಗೆಯು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಅದು ನಮ್ಮ ಗುಂಡಿ ಬಿದ್ದ, ಹಾಳಾದ ರಸ್ತೆಗಳು, ಕುಸಿಯುತ್ತಿರುವ ನಾಗರಿಕ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನಗರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಿ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇ. ಇಂದೇ ಕರ್ನಾಟಕವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ತಂತ್ರಗಳಿಂದಲೂ ತಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಆಕ್ರೋಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.