ಮಡದಿಯ ಬಯಕೆಯಂತೆ ಆಗದ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್, ಜೀವನದಲ್ಲಿನ್ನೂ ನೋವಿದೆ ಎನ್ನೋ ಪತಿ!

ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್. ಆ ಬಗ್ಗೆ ಮದುವೆ ಆಗದವರಿಗೆ ಅಂತಲ್ಲ, ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಒಂದು ರಮ್ಯ ಕಲ್ಪನೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳೂ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಕನಸು ಕಂಡೇ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಪುರುಷರು ಈ ವೇಳೆ ಮಾಡುವ ಕೆಲವು ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳ ರಮ್ಯ ಕನಸನ್ನು ನುಚ್ಚುನೂರು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ದಾಂಪತ್ಯದ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಿ, ದಾಂಪತ್ಯವೇ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು. ಹಾಗೆ ನೋಡಿದರೆ ಲೈಂಗಿಕತೆಯ ವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಕುಂದು ಕೊರತೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ತಮಗೆ ಕಂಫರ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಲೈಂಗಿಕ ವಿಧಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಪುರುಷರು ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಸ್ ವೇಳೆ ಏನೋ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅರಿತೇ ಮಾಡುವವರು ಕಡಿಮೆ. ಅರಿಯದೇ ಮಾಡುವವರು ಹೆಚ್ಚು. ಆದರೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡುವ ಎಡವಟ್ಟುಗಳು ಅವರ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ಪತ್ನಿಗೆ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇದ್ದ ಮಧುರ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅಳಿಸಿಹಾಕಬಹುದು. ಹೀಗೆ ಫಸ್ಟ್‌ ನೈಟ್‌ ವೇಳೆ ಕೆಲವೊಂದು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದವರು ತನ್ನ ಅನುಭವ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮದುವೆ ಆಗುವವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವೇನೋ.

ಫೋರ್‌ ಪ್ಲೇ (ForePlay)

ಸೆಕ್ಸ್‌ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ, ತವಕ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವ ಕಾರಣ ಕೆಲವರು ಫೋರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡದೇ ನೇರ ಸೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ಇಳಿದುಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಆಕೆಗೆ ಬಹಳ ನೋವಾಗಬಹುದು. ಆಕೆಗೆ ಸೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬರುವ ಮೊದಲೇ ಸೆಕ್ಸ್‌ಗೆ ತೊಡಗುವುದು ಅವಳ ಮಧುರ ಭಾವನೆಗೆ ಹರ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. 'ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ (First Night) ವೇಳೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ನಾನಿನ್ನೂ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆಕೆಗೆ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ನನ್ನೊಂದಿಗೆ ಲೈಂಗಿಕ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಲು ಇಷ್ಟವಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ನಾನು ನೇರ ಸೆಕ್ಸ್ ಗಿಳಿದೆ. ಫೋರ್ ಪ್ಲೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ರಾತ್ರಿ ಅತ್ಯಂತ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ನೆನೆಸಿಕೊಂಡು ಪತ್ನಿ ಈಗಲೂ ನೊಂದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾಳೆ' ಅನ್ನುತ್ತಾರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ. 'ಫೋರ್‌ಪ್ಲೇ ಅಂದರೆ ಮುನ್ನಲಿವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಲೈಂಗಿಕತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್‌ನೈಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಪರಸ್ಪರ ದೇಹವನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬೇಕಿತ್ತು, ಪೋರ್‌ಪ್ಲೇ (Foreplay) ಸುಖ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಪತ್ನಿಯನ್ನು ಸೆಕ್ಸ್‌ ಡಾಲ್‌ (Sex Doll) ನಂತೆ ಬಳಸಿದೆ. ಆ ಅಸಮಧಾನ ನನಗೆ ಇಂದಿಗೂ ಇದೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರವರು.

ಕುಡಿತದಿಂದ ಹೀಗಾಯ್ತು

ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ವೇಳೆ ತಾನು ಎಸಗಿದ ಅಪಚಾರದ ಬಗ್ಗೆ ನೊಂದುಕೊಂಡು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. 'ಮದುವೆಗೂ ಮುನ್ನ ನಾವಿಬ್ಬರೂ ಡೇಟಿಂಗ್(Dating) ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಆ ಅವಧಿ ನನ್ನ ಜೀವನದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮದುವೆಯ ದಿನ ನಾನು ನನ್ನ ಸ್ನೇಹಿತರ ಜೊತೆ ತುಂಬಾ ಕುಡಿದಿದ್ದೆ. ಮೊದಲು ನಾವಿಬ್ಬರೂ ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ರಾತ್ರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಉತ್ಸುಕರಾಗಿದ್ದೆವು. ಏನೇನೋ ಕನಸು ಕಂಡಿದ್ದೆವು. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮದ್ಯ ಸೇವಿಸಿದ ಕಾರಣ ಮನಸ್ಸು ಸ್ಥಿಮಿತದಲ್ಲಿರಲಿಲ್ಲ. ನಾನು ಅವಳ ಸ್ತನಗಳನ್ನು ಚುಚ್ಚಿದೆ. ಅವಳು ನೋವಿಂದ ಚೀರಿದಳು. ಅವಳಿಗಾದ ಆಘಾತ (Shock)ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಆದರೆ ಆ ಬಳಿಕ ನಾನು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ನಾಚಿಕೆಪಟ್ಟೆ, ನಾನು ಕುಡಿಯುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸಿದೆ. ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ನನಗೆ ಏನನ್ನೂ ಹೇಳಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇಂದಿಗೂ ನಾನು ನಾಚಿಕೆ ಪಡುತ್ತೇನೆ' ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ.

ಇಂಥಾ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನೈಟ್‌ (First night)ಅನ್ನು ಟೇಕನ್‌ ಫಾರ್ ಗ್ರಾಂಟೆಡ್ (Taken for Granted) ಅನ್ನೋ ಥರ ಆಡಬಾರದು. ಇದು ದಂಪತಿಯ ಸೆಕ್ಸ್‌ ಲೈಫಿಗೆ ಬುನಾದಿ ಅಂದುಕೊಂಡು ಆ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ, ಕಾಳಜಿ ಎರಡನ್ನೂ ತೋರಬೇಕು. ಹಾಗಿದ್ದರೆ ದಾಂಪತ್ಯ ಬದುಕು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

