Eight MLAs including Former CM Digambar Kamat to join Goa BJP: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ಟು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಹಲವಾರು ನಾಯಕರು ಹೊರ ನಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಗೋವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನ ಎಂಟು ಶಾಸಕರು ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಇಂದು ಈ ಶಾಸಕರು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಲಿದ್ದಾರೆ.