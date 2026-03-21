ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ತಮ್ಮ ಊರುಗಳಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಮರಳುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಈ ರೈಲು ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾರವಾರ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಲುಪಲಿದ್ದು, ಹಬ್ಬದ ಸೀಟುಗಳ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ.

ಮಂಗಳೂರು: ಯುಗಾದಿ ಮತ್ತು ರಂಜಾನ್ ಹಬ್ಬಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸ್ವಗ್ರಾಮಗಳಿಗೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಸುಗಮವಾಗಿ ಮರಳಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುವಂತೆ ನೈಋತ್ಯ ರೈಲ್ವೆ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಹೊರಡಲಿರುವ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಕಾರವಾರ, ಉಡುಪಿ ಮತ್ತು ಮಂಗಳೂರು ಮೂಲಕ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಉಡುಪಿ–ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು ಸಂಸದ ಕೋಟಾ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದ ಮೂಲಕ ಮಾಹಿತಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ವೇಳೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ್ದ ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ವಾಪಸ್ಸು ಬರಲು ರೈಲು ಸೀಟುಗಳ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಜನರ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಾರ್ಚ್ 22 ರಂದು ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಹೊರಟು ಕಾರವಾರ–ಉಡುಪಿ–ಮಂಗಳೂರು ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರಕ್ಕೆ ಸಂಚಾರ ನಡೆಸಲಿದೆ. ಕರಾವಳಿ ಭಾಗದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

Related image1
Related image2
ಸಮಯಪಟ್ಟಿ ವಿವರಗಳು

ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಮಡ್ಗಾಂವ್‌ನಿಂದ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:00 ಗಂಟೆಗೆ ಹೊರಡಲಿದೆ. ಬಳಿಕ ವಿವಿಧ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತಲುಪುವ ಸಮಯಗಳು ಹೀಗಿವೆ:

  • ಕಾರವಾರ – ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:28
  • ಗೋಕರ್ಣ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:30
  • ಮುರ್ಡೇಶ್ವರ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:40
  • ಬೈಂದೂರು – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:12
  • ಕುಂದಾಪುರ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:40
  • ಬಾರ್ಕೂರು – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:55
  • ಉಡುಪಿ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30
  • ಮೂಲ್ಕಿ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:58
  • ಸುರತ್ಕಲ್ – ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4:14

ಇದರ ನಂತರ ರೈಲು ಬಂಟ್ವಾಳ ಸಂಜೆ 6:00, ಕಬಕ–ಪುತ್ತೂರು ಸಂಜೆ 6:28, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸಂಜೆ 7:50ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ. ಕೊನೆಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದ ಕ್ಯಾಂಟೋನ್ಮೆಂಟ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ದಿನ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 5:00ಕ್ಕೆ ತಲುಪಲಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಮಹತ್ವದ ಅನುಕೂಲ

ಹಬ್ಬದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಭಾಗಕ್ಕೆ ತೆರಳಿದ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವ ವೇಳೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರುವ ಭಾರಿ ದಟ್ಟಣೆಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ತಲುಪಿ, ಸೋಮವಾರದಂದು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಿಂದಿನ ಸೇವೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಂದನೆ

ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಇದೇ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆ ರೈಲು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹೊರಟಿದ್ದರೂ 700ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೀಟುಗಳು ತುಂಬಿ, ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಈ ಸೇವೆಯನ್ನು ಬಳಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.

ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕರಾವಳಿ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರಿಗೆ ಹಬ್ಬದ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ವಾಪಸ್ಸಾಗಲು ಈ ವಿಶೇಷ ರೈಲು ಸೇವೆ ಅತ್ಯಂತ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಇದರ ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.