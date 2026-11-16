ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಜಾತಿ, ಧರ್ಮ, ಆಚರಣೆ ಮತ್ತು ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ತಾರತಮ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆಗಾಗ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಇಂತಹ ತಾರತಮ್ಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಾವೇ ಬಹಿಷ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥದ ಪಾತ್ರೆಯಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಊರಿನವರು ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿದ್ದರು ಎಂದು ಅವರು ಹಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಸಂದರ್ಶನವೊಂದರಲ್ಲಿ ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಹಿಳೆಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಿಷ್ಕಾರ
ತಮ್ಮ ಅನುಭವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ, ಒಮ್ಮೆ ತಮಗೆ ತಲೆಸುತ್ತು ಬಂದು ಬಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ತೀರ್ಥದ ಬಟ್ಟಲಿನಿಂದ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ನೀರು ಕುಡಿಸಿದ್ದಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಮಹಿಳೆ ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಜಾತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡಕ್ಕೆ ಸೇರಿದವರು ಎಂಬ ಕಾರಣ ಮುಂದಿಟ್ಟು, ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮನ್ನು ಊರಿನಲ್ಲಿ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಘಟನೆ ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ಆ ಅನುಭವದ ಬಳಿಕವೇ ಆಶ್ರಮವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡೆ ಎಂದು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ ಆಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯಾರ ಮೇಲೂ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಏಕೆ?
ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ನಿರ್ಬಂಧಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ದೇವರ ಕೋಣೆಗೆ ಹೋಗಬಾರದು, ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಆಚರಣೆಗಳ ಹಿಂದಿನ ತರ್ಕವೇನು ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯ ದೇವರ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆಯುವವರು, ಹೂವುಗಳನ್ನು ಮಾರುವವರು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿದ್ದರೂ, ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅವರನ್ನು ದೇವರ ಕೋಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ಯಾವ ರೀತಿಯ ನ್ಯಾಯ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಂತಹ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ತಾವು ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಹುಡುಗರು ಪಬ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋದರೆ ತಪ್ಪೇ?
ಹುಡುಗರು ಮತ್ತು ಹುಡುಗಿಯರಿಗೆ ಸಮಾಜ ವಿಧಿಸುವ ವಿಭಿನ್ನ ಮಾನದಂಡಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹುಡುಗರು ಪಬ್ಗೆ ಹೋದರೆ ತಪ್ಪು ಎನ್ನದ ಸಮಾಜ, ಹುಡುಗಿಯರು ಹೋದರೆ ಮಾತ್ರ ಏಕೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಅರಿವು ಇರಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಬದುಕಿನ ಆಯ್ಕೆಗಳು, ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಒಳ್ಳೆಯದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎನ್ನುವುದು ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ
ಒಂದೇ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬೇಕೆಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಾವಿನಹಣ್ಣಿನ ಉದಾಹರಣೆಯ ಮೂಲಕ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಧುಮೇಹ ಇರುವವರಿಗೆ ಮಾವಿನಹಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಧುಮೇಹ ಇಲ್ಲದವರಿಗೆ ಅದೇ ಹಣ್ಣು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯದು ಅಥವಾ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸಮಾಜವು ವಾಸ್ತವಾಂಶಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು. ನಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗಿಂತಲೂ ವಿವೇಕ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸಾಕ್ಷಿಗೆ ಮಹತ್ವ ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾತು, ಕೃತಿ, ನಡತೆ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು
ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ, ತ್ರಿಕರಣ ಶುದ್ಧಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆ, ಮಾತು ಮತ್ತು ನಡೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊರಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ತೋರಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಪಾರದರ್ಶಕವಾಗಿ ಬದುಕಬೇಕು ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿಯೂ ವಿಭಿನ್ನತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆ ವಿಭಿನ್ನತೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದನ್ನು ಕಲಿತರೆ ಅನಗತ್ಯ ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನೂ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಜಾತಿ ತಾರತಮ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸಿದ ಬಹಿಷ್ಕಾರದ ಅನುಭವದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಜವಾದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯವರೆಗೆ ಹಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ವಿನಯ್ ಗುರೂಜಿ ಸಂದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.