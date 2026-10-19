ಗಡಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ 'ಬಾಜಿ' ಎಂಬ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ತಳಿಯ ಎತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹9.11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ರೈತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಅವಟಿ ಇದನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆಯು ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿರುವ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಬೆಳಗಾವಿ: ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಹಾಗೂ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯತ್ತ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರೈತರು ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯೆಂಬಂತೆ, ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ತಳಿಯ ‘ಬಾಜಿ’ ಎಂಬ ಎತ್ತು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹9.11 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದು, ಗಡಿ ಭಾಗದ ರೈತ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಜತ್ತ ತಾಲೂಕಿನ ಉಮರಾಣಿ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ವಿದ್ಯಾಧರ ಅವಟಿ ಅವರು, ಸಂಕ ಗ್ರಾಮದ ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಪಾಟೀಲ ಅವರಿಗೆ ಸೇರಿದ ಈ ಎತ್ತನ್ನು ಭಾರಿ ಮೊತ್ತ ನೀಡಿ ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಖಿಲ್ಲಾರಿ ತಳಿಯ ಎತ್ತಿನ ಈ ಮಾರಾಟ ವಹಿವಾಟು ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ತಳಿವರ್ಧನೆಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.
ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಮತ್ತು ತಳಿವರ್ಧನೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ
‘ಬಾಜಿ’ ಹೆಸರಿನ ಈ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಎತ್ತು ಕಟ್ಟುಮಸ್ತಾದ ಮೈಕಟ್ಟು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ದೇಸಿ ತಳಿಯ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಖಿಲ್ಲಾರಿ ತಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಉಳಿಸಿ, ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ವಂಶಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ವಿದ್ಯಾಧರ ಅವಟಿ ಅವರು ಈ ಎತ್ತನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಎತ್ತುಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಅವಟಿ ಅವರು ಈಗಾಗಲೇ ನಾಲ್ಕು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಎತ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದೀಗ ‘ಬಾಜಿ’ ಅವರ ಬಳಗಕ್ಕೆ ಐದನೇ ಎತ್ತಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ.
ಖಿಲ್ಲಾರಿ ತಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಡಿಕೆ
ಖಿಲ್ಲಾರಿ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳು ತಮ್ಮ ಗಾಂಭೀರ್ಯ, ದೈಹಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹಾಗೂ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಿರುವ ಉಪಯುಕ್ತತೆಯಿಂದ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಈ ತಳಿಯ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆ ಇದೆ.
ಶುದ್ಧ ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಅಗತ್ಯ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಉತ್ತಮ ವಂಶಾವಳಿಯ ಖಿಲ್ಲಾರಿ ಎತ್ತುಗಳಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ.
‘ಬಾಜಿ’ ಎತ್ತಿನ ₹9.11 ಲಕ್ಷದ ಮಾರಾಟವು ಖಿಲ್ಲಾರಿ ತಳಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾರಿದೆ. ದೇಸಿ ತಳಿಗಳ ಸಾಕಾಣಿಕೆ, ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಹಾಗೂ ತಳಿವರ್ಧನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ರೈತರಿಗೆ ಈ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬಿದೆ.
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