ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಸಿಎಂ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ನಡೆಸಿದ ಸಭೆ ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹1000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣ ನೀಡಲು ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಸದ್ಯ ಹಣವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೇಡಿಕೆ ಈಡೇರುವವರೆಗೆ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ಕಬ್ಬು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನಿಗದಿ ಸೇರಿ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ವಿವಿಧ ಬೇಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಡಿ.ಕೆ.ಶಿವಕುಮಾರ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಾವಿಯ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಡೆದ ಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಸ್ಪಷ್ಟ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ವಿಫಲಗೊಂಡಿದೆ.
ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಪಿ (ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಬೆಲೆ) ಘೋಷಣೆಗೆ ರೈತರು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರೆ, ಎಂಎಸ್ಪಿ (ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ) ಹೆಚ್ಚಳವಾಗದ ಹೊರತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ದರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಇದೇ ವೇಳೆ, ರೈತರು ಕೇಳಿದಷ್ಟು ಸರ್ಕಾರದ ಬಳಿ ಹಣವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ, ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಪರಿಶೀಲನೆಗೆ ಸಮಯಾವಕಾಶ ಬೇಕು ಎಂದು ಸಿಎಂ ಕೋರಿದರು. ಆದರೆ ಇದಕ್ಕೆ, ರೈತರು ಇದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಲಿಲ್ಲ.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ‘ಕಬ್ಬಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹1,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೂ ಬೆಳಗಾವಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಗುರ್ಲಾಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ:
ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸಿಎಂ ಅವರು ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ, ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆಯಂತೆ ಕಬ್ಬಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಬೇಕಾದರೆ ಸಕ್ಕರೆಯ ಕನಿಷ್ಠ ಮಾರಾಟ ಬೆಲೆ (ಎಂಎಸ್ಪಿ) ಹೆಚ್ಚಳ ಅಗತ್ಯ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಎಥೆನಾಲ್ ಖರೀದಿ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಬಹುತೇಕ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಬಳಿಕ, ನಿಗದಿತ ಅವಧಿಗಿಂತ 3 ಗಂಟೆ ತಡವಾಗಿ, ಸಂಜೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ರೈತರ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಸುಮಾರು ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಸುದೀರ್ಘ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಿತು. ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಘೋಷಣೆಗೆ ರೈತರ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದು, ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.
ರೈತರ ಆಗ್ರಹಕ್ಕೆ ಅಸಹಾಯಕತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ಸಿಎಂ, ‘ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನೂ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇಂದೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿ ಎಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ನೀಡಬೇಕು? ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ದರೆ ತಾನೇ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಆತುರ, ಆವೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ’ ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
‘ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶಾಶ್ವತ ಪರಿಹಾರ ಕಲ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಲಾಗುವುದು. ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ರಚಿಸಿರುವ ಸಮಿತಿ ನ.29ರಂದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದು, ಅದರ ವರದಿ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು. ಅಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತೀರ್ಮಾನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ’ ಎಂದು ಸಿಎಂ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು.
ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಸಮಿತಿ ಮುಂದೆ ರಾಜ್ಯದ ರೈತರ ಪರವಾಗಿ ವಾದ ಮಂಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದರೆ ರೈತರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರ ನೀಡಲು ಸಿದ್ಧವಿರುವುದಾಗಿ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕೇಂದ್ರದ ನಿರ್ಧಾರವೂ ಮಹತ್ವದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ತೂಕ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬು ಸಾಗಣೆ ಸೇರಿದಂತೆ ರೈತರ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ತೂಕದಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ತರಲು ತೂಕದ ಯಂತ್ರಗಳ ಅಳವಡಿಕೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವುದರ ಜತೆಗೆ ರೈತರ ಹಿತವನ್ನೂ ಕಾಪಾಡುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದರು.
ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಭರವಸೆಯ ಮಾತಿಗೆ ರೈತ ಮುಖಂಡರು ಮಣಿಯಲಿಲ್ಲ. ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸಲಹಾ ಬೆಲೆ ಘೋಷಿಸಬೇಕು. ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ವರದಿಗಾಗಿ ಕಾಯದೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರ ಪ್ರಕಟಿಸುವವರೆಗೆ ಸುವರ್ಣ ವಿಧಾನಸೌಧದಿಂದ ಕದಲುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಸಭೆ ಯಾವುದೇ ಒಮ್ಮತದ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಬರಲು ವಿಫಲವಾಗಿದ್ದು, ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿಯ ವರದಿ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಳದತ್ತ ಇದೀಗ ರೈತರು ಹಾಗೂ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಚಿತ್ತ ನೆಟ್ಟಿದೆ.
ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ
; ಬಂದ್ ನಿರ್ಧಾರವಿಲ್ಲ:
ಸಭೆ ಬಳಿಕ ಸುದ್ದಿಗಾರರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ರಾಜ್ಯ ರೈತ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೂನಪ್ಪ ಪೂಜೇರಿ, ಸಿಎಂ ಜೊತೆ ಎರಡು ಗಂಟೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದರೂ ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪರಿಹಾರ ಸಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಪ್ರತಿ ಟನ್ ಕಬ್ಬಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ₹1,000 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೆರವು ಘೋಷಿಸುವವರೆಗೆ ಗುರ್ಲಾಪುರದ ಚಳವಳಿ ಮುಂದುವರಿಯಲಿದೆ. ಹೋರಾಟ ಹಿಂಪಡೆಯುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಕಷ್ಟ ಮುಂದಿಟ್ಟು ರೈತರ ಬೇಡಿಕೆ ಬದಿಗೊತ್ತಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಲ ಮಾಡಿಯಾದರೂ ರೈತರಿಗೆ ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರತಿ ಟನ್ಗೆ ₹1,000 ನೆರವು ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಬೇಡಿಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರಾಜಿ ಇಲ್ಲ ಎಂದರು.
ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಸುತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಲು ಹಾಗೂ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವ ನಿರ್ಧಾರ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕೇಳಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಚಳವಳಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ನಡೆಸುವ ಕುರಿತು ವಿವಿಧ ರೈತ ಸಂಘಟನೆಗಳ ಮುಖಂಡರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗುವುದು. ಬಂದ್ ಕರೆಯನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೂಜೇರಿ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ನೀಡಲಿ?
‘ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವವರೆಗೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಅಸಾದ್ಯ. ಇಂದೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ನೀಡಿ ಎಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಹಣ ತರಲಿ? ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿದ್ರೆ ತಾನೇ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ವಿಚಾರವಲ್ಲ. ಕಾಲಾವಕಾಶ ನೀಡಿ.
- ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ
ನಿನ್ನೆ ಆಗಿದ್ದೇನು?
- ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲೀಕರು, ರೈತರ ಜತೆ ಸಿಎಂ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಸಭೆ
- ತಮಿಳುನಾಡು ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಎಸ್ಎಪಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡುವಂತೆ ರೈತರ ಪಟ್ಟು
- ಜೇಬಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಈಗಲೇ ಸಿಹಿ ಸುದ್ದಿ ಕೊಡಲು ಆಗದು, ತಾಳ್ಮೆ ವಹಿಸಿ: ಡಿಕೆಶಿ
- ಅ.29ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಮಿತಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ಆ ವೇಳೆ ಸಕ್ಕರೆ ಎಂಎಸ್ಪಿ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ
- ರೈತರ ಹೋರಾಟ ಮುಂದುವರಿಕೆ ರಾಜ್ಯ ಬಂದ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧಾರವಿಲ್ಲ