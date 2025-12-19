ಸುಕೃತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ಟೌನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಡಿ.19): ಸುಕೃತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ಟೌನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನೆಲಮಂಗಲದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದು 55 ಹಾಸಿಗೆಗಳ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ಸೌಲಭ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಚಿತವಾಗಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಲಿದೆ.
ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 6–8 ಮಿಲಿಯನ್ ಜನರು ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೂ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಭದ್ರತೆ, ಜಾಗೃತಿಯ ಕೊರತೆ ಮತ್ತು ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಕೇವಲ 2% ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೇವೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆಮ್ಮದಿ ಸೆಂಟರ್ ಈ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ತುಂಬಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಕೌಂಟರ್ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಸೇವೆಗಳು ದಾನಿಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಉಚಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿವೆ. ಸೆಂಟರ್ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಭೂಮಿಯನ್ನು ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಈ. ಕೃಷ್ಣಪ್ಪ ದಾನವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹಲವು ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ
ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಬ್ರಿಗೇಡ್ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಸಂಸೇರಾ ಫೌಂಡೇಶನ್, ಫೆದರ್ಲೈಟ್ ಗ್ರೂಪ್, ವೆಸ್ಮಾರ್ಕ್ ಡೋರ್ಸ್, ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಮಂಡಳಿ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಂ ಮತ್ತು ಭಾರತದ ಹಲವು ಉದಾರಮತಿಯ ದಾನಿಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 21 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025ರ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಹ್ಯೂಮನಿಟೇರಿಯನ್ ಮಿಷನ್ ಸ್ಥಾಪಕ ಮಧುಸೂದನ್ ಸಾಯಿ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಚಿವ ದಿನೇಶ್ ಗುಂಡೂರಾವ್, ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯ ಡಾ.ಸಿ.ಎನ್. ಮಂಜುನಾಥ್ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಯ ಮುಖ್ಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಗಾರ, ಹಾಗೂ ಇತರ ಗಣ್ಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುತ್ತಾರೆ.
ನೆಮ್ಮದಿ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೆಂಟರ್ ಅನ್ನು ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ, ಮಾನವೀಯ ಪ್ಯಾಲಿಯೇಟಿವ್ ಕೇರ್ ಸೇವೆಯ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಸುಕೃತಿ ಚಾರಿಟಬಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ರೋಟರಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಮಿಡ್ಟೌನ್ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸಂವೇದನಾಶೀಲ ವರ್ಗಗಳಿಗೆ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿವರಗಳಿಗೆ: ಡಾ ವೆಂಕಟೇಶ್ 9900399579