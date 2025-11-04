ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ To ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ, ಭಾರತದ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾ ನೆರವು, ಕಳೆದ ಒಂದು ದಶಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಾಧನೆ ಎಲ್ಲರನ್ನು ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದ್ದು ಹೇಗೆ
ನವದೆಹಲಿ (ನ.04) ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ರೋಫಿ ಗೆದ್ದು ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಸಾಧನೆಗೆ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಭಾರತ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಐಸಿಸಿ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದೆ. ಈ ಸಂಭ್ರಮ ದೇಶದೆಲ್ಲೆಡೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಸೇರಿದಂತೆ ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖರು, ಗಣ್ಯರು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಟೀಂ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರ ಗೆಲುವನ್ನು ಕೊಂಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ 2025 ರ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ತಂಡಕ್ಕೆ ಅದ್ಭುತ ವಿಜಯ! ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಅಸಾಧಾರಣ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಉದ್ದಕ್ಕೂ, ಅವರು ಗಮನಾರ್ಹ ತಂಡ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಸಂಕಲ್ಪವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರು. ನಮ್ಮ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಗೆಲುವು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಸ್ಪೂರ್ತಿ ನೀಡಲಿದೆ ಎಂದು ಮೋದಿ ಟ್ವೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಈ ಮೂಲಕ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ನವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡೆಯ ದಿಕ್ಕು ಬದಲಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 10ರಿಂದ 11 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರಲಿ, ಕ್ರೀಡೆಯಾಗಿರಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಸಮಾನವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ, ನೆರವು, ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಕಾರಣದಿಂದ ಮಹಿಳೆಯರು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆಲುವಿನ ಹಿಂದೆಯೂ ಈ ಬದಲಾವಣೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಕೈಗೊಂಡ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಕ್ರಮದ ಫಲಿತಾಂಶ ಇದೀಗ ದೇಶಕ್ಕೆ ಕಿರೀಟದ ರೂಪದದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಿದೆ.
ಸಮಾನ ವೇತನ – ಸಮಾನ ಮನ್ನಣೆ
ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾವನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯಿತು. ಈ ಗೆಲುವಿನ ನಂತರ, ಬಿಸಿಸಿಐ (BCCI) ಮಹಿಳಾ ತಂಡಕ್ಕೆ ₹51 ಕೋಟಿ ನಗದು ಬಹುಮಾನ ಘೋಷಿಸಿತು. ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ಸುಮಾರು ₹41.77 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನದ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯಿತು, ಇದು ಹಿಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಗಿಂತ (2022) ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಬಿಸಿಸಿಐ ನೀಡಿದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ₹51 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ ಈ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಐತಿಹಾಸಿಕವಾಗಿಸಿತು. ತರಬೇತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಬಿಸಿಸಿಐ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ವೇತನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ್ದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಐಸಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಬಹುಮಾನದ ಮೊತ್ತವು ಪುರುಷರ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳನ್ನು ಮೀರಿಸಿತು.
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2022 ರಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (BCCI) ತನ್ನ 15 ನೇ ಅಪೆಕ್ಸ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪುರುಷ ಮತ್ತು ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗಾಗಿ ಸಮಾನ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವ ಮೂಲಕ ದಿಟ್ಟ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿತು, ಇದು ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ತಮ್ಮ ಪುರುಷ ಸಹವರ್ತಿಗಳಷ್ಟೇ ಪಂದ್ಯ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ. ಈ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳವು ಅನೇಕ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಪೂರ್ಣ ಸಮಯದ ವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿತು. ಈ ಕ್ರಮವು ಜಾಗತಿಕ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು, ಬಿಸಿಸಿಐ ಅನ್ನು ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಕೇವಲ ಚರ್ಚಿಸದೆ, ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸಿದ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿತು, ಇದು ನಿಜವಾದ ಆಟದ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿದೆ.
