09:51 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: Karnataka Forest Department - ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮರ

ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಲವಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಾವುಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಆಮೆ, ಉಡ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮಾದಕವಸ್ತು ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯೋದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳದ್ದು

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09:48 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ನಿಧನ

ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೇಷಧಾರಿ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.

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09:44 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ..' ವೀರಶೈವ–ಲಿಂಗಾಯತ ವಿಭಜನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?

ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.

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08:46 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಲೇಔಟ್‌ಗಳ ಸುವಾಸನೆಗೆ 250 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.

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08:39 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ - ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಳ್ಳಾಡಿದ್ದೇಕೆ?

ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣದ ಕಿರಂಗೂರು ಬನ್ನಿಮಂಟಪದಲ್ಲಿ ದಸರಾ ಜಂಬೂ ಸವಾರಿ ವೇಳೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡಪರ ಮುಖಂಡರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ತಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆಯಿತು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ವಿಕೋಪಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಶಾಸಕ ರಮೇಶ ಬಂಡಿಸಿದ್ದೇಗೌಡ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಿ ಒಳಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
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08:28 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: SIR ಆಯ್ತು, 17 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಸ್‌ಎಸ್‌ಆರ್‌ ಘೋಷಣೆ, ಏನಿದು SSR? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ?

ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿರುವ 17 ರಾಜ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಗಳ ವಿಶೇಷ ಸಾರಾಂಶ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ (SSR) ನಡೆಸಲು ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಯುವ ಮತದಾರರ ನೋಂದಣಿ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಿಯ ದೋಷಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ.
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08:04 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹುಲಿ ಸಾವು, ಆನೆ ದಂತ ನಾಪತ್ತೆ - ತನಿಖೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಆದೇಶ

ಬಂಡೀಪುರ ಹುಲಿ ಸಂರಕ್ಷಿತ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ಹುಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿರುವ ಹಾಗೂ ಕಾಡಾನೆ ದಂತ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವ ರಾಮಲಿಂಗಾ ರೆಡ್ಡಿ ಆದೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳ್ಳಬೇಟೆಗಾರರ ಕೈವಾಡ ಮತ್ತು ಅರಣ್ಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕರ್ತವ್ಯಲೋಪದ ಕುರಿತು ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
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08:02 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಬಯಸೋರಿಗೆ ಗುಡ್‌ನ್ಯೂಸ್‌! ಎಸ್‌ಸಿ, ಎಸ್‌ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ

ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಸ್‌ಸಿ/ಎಸ್‌ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್‌ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅನುದಾನ ಸ್ಥಗಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.

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07:49 AM (IST) Oct 16

Karnataka Live News Today: ಡ್ರಿಪ್ಸ್ ತೆಗೆವಾಗ 6 ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಕೈ ಬೆರಳು ಕಟ್ - ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವಿರುದ್ಧದ ಕೇಸ್‌ ರದ್ದತಿಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ನಕಾರ

ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಡ್ರಿಪ್ ತೆಗೆಯುವಾಗ ಆರು ತಿಂಗಳ ಮಗುವಿನ ಕಿರುಬೆರಳು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಎಫ್‌ಐಆರ್ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಜ್ಞರ ನೆರವಿನೊಂದಿಗೆ ವಸ್ತುನಿಷ್ಠ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುವಂತೆ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
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