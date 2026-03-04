2 ಮಹಡಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಟ್ಟಡಗಳು ಮತ್ತು ಪಿಜಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸಕ್ಕೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಲು ಜಿಬಿಎ ಮುಂದಾಗಿದೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯ ತಿಳಿಸಿದ ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್, ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ವಿರುದ್ಧವೂ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರದಲ್ಲಿ ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಜಾರಿಗೆ ತರುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಸತಿ ಹಾಗೂ ಪೇಯಿಂಗ್ ಗೆಸ್ಟ್ (ಪಿಜಿ) ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎರಡು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸುವುದು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಜಿಬಿಎ (ಗ್ರೇಟರ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಡಳಿತ) ಮುಖ್ಯ ಆಯುಕ್ತ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಂಗಳವಾರ ಪೂರ್ವ ನಿಗಮದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಮಿಶ್ರ ಕಸದ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮೂರು ಹಾಗೂ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಂತಸ್ತುಗಳ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಹಸಿ (ಆರ್ದ್ರ) ಮತ್ತು ಒಣ ಕಸವನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಈ ಸಂಬಂಧ ತಕ್ಷಣ ಸುತ್ತೋಲೆ ಹೊರಡಿಸಿ ಕಟ್ಟಡ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಆರೋಗ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚಾ ವಿಷಯ
ನಿಗಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಸಭೆಗೆ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿವಾಸಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿ ತಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮಂಡಿಸಿದರು. ಅವರಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರು ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣೆ ಮತ್ತು ತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. “ಕಸದ ವಾಹನಗಳು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಬರುತ್ತಿವೆ. ಕೆಲವರು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ನಿವಾಸಿಗಳು ದೂರಿದರು.
ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್, “ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೇವಲ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ಅದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎರಡು ಮಹಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಲ್ಲಾ ಕಟ್ಟಡಗಳಲ್ಲಿ ಪಿಜಿ ವಸತಿಗೃಹಗಳನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಎರಡು ಕಸದ ಡಬ್ಬಿಗಳನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸುವ ನಿಯಮ ರೂಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ವಾಹನಗಳು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಈ ಡಬ್ಬಿಗಳಿಂದ ಕಸವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತವೆ,” ಎಂದು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಈ ನಿಯಮ ಪೂರ್ವ ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಅನ್ವಯಿಸುವುದೇ ಅಥವಾ ನಗರದೆಲ್ಲಾ ನಿಗಮಗಳಿಗೆ ಜಾರಿಯಾಗುವುದೇ ಎಂಬುದು ಇನ್ನೂ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ.
ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಕಸದ ವಾಹನಕ್ಕೆ ನಿವಾಸಿಗಳ ಬೇಡಿಕೆ
ಟಿಸಿ ಪಾಳ್ಯದ ನಿವಾಸಿ ವಿ.ಪಿ. ಕೃಷ್ಣ ಮಾತನಾಡಿ, “ನಾವು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರುವ ಸಮಯದಲ್ಲೇ ಕಸದ ವಾಹನ ಬರುತ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ವಾಹನ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹಾಗೂ ಸಂಜೆ ಬಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ,” ಎಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾವ್, “ಪ್ರಸ್ತುತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಬಾರಿ ವಾಹನ ಕಳುಹಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಕಸ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಟೆಂಡರ್ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಲಿದೆ. ಬೆಂಗಳೂರು ಘನತ್ಯಾಜ್ಯ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡ ಈ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸಲಿದೆ,” ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ: ಕಠಿಣ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸೂಚನೆ
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಮತ್ತು ಕೆಡವುವಿಕೆ ಆದೇಶಗಳ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬದ ವಿಷಯವೂ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯಾಯಿತು. ನಿವಾಸಿಗಳು ಅನಧಿಕೃತ ಕಟ್ಟಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಹೇಶ್ವರ ರಾವ್ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. “ದೂರುಗಳು ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ, ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ದೃಢಪಟ್ಟಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಹಾಗೂ ನೀರು ಸರಬರಾಜು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಡವುವಿಕೆ ಆದೇಶ ನೀಡಿದರೂ ಜಾರಿಗೊಳಿಸದ ಕಟ್ಟಡಗಳ ಕುರಿತು ತಕ್ಷಣ ವರದಿ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು,” ಎಂದು ಅವರು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಚನ್ನಸಂದ್ರದ ನಿವಾಸಿ ಪ್ರಕಾಶ್, ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ ಕುರಿತು ನಿಗಮಕ್ಕೆ ಬರೆದಿರುವ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪತ್ರಗಳ ಪ್ರತಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಕಾಡುಗೋಡಿಯಲ್ಲಿ 6-7 ಮಹಡಿಗಳ ಅನೇಕ ಕಟ್ಟಡಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿವೆ. 40 ಅಡಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಗಲದ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಲೇಔಟ್ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ,” ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.
ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲ; ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆ ಪುನರಾರಂಭ ಸಾಧ್ಯತೆ
ಸಭೆಯ ವೇಳೆ 100ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಕನ್ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೊಂದಿದ್ದ ಕೆಲವರು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಸಂವಾದದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಆರೋಪಿಸಿ ಘೋಷಣೆ ಕೂಗಿದರು. ಒಟ್ಟು 150ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಟೋಕನ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದ್ದು, ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ದೂರುಗಳನ್ನು ಆಲಿಸಲಾಯಿತು. ಮುಚ್ಚಿದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೆಸುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂವಾದದ ಉದ್ದೇಶವನ್ನೇ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟರು.
ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರಾವ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಭೆಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶನಿವಾರದಂದು, ವಾರ್ಡ್ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದರು. ಒಟ್ಟಾರೆ, ನಗರದಲ್ಲಿ ಕಸ ನಿರ್ವಹಣೆ ಸುಧಾರಣೆ ಹಾಗೂ ಕಟ್ಟಡ ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವತ್ತ ನಿಗಮವು ಮುಂದಾಗಿರುವುದು ಈ ಸಭೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಸಂದೇಶವಾಗಿದೆ.