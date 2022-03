5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯೊಂದಿಗೆ Infinix Smart 6 Plus ಲಾಂಚ್:‌ ಏನೆಲ್ಲಾ ವಿಶೇಷತೆಗಳಿವೆ?

ಕಂಪನಿಯ ಕೈಗೆಟುಕುವ Infinix Smart 6 ಸರಣಿಗೆ 6 Plus ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪೋನ್ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ

Infinix Smart 6 Plus: Infinix Smart 6 Plus ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. Infinix Smart 6 ಮತ್ತು Infinix Smart 6 4G ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಕಂಪನಿಯ ಕೈಗೆಟುಕುವ Infinix Smart 6 ಸರಣಿಗೆ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಪೋನ್ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ನವೀಕರಿಸಿದ CPU ನೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದ Infinix Smart 6 ನಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸವನ್ನು ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಹೊಂದಿದೆ. Infinix Smart 6 Plus MediaTek Helio A22 SoCನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದ್ದು, 2GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಹ್ಯಾಂಡ್ಸೆಟ್ 6.6-ಇಂಚಿನ LCD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಸೆಟಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕಂಪನಿಯು ಇನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿಲ್ಲ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Infinix Zero 5G: 48MP ಕ್ಯಾಮೆರಾ 30X Zoomನೊಂದಿಗೆ ಕಂಪನಿಯ ಮೊದಲ 5G ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ ಲಾಂಚ್!‌

Infinix Smart 6 Plus ಬೆಲೆ, ಲಭ್ಯತೆ: ಟ್ವಿಟ್ಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಬೆಲೆ ವಿವರಗಳ ಪ್ರಕಾರ Infinix Smart 6 Plus ಬೆಲೆಯನ್ನು NGN 58,400 (ಸುಮಾರು ರೂ. 10,700) ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಲೈಟ್ ಸೀ ಗ್ರೀನ್, ಓಷನ್ ಬ್ಲೂ, ಪೋಲಾರ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಮತ್ತು ಪರ್ಪಲ್ ಬಣ್ಣದ ಆಯ್ಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Infinix Smart 6 Plus ನೈಜೀರಿಯಾದಲ್ಲಿ Xpark ಮತ್ತು ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಸ್ಟೋರ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು 3G ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುವ Infinix Smart 6 ಬೆಲೆ NGN 51,300 (ಸರಿಸುಮಾರು ರೂ. 9,400) ಹಾಗೂ Infinix Smart 6 4G NGN 53,900 (ಸುಮಾರು ರೂ. 9,900) ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ.

Infinix Smart 6 Plus ಫೀಚರ್ಸ್:‌ ಡ್ರಾಯಿಡ್ ಆಫ್ರಿಕಾದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಡ್ಯುಯಲ್-ಸಿಮ್ (ನ್ಯಾನೋ) ಇನ್ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ 6 ಪ್ಲಸ್ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ 11 (ಗೋ ಆವೃತ್ತಿ) ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು 2GB RAM ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾದ ಕ್ವಾಡ್-ಕೋರ್ MediaTek Helio A22 SoC ನಿಂದ ಚಾಲಿತವಾಗಿದೆ.

ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್ 6.6-ಇಂಚಿನ (720x1,600 ಪಿಕ್ಸೆಲ್‌ಗಳು) ಡಿಸ್‌ಪ್ಲೇಯನ್ನು 500 ನಿಟ್‌ಗಳವರೆಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಹೊಳಪನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ Infinix Smart 6 ಯುನಿಸೊಕ್ SC9863A ಪ್ರೊಸೆಸರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Infinix InBook X1 ಸರಣಿಯ 3 ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ : ಡಿ. 15ರಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ!

Infinix Smart 6 Plus ಕ್ಯಾಮರಾ: Infinix Smart 6 Plus 8-ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕ್ಯಾಮರಾವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, 0.08-megapixel (QVGA) ಸೆಕೆಂಡರಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾದೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್‌ನಲ್ಲಿ 5 ಮೆಗಾಪಿಕ್ಸೆಲ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಯಾಮೆರಾವನ್ನು ಸಹ ಅಳವಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

Infinix Smart 6 Plus 32GB ಇಂಟರ್‌ನಲ್ ಸಂಗ್ರಹಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ, ಇದನ್ನು ಮೈಕ್ರೊ SD ಕಾರ್ಡ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಮೂಲಕ 128GB ವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು . ಸ್ಮಾರ್ಟ್‌ಫೋನ್‌ನಲ್ಲಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಆಯ್ಕೆಗಳು 4G LTE, Wi-Fi, ಬ್ಲೂಟೂತ್, 3.5mm ಹೆಡ್‌ಫೋನ್ ಜ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ರೋ-USB ಪೋರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ.

Infinix Smart 6 Plus ನಲ್ಲಿನ ಸಂವೇದಕಗಳು ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೀಟರ್, ಆಂಬಿಯಂಟ್‌ ಲೈಟ್ ಸಂವೇದಕ ಮತ್ತು G-ಸಂವೇದಕವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಹ್ಯಾಂಡ್‌ಸೆಟ್ 5,000mAh ಬ್ಯಾಟರಿಯನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತದೆ.