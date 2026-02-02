ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಅವರ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರ ದಿನಚರಿ ಡೈರಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ, ಅದನ್ನು ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗದು ಎಂದು ಎಸ್ಐಟಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಾವಿನ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಫೆ.02): ಖ್ಯಾತ ಉದ್ಯಮಿ ಹಾಗೂ ಕಾನ್ಫಿಡೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆ ಪ್ರಕರಣ ರಾಜ್ಯವನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದ ತನಿಖೆ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ (SIT) ರಾಯ್ ಸಾವಿನ ಕಾರಣವನ್ನು ಭೇದಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿ ರಾಯ್ ಆತ್ಮ*ಹತ್ಯೆಗೂ ಮುನ್ನ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಡೆತ್ ನೋಟ್ (Death Note) ಬರೆದಿಟ್ಟಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಇದೀಗ ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.
ನಿತ್ಯ ಡೈರಿ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸ
ಸಿ.ಜೆ. ರಾಯ್ ಶಿಸ್ತಿನ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರು ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಆಗುಹೋಗುಗಳನ್ನು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವ ಹವ್ಯಾಸವಿತ್ತು. ತನಿಖಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ರಾಯ್ ಅವರ ಕೊಠಡಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಅವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಡೈರಿ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ರಾಯ್ ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ಯಾರನ್ನೇ ಭೇಟಿಯಾದರೂ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರಿಕವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ಅದನ್ನು ತಮ್ಮ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಈ ಡೈರಿಯೇ ಪ್ರಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಕೊಂಡಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಡೈರಿಯನ್ನು 'ಡೆತ್ ನೋಟ್' ಎನ್ನಲಾಗದು
ಆದರೆ, ಎಸ್ ಐ ಟಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಡೈರಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿದ ನಂತರ ಸ್ಪಷ್ಟನೆಯೊಂದನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ರಾಯ್ ಅವರ ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ (Business) ವಿಚಾರಗಳ ಉಲ್ಲೇಖವಿದೆ. ಆದರೆ, ಅವರು ತಮ್ಮ ಸಾವಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಇಂಥದ್ದೇ ಕಾರಣ ಅಥವಾ ಇವರೇ ಕಾರಣ ಎಂದು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಬರೆದಿಲ್ಲ. ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಅವರು ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ಸಂದೇಶವನ್ನೂ (Last Note) ನಮೂದಿಸಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ಅವರು ಬರೆಯುತ್ತಿದ್ದ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಚರಿಯನ್ನೇ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು (Consider) ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಕೆ
ಡೈರಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರದ ಒತ್ತಡಗಳು ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಗತಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಉಲ್ಲೇಖವಿದ್ದರೂ, ಅವು ನೇರವಾಗಿ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಿಸಿದ ಅಂಶಗಳೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಪೊಲೀಸರು ಕೇವಲ ಡೈರಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸದೆ, ರಾಯ್ ಅವರ ಆಪ್ತರು, ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಪಾಲುದಾರರ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಸಿಗದಿರುವುದು ಸಾವಿನ ಹಿಂದಿನ ನಿಖರ ಕಾರಣವನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಲ್ಲಿ ತನಿಖಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹಿನ್ನಡೆಯುಂಟುಮಾಡಿದೆ. ಆದರೂ, ಡೈರಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಚಾರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಉದ್ಯಮಿಯ ಸಾವು ಒಂದು ಕಡೆ ಆಘಾತ ಮೂಡಿಸಿದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಡೆತ್ ನೋಟ್ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು ಸಾವಿನ ನಿಗೂಢತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.