75 ಲಕ್ಷ ರೂನಿಂದ 3 ಕೋಟಿ ರೂ ವೇತನ
ಬಿಸಿಸಿಐನ ಸಂದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿತ್ತು – ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ಮುಂದುವರೆಸುವುದರಿಂದ ಪುರುಷರಷ್ಟೇ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂಬ ವಿಶ್ವಾಸ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರಿಗೆ ಇರಬೇಕು. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಿಸಿದೆ. 2018 ರಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಯೋ-ಯೋ (Yo-Yo) ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. 2019 ರಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳಾ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಕೇಂದ್ರೀಯ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು, ಇದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರಗೊಳಿಸಿತು. 2025 ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ, ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ₹75 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹3 ಕೋಟಿ ಗಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ದೇಶದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಯಿಂದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪ್ರತಿಭೆ ಆಯ್ಕೆ
ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಈ ಹಿಂದೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ ಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇತ್ತು. ಇದನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು, 2023 ರಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (WPL) ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. WPL ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ಕೆಲವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡಿತು, ಇದು ಅವರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು. WPL ಪರಿಚಯಿಸುವುದರೊಂದಿಗೆ, ತಂಡದ ನಿರ್ವಹಣೆಯು ದೇಶೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೇಲೂ ಗಮನ ಹರಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು. 2017 ರವರೆಗೆ, ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬಹುಪಾಲು ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಿಂದ ತುಂಬಿತ್ತು. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಹೊಸ ಸ್ಕೌಟಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ, ರಾಯಗಢ, ಹಿಸಾರ್, ಆಗ್ರಾ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ಚಾರ್ನಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳಿಂದ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಲಾಯಿತು.
ಸಮಾನ ವೇತನ ನೀತಿಯು ಗಮನಾರ್ಹ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತಂದಿತು. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಕೊಡುಗೆಗೆ ಸಮಾನ ಮೌಲ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಈಗ ಭರವಸೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಖಚಿತವಾದ ನಂತರ, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಈಗ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಯಿತು. ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವು ಉನ್ನತ ತರಬೇತುದಾರರು, ತರಬೇತಿದಾರರು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸಿತು, ತಂಡದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಫಿಟ್ನೆಸ್, ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯತಂತ್ರವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಿತು. ಭಾರತೀಯ ಮಹಿಳಾ ತಂಡವು ದಾನದ ಬದಲು ಸಮಾನತೆಯಿಂದ ಜನಿಸಿದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಬಲಶಾಲಿಯಾಗಿ ಆಡಿತು. ಈ ಗೆಲುವು ಕೇವಲ ಭಾರತದ್ದಲ್ಲ, ಇದು ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತದೆ: ಸಮಾನತೆಯು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಅಮೆರಿಕದಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಹೋರಾಟ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ
ಯು.ಎಸ್. ಮಹಿಳಾ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ತಂಡವು ಸಮಾನ ವೇತನವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಯಿತು. ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ, ಬಿಸಿಸಿಐ ಯಾವುದೇ ಹೋರಾಟವಿಲ್ಲದೆ, ವಿಶ್ವಾಸ ಮತ್ತು ನೀತಿ ಆಧಾರಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಮೂಲಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪೂರ್ವಭಾವಿಯಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿತು ಮತ್ತು ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಸಿಸಿಐನ ಈ ನಡೆಯು ಇದೀಗ ಹೊಸ ಜಾಗತಿಕ ಮಾನದಂಡವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಯಶಸ್ಸು ಈಗ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಂತಿವೆ. ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಕೌರ್ ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದ ಟ್ರೋಫಿ ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಜಯವನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಸಮಾನತೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ವಿಜಯವನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ವಿಡಿಯೋ ಕರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದದ್ದು ಈಗ ಭಾರತದ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಕ್ರೀಡಾ ಕಥೆಯಾಗಿದೆ.
ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಕ್ತಿಯಾದ ಕ್ರೀಡೆ
ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್, ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಒತ್ತು ನೀಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗೆ ತೆರಳುವ ಮುನ್ನ, ಬಳಿಕ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಕರೆದು ಔತಣಕೂಟ ಆಯೋಜಿಸಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಎಷ್ಟು ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ. ಅದರ ನೀತಿ ಸುಧಾರಣೆಗಳು ಕೇವಲ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ರೀಡೆಯನ್ನೂ ಸುಧಾರಿಸಿದೆ.
ಈ ಬಾರಿಯ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪುಕೋಟೆ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದ ಭಾಷಣಧಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಕ್ರೀಡೆ ಕುರಿತು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದರು. ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕುಟುಂಬಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುವುದನ್ನು ನಾನು ನೋಡಿದಾಗ, ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತೇನೆ ಎಂದಿದ್ದರು. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಗುರುತು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ. ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ತಳಮಟ್ಟದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಸಮಗ್ರ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯಿಂದ ಮಹತ್ತರ ಬದಲಾಣೆ ಕಂಡಿದೆ.
ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಬದ್ಧತೆ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿದೆ. ನೀತಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಗೋಚರಿಸುವ ನಿಶ್ಯಬ್ದವಾದ ಆದರೆ ಶಕ್ತಿಯುತವಾದ ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದಿಂದ ಬಂದಿದೆ, ಇದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಆಧುನಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಇಂದು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಭಾರತದ ಪ್ರಗತಿ ಕಥೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ, ಇದು ಭರವಸೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಂಕೇತಿಸುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರಬಲ ಸಾಧನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಏಕತೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತವೆ, ಯುವಕರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಜಾಗತಿಕ ಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಕ್ಷೇಪಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹಲವು ಬಾರಿ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿತು. ಯುವ ವ್ಯವಹಾರ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಬಜೆಟ್ ಹಲವಾರು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಬಲವಾದ, ಗೋಚರಿಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂ ಅನುದಾನ
2025-26ರ ಆರ್ಥಿಕ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯವು ದಾಖಲೆಯ ₹3,794 ಕೋಟಿ ಹಂಚಿಕೆಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ, ಇದು 2014-15 ರಿಂದ 130.9% ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು “ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047” ದೃಷ್ಟಿಯ ಕೇಂದ್ರ ಸ್ತಂಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ. ಯುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲಾಗಿದೆ, ದೇಶಾದ್ಯಂತ ₹3,074 ಕೋಟಿ ಹೂಡಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ 323 ಹೊಸ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಅನುಮೋದನೆ ನೀಡಲಾಗಿದೆ. ‘ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ’ ಮತ್ತು ‘ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಒಲಂಪಿಕ್ ಪೋಡಿಯಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ (ಟಾಪ್ಸ್)’ ನಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರ್ರಚಿಸಿವೆ, ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನು ಕ್ರೀಡಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಆಳವಾಗಿ ಬದ್ಧವಾಗಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿವೆ.
ಜುಲೈ 2014 ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಟಾಪ್ಸ್, ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೊಂದಿರುವ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅವರಿಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹50,000 ಸ್ಟೈಪೆಂಡ್, ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, 2017 ರಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು, ಕೇವಲ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿಯೂ, ಶಾಲಾ ಮತ್ತು ಕಾಲೇಜು ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಯಿತು. ಕೇವಲ ಎಂಟು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಗೇಮ್ಸ್ನ 19 ಆವೃತ್ತಿಗಳು ನಡೆದಿವೆ.
ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಛತ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ಯೂತ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಗೇಮ್ಸ್, ವಿಂಟರ್ ಗೇಮ್ಸ್, ಪ್ಯಾರಾ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಚ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಸೇರಿದಂತೆ, ಭವಿಷ್ಯದ ತಾರೆಯರನ್ನು ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 2,781 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ತರಬೇತಿ, ಸಲಕರಣೆಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಅದ್ಭುತವಾಗಿದೆ. 2022 ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ, ಭಾರತವು 28 ಚಿನ್ನದ ಪದಕಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ 107 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ-ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಂದ ಬಂದವು. ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ 2024 ರಲ್ಲಿ, 28 ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದರು.
ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಸುಮಾರು 6,000 ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತು 1,400 ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಭಾರತದ ತಳಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತದೆ. ಟೋಕಿಯೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ 7 ಪದಕಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ 6 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿತು, ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 29 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ ತನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿತು.
