ಶ್ರೀಮಂತ ಮಹಿಳೆಯರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿ ಜಿಮ್ ಮೂಲಕ ಮತಾಂತರ ಮತ್ತು ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿದೇಶಿ ನಂಟಿನ ಜಾಲವನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಭೇದಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ, ಸಹಪಾಠಿಯನ್ನು ಮತಾಂತರಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ ಆರೋಪದ ಮೇಲೆ ಐವರು ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮುಸ್ಲಿಂ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಲಖನೌ: ಶ್ರೀಮಂತ ಕುಟುಂಬದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಉಚಿತ ತರಬೇತಿ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಜಿಮ್ಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಅವರನ್ನು ಮತಾಂತರ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಸಲುಗೆ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಹಣ ಸುಲಿಗೆ ಮಾಡಲು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದ ಜಾಲವೊಂದನ್ನು ಯುಪಿ ಪೊಲೀಸರು ಬಯಲಿಗೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಜಾಲಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಿ ನಂಟಿನ ಶಂಕೆಯೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಮಿರ್ಜಾಪುರದಲ್ಲಿ ಖದೀಮರ ತಂಡವೊಂದು ಜಿಮ್ ಮೂಲಕ ವಂಚನೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ಕುರಿತು ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಫೋನ್ ಮೂಲಕ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು. ಆ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಆರಂಭಿಸಿದ ಪೊಲೀಸರು ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಶೇಖ್ ಅಲಿ ಎಂಬ ಮುಖ್ಯ ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ಮೊಬೈಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದಾಗ ಕೆಜಿಎನ್1, ಕೆಜಿಎನ್2.0, ಕೆಜಿಎನ್3, ಐರನ್ ಫೈರ್ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಕ್ಲಬ್ನಂತಹ ಜಿಮ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಸೇರಿದಂತೆ 6 ಜನರ ಬಂಧನ
ಜೊತೆಗೆ ಈತನ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣ ಜಮೆ ಆಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರೋಪಿಯೊಬ್ಬನ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ 50ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ತ್ರೀಯರ ಫೋಟೋ ದೊರಕಿವೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಸಿ ಪೊಲೀಸ್ ಪೇದೆ ಶಾಬಾದ್ ಸೇರಿ 6 ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಆರೋಪಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಖಾನ್ನನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆತ ದುಬೈ ಮತ್ತು ಮಲೇಷಿಯಾಕ್ಕೆ ಸಂಚರಿಸಿರುವುದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ವಂಚಕರ ಜಾಲಕ್ಕೆ ವಿದೇಶಗಳಿಂದಲೂ ಹಣ ಹಾಗೂ ಇತರ ನೆರವು ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಕುರಿತು ಪೊಲೀಸರು ತನಿಖೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಸಹಪಾಠಿ ಮತಾಂತರಕ್ಕೆ 5 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗೀರ ಯತ್ನ: ಕೇಸ್
ಮುರಾದಾಬಾದ್: ಸಹಪಾಠಿಗೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸುವಂತೆ ಮತ್ತು ಮತಾಂತರಗೊಳ್ಳುವಂತೆ 5 ಅಪ್ರಾಪ್ತ ಮುಸಲ್ಮಾನ ಬಾಲಕಿಯರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ ಘಟನೆ ತಡವಾಗಿ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಬಂಧ ಸಂತ್ರಸ್ತೆಯ ಸಹೋದರ ನೀಡಿದ ದೂರಿನ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಮತಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾಯ್ದೆಯಡಿ ಪ್ರಕರಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ.
ಕಳೆದ ಡಿ.12ರಂದು ಸೆರೆಯಾದ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೂ ಹುಡುಗಿಯೊಬ್ಬಳು ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ್ದು, 5 ಮುಸಲ್ಮಾನ ಹುಡುಗಿಯರು ಅದನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ‘ನನ್ನ ಸಹೋದರಿಯ ಸಹಪಾಠಿಗಳಾದ ಆ ಐವರು ಆಕೆಯ ಮತಾಂತರ ಮಾಡಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದರು’ ಎಂದು ದಕ್ಷ್ ಚೌಧರಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು.
2021ರ ಅಕ್ರಮ ಮತಾಂತರ ತಡೆ ಕಾಯ್ದೆಯ ಸೆಕ್ಷನ್ 3 ಮತ್ತು 5(ಎ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ದೂರು ದಾಖಲಿಸಿಕೊಂಡ ಪೊಲೀಸರು, ‘ಅವರೆಲ್ಲ ಹೊಟೆಲ್ಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದು, ತನ್ನಣ್ಣ ನೋಡದಿರಲಿ ಎಂದು ಆಕೆ ಬುರ್ಖಾ ಧರಿಸಿದ್ದಿರಬಹುದು’ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದು, ತನಿಖೆ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ.