ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಅಭಾವದಿಂದ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬವನ್ನು, ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮಾಲೀಕರು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮಾನವೀಯ ಘಟನೆಯಿಂದಾಗಿ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಕುಟುಂಬವು ಸೂರು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬೀದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.29): ದೇಶದಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಅಥವಾ ಅಭಾವ ಉಂಟಾದಾಗ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರು ಪರ್ಯಾಯ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಈಗ ಬೀದಿಗೆ ಬೀಳುವಂತಾಗಿದೆ. 'ನನ್ನ ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಬಾಡಿಗೆದಾರರನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಿರುವ ವಿಚಿತ್ರ ಘಟನೆ ಸಿಲಿಕಾನ್ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.
ಘಟನೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ:
ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬ್ಯಾಟರಾಯನಪುರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಅಶ್ವಥ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ವಾಸವಿದ್ದ ಕುಟುಂಬವೊಂದು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಅಡುಗೆ ಅನಿಲದ (LPG) ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿತ್ತು. ಕೊಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದ (Gulf War) ಪರಿಣಾಮ ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಿರುವ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲದ ಏರುಪೇರಿನಿಂದಾಗಿ ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ ಉಂಟಾಗಿತ್ತು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಖಾಲಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಸಿಗದೆ ಕುಟುಂಬ ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿತ್ತು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆ ಮನೆಯ ಮುಂದೆ ಸೌದೆ ಒಲೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಹಸಿವು ನೀಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಈ ಪರ್ಯಾಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೇ ಅವರಿಗೆ ಮುಳುವಾಗಿದೆ.
ಮಾಲೀಕನ ವಾದವೇನು?
ಬಾಡಿಗೆದಾರರು ಸೌದೆ ಒಲೆ ಬಳಸುವುದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದ ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ತೀವ್ರ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸೌದೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಬರುವ ಹೊಗೆಯಿಂದ ಮನೆಯ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಗೋಡೆಗಳು ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಮೊದಲೇ ನಿಮಗೆ ಒಲೆ ಹಚ್ಚದಂತೆ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ನೀಡಿದ್ದರೂ ನೀವು ಕೇಳಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಗದರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಭರದಲ್ಲಿ ಮಾಲೀಕರು ಮಾನವೀಯತೆಯನ್ನು ಮರೆತು ಕೂಡಲೇ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಬಾಡಿಗೆದಾರರಿಗೆ 'ಗೇಟ್ ಪಾಸ್' ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಅಳಲು:
ಈ ಕುರಿತು ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಮುಂದೆ ನೋವು ತೋಡಿಕೊಂಡಿರುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರ ಮಹಿಳೆ, "ನಮಗೆ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಸೌದೆ ಒಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಹಸಿವಿನಿಂದ ಇರಲು ಸಾಧ್ಯವೇ? ಆದರೆ ಓನರ್ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣ ನೀಡಿ ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಗ್ಯಾಸ್ ಕೂಡ ಇಲ್ಲ, ಇರಲು ಸೂರು ಇಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಕಂಗಾಲಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.
ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ:
ಈ ಘಟನೆಯು ಸದ್ಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಹಲವರು ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನೆ ಮಾಲೀಕರ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮನೆ ಮಾಲೀಕರು ಕೇವಲ ಗೋಡೆಯ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಿ, ಮನುಷ್ಯರ ಹಸಿವು ಮತ್ತು ಕಷ್ಟವನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಿದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಬಾಡಿಗೆ ಮನೆಗಳ ಕಠಿಣ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮಾಲೀಕ-ಬಾಡಿಗೆದಾರರ ನಡುವಿನ ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.