ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಶಿವಯೋಗಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಡಗಿ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವತ್ತ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ರೈತರು ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ರೈತ ಶಿವಯೋಗಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಡಗಿ ಅವರೇ ಉದಾಹರಣೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಬೆಳೆಗಳನ್ನೇ ನಂಬಿಕೊಂಡು ಕೃಷಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ವಿಭಿನ್ನ ತಳಿಯ ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆದು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಆದಾಯ ಗಳಿಸುವತ್ತ ಅವರು ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ ಎರಡು ಎಕರೆಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಕೃಷಿ ಮಾಡಿರುವ ಅವರು, ಇದೀಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಎರಡು ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಸೀತಾಫಲ ಕೃಷಿ
ವಿಜಯಪುರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕಿನ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಶಿವಯೋಗಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಮೂಡಗಿ ಅವರಿಗೆ ಒಟ್ಟು ನಾಲ್ಕು ಎಕರೆ ಜಮೀನಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಕರೆ 12 ಗುಂಟೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರು ಅರ್ಕಾ ಸಹನ್ ತಳಿಯ ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. 2019ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಈ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಕೃಷಿ ಆರಂಭಿಸಿದ ಅವರು, ಕ್ರಮೇಣ ಅನುಭವ ಪಡೆದು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 265 ಸಸಿಗಳಂತೆ ಎರಡು ಎಕರೆಗೆ 530 ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇದರಲ್ಲಿ 480 ಅರ್ಕಾ ಸಹನ್ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳಿದ್ದು, ಉಳಿದವು ಬಾಲಾನಗರ ತಳಿಯ ಸಸಿಗಳಾಗಿವೆ. ಬಾಲಾನಗರ ತಳಿಯನ್ನು ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲವಾಗಲಿ ಎಂಬ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಬೆಳೆಸಿದ್ದಾರೆ.
ಕೆಜಿಗೆ ₹165ಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿರುವ ಸೀತಾಫಲ
ಈ ರೈತರು ಬೆಳೆದ ಅರ್ಕಾ ಸಹನ್ ಸೀತಾಫಲಕ್ಕೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯ ಸೀತಾಫಲಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಈ ಹಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೀಜ ಕಡಿಮೆ, ತಿರುಳು (ಪಲ್ಪ್) ಹೆಚ್ಚು. ಚಮಚದಿಂದಲೇ ತಿನ್ನಬಹುದಾದಷ್ಟು ಮೃದುವಾಗಿದ್ದು, ರುಚಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಸಿಹಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹165ರಂತೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮಾರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ವಾರಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬಸ್ ಮೂಲಕ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರೂ ಗ್ರಾಹಕರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಕಮಿಷನ್ ಇಲ್ಲದೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬೆಲೆ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಒಂದು ಬೆಳೆಗೆ ₹7ರಿಂದ 9 ಲಕ್ಷ ಆದಾಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆ
ಈ ವರ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಟನ್ ಸೀತಾಫಲವನ್ನು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟು ಐದರಿಂದ ಆರು ಟನ್ ಇಳುವರಿ ಬರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ ₹165ರಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕಿದರೆ ಸುಮಾರು ₹8.25 ಲಕ್ಷದಿಂದ ₹9.90 ಲಕ್ಷದವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು ಮಾರಾಟದ ಮೊತ್ತ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿನ ಅನುಭವವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲು ಅವರು ಯೋಜಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲವೂ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ನಡೆದರೆ 16 ಟನ್ಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಸುಮಾರು ₹20 ಲಕ್ಷದವರೆಗೂ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುವ ವಿಶ್ವಾಸ ಅವರಿಗಿದೆ.
ಹಣ್ಣಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್, ಕೀಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆ
ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ಎದುರಾಗದಂತೆ ರೈತರು ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಹಣ್ಣಿಗೂ ಪೇಪರ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಕೀಟಗಳು ಹಣ್ಣನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಒಂದು ಬ್ಯಾಗ್ಗೆ ಸುಮಾರು 70ರಿಂದ 80 ಪೈಸೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಸುಮಾರು 25 ಸಾವಿರ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ತಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಹಕ ಬಲೆ (ಫೆರೋಮೋನ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್), ಸೋಲಾರ್ ಲೈಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದರಿಂದ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ.
ಕುರಿಗೊಬ್ಬರ, ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮೇಲಿನ ಅವಲಂಬನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಶಿವಯೋಗಿ ಅವರು ಕುರಿಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗಿಡಗಳ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಎಲೆ, ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಸೇರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವು ಕೊಳೆಯುವ ಮೂಲಕ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಮೀನು ಮತ್ತು ಬೆಲ್ಲ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸಾವಯವ ದ್ರಾವಣವನ್ನೂ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 20 ಕೆಜಿ ಮೀನು ಮತ್ತು 20 ಕೆಜಿ ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಬ್ಯಾರಲ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ತಯಾರಿಸುವ ಈ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಗಿಡಗಳಿಗೆ ಪೋಷಕಾಂಶ ಒದಗಿಸಲು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ವರ್ಷಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಕಟಿಂಗ್, ಆರು ತಿಂಗಳ ಕೃಷಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಅರ್ಕಾ ಸಹನ್ ಸೀತಾಫಲ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಕಟಿಂಗ್ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮೂರು ಕಣ್ಣುಗಳಿರುವಷ್ಟು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಅನಗತ್ಯ ಕೊಂಬೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಹೊಸ ಚಿಗುರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂವು ಬಿಡಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ. ಹೂವು ಬಂದ ನಂತರ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಳಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಪರಾಗಸ್ಪರ್ಶವಾದಾಗ ಮಾತ್ರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಯಿ ಕಟ್ಟುತ್ತದೆ. ಹೂವಿನಿಂದ ಕಾಯಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಬಳಿಕ ಸುಮಾರು 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ್ಣು ಕೊಯ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಕಟಿಂಗ್ನಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಸುಮಾರು ಆರು ತಿಂಗಳ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಗಿಡಗಳಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
800ರಿಂದ 950 ಗ್ರಾಂ ತೂಕದ ಹಣ್ಣು
ಈ ರೈತರ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸೀತಾಫಲದ ತೂಕ 800ರಿಂದ 950 ಗ್ರಾಂವರೆಗೆ ಇದೆ. ಕೆಲವು ಹಣ್ಣುಗಳು 1,400 ಗ್ರಾಂ ತೂಕವನ್ನೂ ಪಡೆದಿದ್ದವು. ಒಂದು ಗಿಡದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನೂ ಅವರು ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಹಣ್ಣಿನ ಗಾತ್ರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ದೊಡ್ಡ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಣ್ಣ ಕಾಯಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತಾರೆ. ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು 15ರಿಂದ 20 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಅವರ ಅನುಭವ. ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಗೂ ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ರಾಜಕೀಯದ ಜೊತೆಗೆ ಕೃಷಿಯಲ್ಲೂ ಆಸಕ್ತಿ, ಶಿವಯೋಗಿ ನಿಂಗಪ್ಪ ಅವರು 2000ರಿಂದ 2005ರವರೆಗೆ ಕನ್ನೊಳ್ಳಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಿಂದಗಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯರಾಗಿಯೂ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಕೃಷಿಯ ಮೇಲಿನ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೀತಾಫಲ ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ, ಅನುಭವದಿಂದ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಕಡಿಮೆ ಜಮೀನಿನಲ್ಲಿಯೂ ಯೋಜಿತ ಕೃಷಿ, ಸೂಕ್ತ ತಳಿ ಆಯ್ಕೆ, ಕೀಟ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ನೇರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ಉತ್ತಮ ಆದಾಯ ಗಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ರೈತರ ಪ್ರಯತ್ನ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.