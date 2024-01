ಮೆಲ್ಬರ್ನ್‌(ಜ.20): ದಾಖಲೆಯ 24 ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಒಡೆಯ ನೋವಾಕ್ ಜೋಕೋವಿಚ್‌ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್‌ ಓಪನ್‌ ಟೆನಿಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್‌ ಫೈನಲ್‌ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಅರೈನಾ ಸಬಲೆಂಕಾ ಕೂಡಾ 4ನೇ ಸುತ್ತಿಗೇರಿದ್ದಾರೆ.

ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ 3ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಂ.1, ಸರ್ಬಿಯಾದ ಜೋಕೋ 30ನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕಿತ, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾದ ಥೋಮಸ್‌ ಮಾರ್ಟಿನ್‌ ವಿರುದ್ಧ 6-3, 6-3, 7-6(7/2) ನೇರ ಸೆಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 10 ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ ಜೋಕೋ 16ನೇ ಬಾರಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್‌ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ 4ನೇ ಸುತ್ತಿಗೇರಿದರು.

ಇದೇ ವೇಳೆ ಸ್ಟೆಫಾನೊಸ್‌ ಸಿಟ್ಸಿಪಾಸ್‌, ಜಾನಿಕ್‌ ಸಿನ್ನರ್‌, ಕರೇನ್‌ ಕಚನೋವ್‌, ಆ್ಯಂಡ್ರೆ ರುಬ್ಲೆವ್‌, ಕೂಡಾ 3ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನು, ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಬೆಲಾರಸ್‌ನ ಸಬಲೆಂಕಾ, ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಕೊ ಗಾಫ್‌, ರಷ್ಯಾದ 16ರ ಮಿರ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ರೀವಾ 4ನೇ ಸುತ್ತು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.

01ನೇ ಟೆನಿಸಿಗ: ಜೋಕೋ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್‌ ಓಪನ್‌ನಲ್ಲಿ 100ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದರು. ಎಲ್ಲಾ 4 ಗ್ರ್ಯಾನ್‌ಸ್ಲಾಂಗಳಲ್ಲಿ ತಲಾ 100 ಪಂದ್ಯವಾಡಿದ ಏಕೈಕ ಟೆನಿಸಿಗ ಜೋಕೋ.

