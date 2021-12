ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಸಂಗಾತಿಯ ಜತೆ ಉತ್ತಮ ಜೀವನ ನಡೆಸಲು ಬೆಡ್‌ರೂಮ್ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯ. ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ ತಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನ ಡಿಸೈನ್, ಕಲರ್ ಸಹ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ, ಆಸಕ್ತಿ, ನಿರಾಸಕ್ತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯ ಗೋಡೆಗಳ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಯು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ, ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಬೆಸ್ಟ್, ಬೆಡ್‌ರೂಮಿನೊಳಗೆ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಯಾವ ಕಲರ್ ಒಳಉಡುಪು ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.

ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಯಾವ ಬಣ್ಣ ರೋಮ್ಯಾಂಟಿಕ್..?

ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ಕ್ಯಾರಮೆಲ್ ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ. ಪತಿ-ಪತ್ನಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಬಣ್ಣ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 2,000 ಜೋಡಿಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ, ಬ್ರೌನ್ ಬಣ್ಣದ ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎಂದರೆ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕೈದು ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇದರ ಹಿಂದೆ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕಾರಣವೂ ಇದೆ. ಬ್ರೌನ್ ನಮಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಅನ್ನು ಕಾಮೋತ್ತೇಜಕ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.

2014ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಚಾಕೊಲೇಟ್ ನಡುವೆ ಅನೂಹ್ಯ ಸಂಬಂಧವಿದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಥವಾ ಚಾಕೋಲೇಟ್ ಸೇವನೆಯು ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.

SEX SECRET: ಬೆತ್ತಲಾಗುವ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿಯೂ ದಂಪತಿ ಬಚ್ಚಿಡುವ ವಿಚಾರಗಳಿವು..!

ಪರ್ಪಲ್ ಈಸ್ ಸೆಕ್ಸಿ (Purple Is Sexy)

ಕಂದು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದವರು ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ಗೆ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬಹುದು. 2012ರ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಮಲಗುವ ಕೋಣೆ ನಿಮಗೆ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೇರಳೆ ಬಣ್ಣದ ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಾರಕ್ಕೆ 3ರಿಂದ 4 ಬಾರಿ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆ (Sex)ಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆ ನಂತರ ಕೆಂಪು, ನೀಲಿ, ಗುಲಾಬಿ, ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೆಡ್‌ರೂಮ್‌ನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚು ಲೈಂಗಿಕಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಗ್ರೇ ತುಂಬಾ ಸೆಕ್ಸಿ ಅಲ್ಲ (Grey Isn't So Sexy)

ಅದೇ ಅಧ್ಯಯನವು ಬೂದು ಕೋಣೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವರು ಕನಿಷ್ಠ ಲೈಂಗಿಕತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಹಿಡಿದಿದೆ. ಬೂದು ಗೋಡೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜನರು ವಾರಕ್ಕೆ 1 ಬಾರಿ ಮಾತ್ರ ಲೈಂಗಿಕ ಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಸಿರು, ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಲೈಂಗಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಬಹುದಾದ ಇತರ ಬಣ್ಣಗಳು.

ಪುರುಷರು ಕಪ್ಪು ಒಳಉಡುಪುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ (Men Like Black Lingerie)

ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟಿವ್ ಅನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, 2010ರ ಅಧ್ಯಯನದ ಪ್ರಕಾರ, ಸಮೀಕ್ಷೆಗೆ ಒಳಗಾದ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಪುರುಷರು ಒಳ ಉಡುಪುಗಳಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಅವರು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಒಳಉಡುಪುಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಪಿಂಕ್ ಹಾಗೂ ಸ್ಕಿನ್ ಕಲರ್ ಒಳಉಡುಪುಗಳು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಪ್ರಿಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ.

ಬೆಡ್‌ ರೂಮ್‌ ವಿನ್ಯಾಸ ಈ ವಾಸ್ತುವಿನಲ್ಲಿದ್ರೆ ಸಖತ್‌ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್‌ ಆಗಿರ್ತೀರಿ!

ರೆಡ್ ಈಸ್ ಹಾಟ್, ಕಾಮಪ್ರಚೋದಿತ ಬಣ್ಣ (Red Is The True Color Of Attraction)

ಸೈಕಾಲಜಿ ಟುಡೇ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಂಪು ಕಾಮಪ್ರಚೋದಿತ ಬಣ್ಣವಾಗಿದೆ. ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಹೆಟೆರೊಸೆಕ್ಯುವಲ್ ಎಂದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರೆಡೆಗಿನ ಆಕರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್‌ವೊಂದನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಗ್ರಾಹಕರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರುವವರಿಗಿಂತ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳಾ ಪರಿಚಾರಿಕೆಯರ ಜತೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಜತೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಲುಗೆ ವಹಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್‌ಪೆರಿಮೆಂಟಲ್ ಸೋಶಿಯಲ್ ಸೈಕಾಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾದ ಮತ್ತೊಂದು 2012ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಪುರುಷರು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಧರಿಸಿರುವ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಲೈಂಗಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿಯಿರುವವರು ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.