ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಬಳಿಯ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು DNA ಪರೀಕ್ಷೆ ನಂತರ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದೇ ನೆರವು ಸಿಗದ ಕಾರಣ ಸಂತ್ರಸ್ತರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.
ಹಾಸನ (ಡಿ.28): ಚಿತ್ರದುರ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹಿರಿಯೂರು ಬಳಿ ನಡೆದ ಭೀಕರ ಖಾಸಗಿ ಬಸ್ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ್ದ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣ ಮೂಲದ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಡಿಎನ್ಎ (DNA) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ ಇಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಾಯಿತು. ಗುರುತೇ ಸಿಗದಂತೆ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಪೋಷಕರು ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಆಕ್ರಂದನ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ.
ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಸಿಕ್ಕ ಸುಳಿವು
ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ನವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಾನಸ ಈ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಬಲಿಯಾದ ದುರ್ದೈವಿಗಳು. ಅಪಘಾತದ ವೇಳೆ ಬಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಬೆಂಕಿಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸುಟ್ಟು ಕರಕಲಾಗಿದ್ದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಪೋಷಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಗುರುತಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವೈದ್ಯರು ಡಿಎನ್ಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿ ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಂದು ವಾರಸುದಾರರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರು.
ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ
ಮಾನಸ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಚನ್ನರಾಯಪಟ್ಟಣದ ಅವರ ಮನೆಗೆ ತರಲಾಗಿದ್ದು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನಕ್ಕೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮೃತದೇಹವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಸುಟ್ಟುಹೋಗಿದ್ದ ಕಾರಣ ವೈದ್ಯರು ಬಿಳಿ ಬಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ, ಮಗಳ ಮುಖ ನೋಡಲಾಗದ ಪೋಷಕರು ಮೃತದೇಹದ ಮುಂದೆ ಆಕೆಯ ಭಾವಚಿತ್ರವನ್ನು ಇಟ್ಟು ಅಂತಿಮ ದರ್ಶನ ಪಡೆದರು. ಮಗಳ ಅಗಲಿಕೆಯಿಂದ ಪೋಷಕರ ಗೋಳು ನೋಡಲಾಗದಂತಿತ್ತು.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಯುವತಿ ನವ್ಯ ಅವರ ಮೃತದೇಹವನ್ನು ಎ. ಅಂಕನಹಳ್ಳಿಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲಾಗಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಲು ಸಿದ್ಧತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಮಾನಸ ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯು ಕಾಳೇನಹಳ್ಳಿಯ ಸ್ಮಶಾನದಲ್ಲಿ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿ ದಿನಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಮಕ್ಕಳ ಮೃತದೇಹ ಪಡೆಯಲು ಪೋಷಕರು ಪಟ್ಟ ಪಾಡು ಹೇಳತೀರದು. ಇಂದು ತವರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಯುವತಿಯರಿಗೆ ಕಣ್ಣೀರಿನ ವಿದಾಯ ಕೋರಲಾಯಿತು.
ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಆಕ್ರೋಶ
ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಇದೇ ದುರಂತದಲ್ಲಿ ಗಾಯಗೊಂಡ 10 ಮಂದಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ವಿವಿಧ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 8 ಮಂದಿಯ ಸ್ಥಿತಿ ಇನ್ನೂ ಗಂಭೀರವಾಗಿದ್ದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಆದರೆ, ಅಪಘಾತ ಸಂಭವಿಸಿ ಹಲವು ದಿನಗಳು ಕಳೆದರೂ ಸರ್ಕಾರವಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಗಾಯಾಳುಗಳ ಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿಲ್ಲ. ಪೋಷಕರು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಸಾಲ ಮಾಡಿ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನವೀಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸರ್ಕಾರ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕೆಂದು ಗಾಯಾಳುಗಳ ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಈ ಉದಾಸೀನ ಮನೋಭಾವದ ವಿರುದ್ಧ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬಗಳು ತೀವ್ರ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿವೆ.