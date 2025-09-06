ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನದಂದು ಸಿಎಂ ಯೋಗಿ ಆದಿತ್ಯನಾಥ್ ೮೧ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನೀಡಿದರು.2204 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ಗಳಿಗೆ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ ಮತ್ತು 1236 ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಯಿತು.
ಲಕ್ನೋ. ಶುಕ್ರವಾರ ರಾಜಧಾನಿಯ ಲೋಕಭವನ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಅಂಗವಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪ್ರದಾನ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಿತು. ಭಾರತ ರತ್ನ, ಮಾಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಣ ತಜ್ಞ ಡಾ. ಸರ್ವಪಲ್ಲಿ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರ ಜನ್ಮದಿನದಂದು ಒಟ್ಟು 81 ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ರಾಜ್ಯ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು. ಇವರಲ್ಲಿ 66 ಶಿಕ್ಷಕರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು 15 ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರಾಗಿದ್ದು, ಅವರ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗಾಗಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಲಾಯಿತು.
'ಉದ್ಗಮ' ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ
ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಎಸ್ಸಿಇಆರ್ಟಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳ ಕಥಾ ಸಂಕಲನ 'ಗುಲ್ಲಕ್', 'ಬಾಲ್ ವಾಟಿಕಾ' ಹಸ್ತಪುಸ್ತಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳ ಸಂಕಲನ 'ಉದ್ಗಮ' ಪುಸ್ತಕವನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರು. ಜೊತೆಗೆ, 'ಉದ್ಗಮ' ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಉದ್ಘಾಟಿಸಲಾಯಿತು. 'ಗುಲ್ಲಕ್' ಮೂಲಕ ಶಿಕ್ಷಕರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸರಳ ಮತ್ತು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮತ್ತು ಮಾನವೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತಾರೆ. 'ಉದ್ಗಮ' ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರು ಮಾಡಿದ ನಾವೀನ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ನಡೆಸಿದ ಬೇಸಿಗೆ ಶಿಬಿರ ಮತ್ತು ವೃಕ್ಷಾರೋಪಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಿರುಚಿತ್ರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಯಿತು. ಜನತಾ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಆಲಂಬಾಗ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಸರಸ್ವತಿ ವಂದನೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರು.
ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ
ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಮಿಕ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ 5-5 ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ₹25,000 ನಗದು, ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ, ತಾಯಿ ಸರಸ್ವತಿಯ ಪ್ರತಿಮೆ, ಶಾಲು ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಚಿಹ್ನೆಯನ್ನು ನೀಡಿ ಸನ್ಮಾನಿಸಿದರು.