ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜುಡೋ ಪಟುಗಳು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಸ್ಮಿತಾ ದೇ, ಹರ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಯಾಮಿನಿ ಮೌರ್ಯ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಗೇಮ್ಸ್ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲೇ ದೇಶಕ್ಕೆ ಮೊದಲ ಜುಡೋ ಸ್ವರ್ಣ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ, ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ ಲವ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದು ದೇಶದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಗ್ಲಾಸ್ಗೋ: ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೊಸ ಇತಿಹಾಸ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ. ಗೇಮ್ಸ್ನ ಚರಿತ್ರೆಯಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದೇಶದ ಜುಡೋ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ 2 ಬಂಗಾರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜುಡೋ ಪಟುಗಳಾದ ಅಸ್ಮಿತಾ ದೇ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರೇಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದರು.
ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ತ್ರಿಪುರಾದ 23 ವರ್ಷದ ಅಸ್ಮಿತಾ ದೇ, ಕೆನಡಾದ ಹೀದಿ ಕ್ವಾಚ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. 4 ನಿಮಿಷಗಳ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ 1-1 ಅಂಕಗಳಿಂದ ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿಯನ್ನು ಕೆಡವಿದ ಅಸ್ಮಿತಾ, ಸಡನ್ ಡೆತ್ ಅಂಕದ ಮೂಲಕ ಚಿನ್ನ ಕೊರಳಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಹರ್ಷ್ಗೆ ಸ್ವರ್ಣ ಗರಿ:
ಅಸ್ಮಿತಾ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಕೆಲ ನಿಮಿಷಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಹರ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಂದು ಚಿನ್ನ ತಂದುಕೊಟ್ಟರು. ಅವರು ಪುರುಷರ 60 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಜೋಶುವಾ ಕಾಟ್ಜ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯಭೇರಿ ಬಾರಿಸಿದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪುರುಷ ಜುಡೋ ಪಟು ಎನಿಸಿಕೊಂಡರು.
ಕಾಟ್ಜ್ ಓಷ್ಯಾನಿಯಾ ಹಾಗೂ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಹಲವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಟೂರ್ನಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. 2022ರ ಬರ್ಮಿಂಗ್ಹ್ಯಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಕಂಚು ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಆದರೆ 23ರ ಹರ್ಷ್ ಆಟದ ಮುಂದೆ ಕಾಟ್ಜ್ಗೆ ಚಿನ್ನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ.
3ನೇ ಚಿನ್ನ:
ಮಹಿಳೆಯರ 57 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಯಾಮಿನಿ ಮೌರ್ಯ ಅವರು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಅಸೆಲ್ಯಾ ಟೊಪ್ರಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತ ಜುಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನ 3 ಪದಕ ಗೆದ್ದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿತು.
ಮೊದಲ ಚಿನ್ನ:
ಜುಡೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳನ್ನು 1990 ಆಕ್ಲಂಡ್ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರತಿ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲೂ ಭಾರತ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲು.
ದೇಶಕ್ಕೆ 8ನೇ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಪದಕ: ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಲವ್ಪ್ರೀತ್
ಈ ಬಾರಿ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವೇಟ್ಲಿಫ್ಟರ್ಗಳು 8 ಪದಕ(1 ಚಿನ್ನ, 6 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚು) ಗೆದ್ದು ಅಭಿಯಾನ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪುರುಷರ 110+ ಕೆ.ಜಿ. ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲವ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 2022ರಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಸುಧಾರಿತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ರಜತ ಪಡೆದರು. 28 ವರ್ಷದ ಲವ್ಪ್ರೀತ್ ಸ್ನ್ಯಾಚ್ನಲ್ಲಿ 176 ಕೆ.ಜಿ. ಹಾಗೂ ಕ್ಲೀನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ 212 ಕೆ.ಜಿ. ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 388 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿ, ಕೇವಲ 1 ಕೆ.ಜಿ. ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಡೇವಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಲಿಟಿ 389 ಕೆ.ಜಿ. ಭಾರ ಎತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಪಡೆದರೆ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆ್ಯಂಡ್ರ್ಯೂ ಗ್ರಿಫಿತ್(356 ಕೆ.ಜಿ.) ಕಂಚಿಗೆ ತೃಪ್ತಿಪಟ್ಟುಕೊಂಡರು.