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ಕ್ರೀಡಾ ದೃಷ್ಟಿ ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವುದನ್ನು ಮೀರಿ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ, ಇದು ಯುವಕರನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಗಳಿಗೆ ಆಕರ್ಷಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುವುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಸಣ್ಣ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಮತ್ತು ಹಳ್ಳಿಗಳಿಂದ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಈಗ 1,057 ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಮತ್ತು 34 ರಾಜ್ಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿವೆ, ಅಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ, ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಕ್ರೀಡಾ ವಿಜ್ಞಾನ ಎರಡರ ಮೇಲೂ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಪ್ರತಿಭೆ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು, ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಸಿಂಗ್ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಶನ್ (KIRTI) ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು 1.8 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳನ್ನು ನಡೆಸಿದೆ. ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ರೀಡಾ ದೃಷ್ಟಿ ಯುವ-ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿದೆ. ಭಾರತದ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ 65% ರಷ್ಟು 35 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವಯಸ್ಸಿನವರಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಯುವ ಸಬಲೀಕರಣದ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ತಂಭವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಒಳಗೊಳ್ಳುವಿಕೆ-ಪ್ರೇರಿತವಾಗಿದೆ. ASMITA ಮಹಿಳಾ ಲೀಗ್ಗಳು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ 20 ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ರಚನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿವೆ, ಇದು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶ ಎರಡನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಸಮುದಾಯ ಭಾಗವಹಿಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಲು ಮತ್ತು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಲು, 11,000 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಯುವ ಕ್ಲಬ್ಗಳಿಗೆ ಕ್ರೀಡಾ ಸಲಕರಣೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ, ಕ್ರೀಡಾ ಕ್ಷೇತ್ರವು ತ್ವರಿತ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಕಂಡಿದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ ಮಣಿಪುರದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು, ಕ್ರೀಡೆ, ವಿಜ್ಞಾನ, ತರಬೇತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದು ಸೇರಿವೆ.
ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ಧ್ಯಾನ್ ಚಂದ್ ಕ್ರೀಡಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತವೆ, ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಂಘಟಿತ, ಮಿಷನ್-ಚಾಲಿತ ಕಾರ್ಯತಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಪ್ರತಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುವುದು. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಪರ್ಕವು ಗೌರವ, ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೇರಣೆಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ಯಾರಾ-ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು, ಮಹಿಳಾ ತಂಡಗಳು ಮತ್ತು ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಿಗೆ ಅವರ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹವು ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುದಾಯದಾದ್ಯಂತ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕತೆ ಮತ್ತು ಮೃದು ಶಕ್ತಿಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಬಳಸಿದೆ, ಸ್ಥಳೀಯ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದೆ. ಖೇಲೋ ಇಂಡಿಯಾ, ಟಾಪ್ಸ್, ಫಿಟ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಖೇಲೋ ಭಾರತ್ನಂತಹ ಅಭಿಯಾನ ತಳಮಟ್ಟದ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಪೋಷಿಸಿವೆ. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಾಮೂಹಿಕ ಆಂದೋಲನವಾಗಿ ಉತ್ತೇಜಿಸಿವೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆಮ್ಮೆ, ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ನಾಯಕತ್ವವಾಗಿ ಬೆಂಬಲಿಸಿದೆ.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಆಡಳಿತ ಕಾಯ್ದೆ 2025 ಐತಿಹಾಸಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿತು, ಕಡ್ಡಾಯ ಕ್ರೀಡಾಪಟು ಪ್ರಾತಿನಿಧ್ಯ, ಲಿಂಗ ಸೇರ್ಪಡೆ, ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ರೀಡಾ ನೀತಿ ಮತ್ತು ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಕ್ರಮಗಳು ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಹಿತಿ ಹಕ್ಕು (ಆರ್ಟಿಐ) ಕಾಯ್ದೆಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳಾಗಿ ತಂದಿತು. ಈ ಪರಿವರ್ತನೆಯು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ, ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಲಾದ ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತದೆ, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಸಂಪರ್ಕ, ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಬಜೆಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಉಪಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ಕ್ರೀಡೆಗಳು ಭಾರತದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಕಥೆಗೆ ಅವಿಭಾಜ್ಯವಾಗಿವೆ, ಇದು ಭರವಸೆ, ಏಕತೆ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತದೆ.
ಬದಲಾದ ಭಾರತ
ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಮೋದಿಯವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಕ್ರೀಡಾ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಕಳೆದ 11 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರೂಪಾಂತರಗೊಂಡಿದೆ. ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಪ್ರಯಾಣ, ದೇಶೀಯವಾಗಿ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ, ಈಗ ಸ್ಥಿರವಾದ, ಅಳೆಯಬಹುದಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದೆ. ಜಾಗತಿಕ ಕ್ರೀಡಾ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯತ್ತ ಭಾರತವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಹೊಸ, ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳ ಪೀಳಿಗೆ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ.