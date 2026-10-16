ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಜಾಲವಾದ ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣವು ಪ್ರಮುಖ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು. ಬಗೆ ಬಗೆಯ ಹಾವುಗಳು, ಹಕ್ಕಿಗಳು, ಆಮೆ, ಉಡ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಅಕ್ರಮ ಸಾಗಣೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ, ಮಾದಕವಸ್ತು ನಂತರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ನಡೆಯೋದು ವನ್ಯಜೀವಿಗಳದ್ದು
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- Karnataka Live News Today: Karnataka Forest Department - ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮರ
Karnataka Live News Today: Karnataka Forest Department - ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮರ
ರಾಜ್ಯ ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ‘ಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಪರೇಷನ್’ ಜಟಾಪಟಿ ಈಗ ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಎಚ್.ಡಿ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ನಡುವೆ ವಾಗ್ಯುದ್ಧಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಜೆಡಿಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ವಶಕ್ಕೆ ಪಡೆದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಕೆಂಡಾಮಂಡಲರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಶಯವಿದ್ದವರನ್ನು ಕರೆಸಿದ್ದೇವೆ, ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ಮೇಲೆ ಸಂಶಯ ಬಂದರೆ ಅವರನ್ನೂ ವಿಚಾರಣೆಗೆ ಕರೆಸುತ್ತೇವೆ ಎಂದು ಪ್ರಿಯಾಂಕ್ ಖರ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ವಾಕ್ಸಮರವೇ ನಡೆದಿದೆ.
Karnataka Live News Today: Karnataka Forest Department - ವನ್ಯಜೀವಿ ಕಳ್ಳಸಾಗಣೆ ವಿರುದ್ಧ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿ ಸಮರ
Karnataka Live News Today: ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನ ರಂಗದ ಹಿರಿಯ ನಟ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ನಿಧನ
ಬಡಗುತಿಟ್ಟು ಯಕ್ಷಗಾನದ ಪ್ರಖ್ಯಾತ ವೇಷಧಾರಿ ಥಂಡಿಮನೆ ಶ್ರೀಪಾದ ಭಟ್ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಮಂಗಳೂರಿನ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಖಳನಾಯಕ ಪಾತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದ್ದ ಇವರು, ತಮ್ಮ ಕಂಚಿನ ಕಂಠ ಮತ್ತು ಅದ್ಭುತ ಅಭಿನಯದಿಂದ ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.
Karnataka Live News Today: 'ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಂದೇ..' ವೀರಶೈವ–ಲಿಂಗಾಯತ ವಿಭಜನೆ, ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಸಿಟಿ ರವಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನು?
ವೀರಶೈವ ಮತ್ತು ಲಿಂಗಾಯತ ಸಮುದಾಯಗಳನ್ನು ಒಡೆಯುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೇವಲ ರಾಜಕೀಯ ಷಡ್ಯಂತ್ರವಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಸಿ.ಟಿ.ರವಿ ಜಮಖಂಡಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಜವನ್ನು ವಿಭಜಿಸುವ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗೂಡಿ ಧರ್ಮ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಕರೆ ನೀಡಿದರು.
Karnataka Live News Today: ಬೆಂಗಳೂರಿನ ದುರ್ವಾಸನೆ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಸುವಾಸನೆಗೆ 250 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನ
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಶವಂತಪುರ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದುರ್ವಾಸನೆ ನಿವಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ 250 ಕೋಟಿ ರೂ. ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
Karnataka Live News Today: ಶ್ರೀರಂಗಪಟ್ಟಣ ದಸರಾದಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರಾಮಾ - ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಕನ್ನಡಪರ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನ ಪೊಲೀಸರು ತಳ್ಳಾಡಿದ್ದೇಕೆ?
Karnataka Live News Today: SIR ಆಯ್ತು, 17 ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಎಸ್ಎಸ್ಆರ್ ಘೋಷಣೆ, ಏನಿದು SSR? ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೂ ಇದೆಯಾ?
Karnataka Live News Today: ಬಂಡೀಪುರದಲ್ಲಿ ಉರುಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿ ಹುಲಿ ಸಾವು, ಆನೆ ದಂತ ನಾಪತ್ತೆ - ತನಿಖೆಗೆ ಅರಣ್ಯ ಸಚಿವರ ಆದೇಶ
Karnataka Live News Today: ಸರ್ಕಾರಿ ನೌಕರಿ ಬಯಸೋರಿಗೆ ಗುಡ್ನ್ಯೂಸ್! ಎಸ್ಸಿ, ಎಸ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆ ಭರ್ತಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ
ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಇರುವ ಎಸ್ಸಿ/ಎಸ್ಟಿ ಬ್ಯಾಕ್ಲಾಗ್ ಹುದ್ದೆಗಳ ಭರ್ತಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಹೊರಡಿಸಲು ಸಂಪುಟ ಉಪಸಮಿತಿ ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. ಅನುದಾನಿತ ಶಾಲಾ-ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿನ ಹಿಂಬಾಕಿ ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನು ಶೀಘ್ರವೇ ಭರ್ತಿ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ ಅನುದಾನ ಸ್ಥಗಿತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ.